A döntés a kormánynál: marad az 5%-os áfa, vagy még durvábban szárnyalnak a lakásárak

Mit okozott az 5%-os áfa, majd ennek a meghosszabbítása?

a közleményben az Eltinga Ingatlanpiaci Kutatóközpont tanulmányát ismerteti, amely szerint az új lakások kedvezményes áfakulcsának év végi megszűnése gyorsítja a lakások drágulását, hátráltatja a modernizációt és a lakóépületek energiahatékonyságának javítását, csökkenti a kínálatot és jelentős kockázatokat hordoz a válság előtti szintre felépülő építőipari kapacitásra. A mostani jogszabályok szerint 2020. január 1-je után a 27 százalékos áfatartalom lesz érvényben, ami nagy áremelkedést fog okozni, ezért a kis és közepes méretű fejlesztők csak elvétve indítanak új projektet, míg a nagyok is csak a kedvező 2019-es időszakban teszik azt. Ha pedig az új lakások ára jelentősen drágul, a kereslet egy része, ami az áremelkedés miatt kiszorult az újlakás-piacról a használt lakásoknál csapódhat le, ebben a szegmensben is megdrágítva az ingatlanokat.kifejtette, a kedvezőtlen folyamatok elkerülése és a kedvező eredmények megtartása érdekében az IFK az 5 százalékos áfa hosszabb távú fenntartását, vagy ezzel egyenértékű egyéb megoldás bevezetését javasolja.Kétség kívül jót tett a piacnak az 5 százalékos áfa bevezetése, ebben a 2016. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő 4 éves időszakban jelentősen megugrott az újlakás-állomány. Amíg az időszak elején csak Budapesten pár ezer lakásépítés volt folyamatban, addig mostanra már ez a szám elérte a 25 ezret a fővárosban. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, jelenleg több mint 4300 lakást ígérnek 2019 utolsó negyedévére, de ez a szám jóval nagyobb volt 2018 utolsó negyedévében. Ahogy a következő ábráról leolvasható, 2018 harmadik negyedévében, amikor még nem jelentették be az 5 százalékos áfa meghosszabbítását, a fejlesztők több mint 9000 lakást ígértek 2019 végére. A bejelentést követően, 2018 utolsó negyedévében és 2019 elején már csak 4600, a legfrissebb 2019 második negyedéves Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint pedig még kevesebb, 4300 lakás befejezése várható. Az is jól látszódik, hogy a meghosszabbítás bejelentése után egyre több lakás várható átadása jelent meg 2020-ban és azt követően.

Az Eltinga tanulmánya arra is rámutatott, hogy egy ingatlanfejlesztési ciklus 2-3 éves folyamat, így jelentős volumen újra leghamarabb 2022 után várható, amennyiben az áfa mértéke 27 százalékra emelkedik. A 27 százalékos kulcs a legmagasabb Európai Uniós összehasonlításban: 24 országban 25 százaléknál alacsonyabb, nyolcban pedig 10 százalék, illetve az alatti mértékben terheli az új lakásokat az áfa. Több országban is egyszámjegyű a kulcs, például Romániában, Szlovéniában vagy Portugáliában, de a távozó Egyesült Királyságban is.Azt is nagy problémának neveztehogy a lakásállomány megújulása, amely eddig is nagyon lassan haladt, a következő években még alacsonyabb lesz, így az energetikai megújulás is csak lassan, évtizedek alatt fog megvalósulni.