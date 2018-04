A fejlesztés, ami átalakította a budai elitkerület lakáspiacát

Mennyi lakás épül?

Budapesten 2016-2017-re a korábbi évekhez képest négyszeresére nőtt a kiadott engedélyek száma, a megvalósításhoz szükséges időtartam miatt azonban csak lassan nőtt az átadott új laksok mennyisége. Az idei év viszont már ebben is változást hozott, mostanra készülnek el a másfél-két évvel ezelőtt indított lakásfejlesztések. A bejelentett projektek volumene alapján pedig arra számíthatunk, hogy 2019 is hasonlóan erős év lesz, sőt a lakásáfa körüli bizonytalanság miatt még erősebb lehet.Az új lakások áfájának 27 százalékról 5 százalékra történő csökkentésével párhuzamosan a lakásvásárláshoz járó állami támogatások - CSOK - összege is emelkedni kezdett. Mivel a lakásáfát 2019 végéig hirdették meg, ez még inkább arra ösztönözte a lakásfejlesztőket, hogy most vágjanak bele a tervezett projektjeikbe. Az építkezési hullám mind Pesten, mind Budán nagyon felerősödött, amit jól mutat az értékesítés alatt álló lakások megnövekedett száma is.2018 első negyedévében a Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint közel 6000 lakás közül választhattak a főváros iránt érdeklődők, ebben azonban nincsenek benne azok a lakások, amelyeket már korábban - sok esetben tervezőasztalról - értékesítettek. A most zajló fejlesztésekben a már eladott lakásokkal együtt több, mint 19 ezer új lakás épül Budapesten. Ha kimondottan a budai oldalt nézzük, a hat budai kerületben mintegy 5200 lakás épül, amelyből 1500 közül választhatnak a leendő vásárlók. Kerületenként azonban nagy különbségek vannak abban, hogy milyen méretű, típusú és árú lakások között nézelődhetünk.

Ilyen árkategóriákra számíts

A legtöbb építés alatt álló új lakás Budán a XI. kerületben van, ahol hamarosan 3200 lakással bővül az állomány. Ennek nagyobb része azonban már gazdára talált, jelenleg 1200 lakás közül lehet választani. A III. kerületben 900 épülő lakás van, a II.-ban pedig 600. Az I., a XII. és a XXII. kerületek mindegyikében kevesebb, mint 200 lakás épül.Érdemes megnézni azt is, hogy az egyes kerületekben mekkora társasház számít nagynak. Míg a XI. kerületben többszáz lakásos társasházból is több van, addig például a XII. kerületben, ha bejelentenek egy új projektet, az is jelentősen befolyásolhatja a teljes kínálatot. Ez történt például a Biggeorge Property Zrt. által fejlesztett Németvölgyi Residence elindításakor, ami 41 lakásával fővárosi viszonylatban nem számít kiugróan nagynak, ennek ellenére a XII. kerületi újlakás-kínálatnak önmagában a negyedét adja. A 6000 négyzetméteres parkosított telken megvalósuló beruházásban a Budai Várra és a Gellért-hegyre panorámás lakások is készülnek, melyekben kiemelt szempont a környezettudatosság. Ennek szellemében többek között olyan megoldások is helyet kapnak, mint az elektromos autókkal rendelkező tulajdonosok számára a lakóparkon belüli töltési lehetőség.Arra is van azonban példa, hogy egy fejlesztő nem egyidőben, hanem ütemesen dobja piacra lakásait és ezért nem került be a legnagyobb fejlesztések közé. Erre példa a XI-XII. kerület határán fekvő Sasad Liget , ahol jelenleg már a VI. (utolsó) ütem lakásait értékesítik. Itt természetesen az is szerepet játszhatott a döntésben, hogy a sok kisebb épület jobban illeszkedik a környék kertvárosias építészeti stílusába, mint az egy nagy tömbben történő megvalósítás.Ami az árakat illeti, kerületeken belül is meglehetősen nagy a szórás. A legkisebb lakások többnyire a többszáz lakásos XI. kerületi projektekben épülnek, melyeket a hegyvidéki panorámás luxuslakások alapterületben és árban is többszörösen meghaladnak. Néha azonban még itt is lehet kedvező árakkal találkozni, a Biggeorge Property Zrt. által fejlesztett Sasad Ligetben például már 26 millió forinttól vannak elérhető lakások. A legdrágább új építésű lakás Budán egyébként egy 115 négyzetméteres alapterületű, 180 négyzetméteres panorámás terasszal rendelkező II. kerületi ingatlan, amit 330 millió forintért kínálnak. A budai új lakások 12 százalékánál haladja meg az árcédula a 100 millió forintot, 200 millió felett azonban már csak a legjobb helyen fekvő luxuslakásokat kínálják.

Négyzetméterárak szerint az I. és a XII. kerület a két legdrágább Budán, mindegyikben 1,2 millió forint körül alakul az új lakások átlagos négyzetméterára. Harmadik helyen kissé lemaradva következik a II. kerület, ahol az 1 milliós négyzetméterárat éppen csak eléri az átlag, míg a III. és a XI. kerületben a 700 ezer forintot közelíti. A budai oldal legolcsóbb kerülete a XXII., ahol akár 500 ezer forint alatti négyzetméterárak is előfordulhatnak.