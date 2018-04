22 millió alatt ne is álmodj új lakásról Budán

Érdekel a hazai lakáspiac alakulása? Kíváncsi vagy meddig tarthat a szárnyalás? Látogass el a május 4-én megrendezésre kerülő Portfolio Lakás Konferencia 2018-ra, ahol a szakma legelismertebb képviselői vitatják meg a legfontosabb kérdéseket. ÁTTEKINTÉS

JELENTKEZÉS

A budai kerületekben több, mint 1500 új lakást kínálnak eladásra, ami a fővárosi kínálat negyedét teszi ki. A legolcsóbb lakások 22-23 millió forint körül kezdődnek, amiért a XI. kerületben lehetünk tulajdonosai egy 32 négyzetméteres lakásnak, amelyhez 6-7 négyzetméternyi erkély is tartozik. Ebben az esetben az erkéllyel számított négyzetméterár 650 ezer forint körül alakul.A legolcsóbb, nappalival és hálószobával is rendelkező új lakást szintén egy XI. kerületi projektben hirdetik, itt a 41 négyzetméteres lakásért 23 millió forintot kell fizetni. Ez 560 ezer forintos négyzetméterárnak felel meg, ami a mostani piacon kedvezőbb az átlagnál, de itt még a kezdeti stádiumban jár az építkezés, így - a korábbi tapasztalatok alapján - nincs garancia arra, hogy a későbbiekben is ennyi marad az ár.

A XXII. kerületben 34 millió forinttól indulnak a lakások, de ott ezért 66 négyzetmétert kapunk, az I. kerületben 32 millió forint a legolcsóbb új lakás, amiért egy 29 négyzetméteres garzon lehet a mienk. A II. kerületben is vannak új lakások már 30 millió forinttól, de a szélesebb kínálat inkább 50 millió forintnál indul. A III. kerületben egy 25 millióért kínált, 43 négyzetméteres, másfélszobás lakás a legolcsóbb, a XII. kerületben pedig 40 milliótól indulnak az ugyanekkora lakások.