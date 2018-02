2018 is az ingatlanpiac éve lesz?

További információkért kattints a képre!

Mit hoz 2018?

A tavalyi év minden kétséget kizáróan az ingatlanpiac éve volt, amely megmutatkozik az építkezések számában és az ingatlanárak emelkedésében is. Az újépítésű lakások iránti keresletet alig győzik kielégíteni a beruházók. Még úgy is, hogy 2016 azonos időszakához képest 51 százalékkal több új ingatlant adtak át és a kiadott építési engedélyek száma is 33 százalékkal haladta meg az előző évét.Az ingatlanok iránti kereslet bővülése nagy szerepet kapott a fellendülésben, emellett számos más tényező is kedvezően hatott a piacra. A CSOK felhasználási lehetőségeinek bővítése, a kedvező hitelkörnyezet, illetve a fogyasztóbarát, fix kamatozású lakáshitelek a vásárlási kedvet növelték, az egyszerű bejelentés, az áfa visszaigénylés és a kedvezményes 5 százalékos áfakulcs pedig a beruházókat ösztönözte építkezésre. Az eredmény látványos: rég nem látott aktivitás tapasztalható az ingatlanpiacon.A 2016-ban bejelentett - majd az építkezést ösztönző lépések hatására megkezdett - beruházások közül sokat idén fognak átadni, csak Budapesten közel kilencezer új társasházi lakás épülhet meg, amelyek egy része a tervezőasztalról, akár már két éve elkelt. A befektetési célú lakásvásárlás továbbra is igen népszerű marad, de a magas árak miatt a magánbefektetők aránya nem valószínű, hogy növekedne, annak ellenére, hogy a piacon kevés olyan befektetési lehetőség van, melynek hozama ilyen magas lenne - mondta elSokak várakozásával ellentétben nem biztos, hogy a kedvezményes 5 százalékos építési áfa határidejét 2019 után is meghosszabbítják, így a beruházóknak nagyon igyekezniük kell, hogy az elkövetkezendő szűk két évben - kedvező adózás mellett - megépüljenek és eladásra kerüljenek a projektek. Nincs kizárva, hogy a későbbiekben bejelentenek olyan intézkedéseket, amelyek továbbra is építkezésre ösztönzik a beruházókat, de ha mégsem, akkor 2019 után további áremelkedés következhet.