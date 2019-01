300 forintért kínálnak nyaralókat az olasz kisvárosban

Szicília délnyugati részén helyezkedik el Sambuca kisvárosa, ahol az önkormányzat az üres lakások extrém olcsó kiárusításával szeretné elérni, hogy újra élet kerüljön a településre. A kínált lakások 40 és 150 négyzetméter közöttiek, az új tulajdonosoknak pedig 1 dollárt kell fizetni a megvételükért.

Sambuca, Olaszország, forrás: Shutterstock

Egy kikötése azonban van az önkormányzatnak. Az új tulajdonosoktól azt várják, hogy három éven belül újítsák fel a lakásokat, minimum 17 200 dollár értékben, ami körülbelül 4,85 millió forintnak felel meg. Illetve kötelesek egyfajta biztonsági letétet is fizetni 5000 dollár értékben (1,4 millió forint), amit akkor kaphatnak vissza, ha elkészültek a felújítással. Bár további információkról, feltételekről (állandó lakosnak kell-e lenni, külföldiek jelentkezését is várják-e, stb.) nem írnak, a cikk végén feltüntettek egy e-mail címet, amin keresztül lehet érdeklődni a vásárlással kapcsolatban. Az 1 dolláros ajánlat szépségét ugyan valamelyest beárnyékolja a közel 5 millió forintos felújítási kötelezettség, de még így is jóval kedvezőbb lehet a végső ár, mint például egy balatoni nyaraló esetében.Korábban itthon is voltak hasonló kezdeményezések, például Jakabszálláson, ahol bizonyos feltételek teljesítése mellett az építési telkeket kínálta kedvező áron az önkormányzat, hogy ezáltal növelje a lakosok számát.

