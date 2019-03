Wáberer és Scheer az építőipari árakról

A fókuszálás apropóját az adta, hogy egy fuvarozási céget vezettem 25 éven keresztül, amit három évvel ezelőtt értékesítettem, és akkor úgy éreztem: el kell döntenem, mibe fektetem a pénzemet. Abba a projektbe vágtam bele, amelynek a helyszínét, koncepcióját nagyon érdekesnek találtam. Ilyen volt a Hillside és a volt SZOT-szálló épülete, amin mindig megakadt a szemem, amikor Buda felé igyekeztem a Margit hídon. Arra gondoltam, hogy nagyon szívesen "befejezném" ezt az épületet.

Most van egy bumm az építőiparban, ezért aztán a kivitelezési költségek is jelentpősen emelkedtek, sőt azt gondolom, hogy jelentősebben emelkedtek, mint ahogyan azt a valódi költségek indokolnák. Úgy gondolom, hogy ez a hirtelen felfutás megtorpan majd, az árak csökkenni fognak, így két-három éven belül kiegyensúlyozottabban működhet a piac.

A tulajdonostársamhoz Wáberer Györgyhöz régi barátság fűz, és amikor György úgy döntött, hogy kiszáll a fuvarozásból, akkor rábeszéltem, hogyha lát fantáziát az ingatlanfejlesztésben, akkor mint pénzügyi befektető szálljon be.

Ez nagyon érzékeny terület ma. Mi szerencsére a munkáinkon gyakorlatilag mindig minden szükséges szakembert meg tudunk kapni. Én inkább azt látom, hogy a hatékonyság, a minőség és a morál romlottak nagyon sokat, így a kivitelezésben sokkal koncentráltabb odafigyelésre, sokkal több területi irányítóra van szükség, és ezeknek az irányítást végző kollégáknak még inkább erősíteni kell a szerepét a jövőben. És sokkal körültekintőbben kellene képezni a szakmunkásokat. De nézze, minden korszaknak megvannak a maga problémái, ennek most ez az égető problémája az építőipar területén.



Ami a díjazásokat illeti talán már a beruházónál elkezdődött az, hogy a nyugat-európai díjak alatt vagyunk 10-20 százalékkal, tehát már nem a fele, mint korábban. Ez érződik a generálkivitelezőknél is, majd megy tovább a vállalkozókig., de ott a pénz egyfajta szürkezónába kerül, vagyis vagy eljut a tisztességes összeg ahhoz, aki valóban elvégzi a munkát, vagy csak félig jut el. Az a pénz amit mi kifizetünk egy-egy projekten, annak csak a töredéke jut el a munkásokhoz, vagyis az ő díjazásuk sokszor nem közelíti a nyugat-európait. Mindez végül azt eredményezi, hogy a beruházó hiába vár el minőséget a pénzéért. Ezen a szinten komolyan rendet kell csinálni, és ehhez a szabályozásban is változtatásra van szükség.

Wáberer György ugyan a BILK Logisztikai Zrt.-n keresztül már évtizedek óta részese az ingatlanpiaci körforgásnak, csak az utóbbi pár évben, mióta kiszállt a nevét viselő fuvarozó cégből lendült bele igazán a klasszikusabb ingatlanfejlesztésbe. És ha már belevágott, nem aprózta el. Egyből két ikonikusnak mondható épület megvalósításába szállt be. Az egyik a Hillside irodaház, a másik pedig, a már Elysium névre hallgató rózsadombi volt SZOT-szálló lebontása és újjáépítése.Scheer Sándor megkereste, megállapodtak és így elkezdődött a közös munka. Wáberer nem tartja magát hagyományos ingatlanbefektetőnek, hanem inkább a lehetőségeket keresi, ez látszik azon is, hogy teljesen más módon közelít ő maga is egy ingatlanhoz, annak tereihez és jövedelmezőségéhez. Nem csupán a befektetés-hozam tengelyen mozog, vagyis komoly hozzáadott értékkel rendelkező épületekben gondolokodik. Ez a Hillside-ban lévő lobbyn keresztül is azonnal visszaköszön és várhatóan ezt tapasztalhatják majd a Rózsadomb tetején lakást vásárlók is.Az építőiparban tapasztalható áremelkedéssel kapcsolatban tesz egy érdekes megjegyzést.Az Elysiummal kapcsolatban hozzáfűzte, hogy a tervek szerint az idei év végére szeretnék befejezni. Jelenleg több kivitelezési fázis fut párhuzamosan. Tavasz elejére a szerkezetépítés készen lesz, jöhetnek a nyílászárók. "Vagyis egyszerre építünk szerkezetet és kész lakásokat" - fűzte hozzá.A Scheer Sándorral készült interjúból kiderül, hogy a Market vezérigazgatója már 2007-ben kinézte ezt a telket a cége számára székháznak, de természetesen ennek a sztorinak is a 2008-as válság tett be, ahogy számtalan más ingatlanfejlesztésnek itthon és a világban. A tulajdonjogi kérdések tisztázása és a kerülettel való jó kapcsolat kiépítése után elindulhatott a projekt.A történet elején még úgy volt, hogy a Hewlett-Packard költözik a legnagyobb területre, és elviszik az épület 60%-át, de történt egy tranzakció cégen belül így kisebb terület is elég lett nekik, 1000 négyzetméteren vannak most. Közben jött egy Fundamenta tender, amin elindultak és megnyerték, így lett az azóta komoly szabályozási nehézségeket a nyakába kapó cég ( ltp-k kivégzése ) az épület első számú bérlője.A munkaerőhiány az építőiparban általános probléma ma, de azt is lehet hallani, hogy a munkabérek viszont közelítenek végre a nyugati-európai szintekhez. - szólt a kérdésfelvetés, majd jött a válasz.Érdekesség, hogy mindkét interjúban megjelenik az épület homlokzatával kapcsolatos kérdés, ami nem csoda, hiszen ez az épület (látva a különböző a közösségi felületeken megjelenő kommenteket, reakciókat) eléggé megosztja az embereket. Ízlésen ugye nem sok értelme van vitatkozni. Ami biztos, hogy ez egy bőven átlagon felüli minőségű modern irodaépület lett, egyedi művészeti értékekkel, nagyvonalú lobbyval. Megjárva az épületet, anélkül, hogy a használat közben előkerülő kisebb nagyobb hibáit tudnánk már most, azt gondoljuk, hogy szerencsés aki reggelente ide jöhet dolgozni.