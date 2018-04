A jövőben már te is így veszed a lakásod

Melyek a legnépszerűbb keresők?

Mennyi lakást veszünk?

A közelmúltban készült egy felmérés, amelyben több, mint 100 ingatlanközvetítőt kérdeztek meg arról, hogy melyik hirdetési portált használja legtöbbször és melyik portálokról érkezik a hirdetett ingatlanok iránt a legtöbb érdeklődés. Noha a felmérés nem volt teljes mértékben reprezentatív, az eredményekből egyértelmű volt, hogy Budapesten az ingatlan.com-ot ismerik és használják legtöbben, míg vidéken a jófogás lett az első. Az ingatlan.com-ot az ingatlanközvetítők 100 százaléka használja és a megkeresések fele onnan érkezik. Bár az érdeklődésekből nem biztos, hogy vásárlás is lesz, de mindenképpen érdekes a fölény. A felmérés alapján úgy tűnik, hogy vidéken a jófogáson való hirdetést praktikusabbnak találják a közvetítők, alkalmazkodva a helyi igényekhez, de településtípustól függetlenül népszerű még a facebook és főleg vidéken az ügynökségek saját oldalai is. Az viszont mindenhol egyértelmű, hogy az online platformok jelenléte mára megkerülhetetlen.Az ingatlanközvetítés és a kapcsolódó online adatbázisok hazai piaca ugyan telítettnek mondható, de az igazán korszerű digitális megoldások még nagyrészt hiányoznak - mondta el. Franciaországban például vannak olyan oldalak - ezt egyébként mi is heteken belül bevezetjük - ahol még azt is meg lehet nézni, hogy bizonyos napszakban hogyan vetülnek az árnyékok a kiszemelt házra. Az Egyesült Államokban az ilyen típusú szolgáltatások közül a legtöbbet már készpénznek veszik a lakáskeresők, Európában azonban komoly lemaradások vannak. Úgy látjuk, hogy Magyarországon is van létjogosultsága a hasonló eszközöknek, főleg most, hogy lassan felnő az a generáció, amelyik teljesen otthonosan mozog a digitális világban - tette hozzá a szakértő.A jelenlegi mintegy 4,4 milliós hazai lakásállomány néhány százaléka cserél gazdát évente. A válság előtti években nem volt ritka az évente megkötött 200 ezer adásvétel sem, míg 2009 és 2013 között ez a szám az állomány 2 százalékára, 80-90 ezer tranzakcióra csökkent. Az utóbbi években ismét fellenülést látunk, tavaly közel 150 ezer, idén pedig a becslések szerint akár 170 ezer lakás is gazdát cserélhet. Mindez azt jelenti, hogy egy átlagos lakás Magyarországon 20-30 évente új tulajdonoshoz kerül.

Új megoldások

A lakásvásárlás, legyen az saját vagy befektetési célú, mindenki életében nagyon fontos döntés. Teljesen természetes, hogy szeretnénk a legjobb döntést meghozni az ár, az elhelyezkedés és az ingatlan állapota, mérete összefüggésében. A megfelelő ingatlan megtalálása azonban nehézkes folyamat, gyakran nem négyzetmétereket keresünk, hanem tereket, hangulatokat, megoldásokat. A Livlia intelligens rendszere alapján kategorizálja a feltöltött ingatlanokat, hogy mely élethelyzetben ideálisak a vevő számára, ami jelentsen hatékonyabbá teszi a keresést. A fejlesztők ráadásul azokra is gondoltak, akik a hirdetési szöveg megírásánál akadnak el. Számukra egy olyan rendszert fejlesztettek, amely az ingatlan megadott adataiból tökéletes hirdetési szöveget generál, amit aztán elfogadhatnak vagy tetszőlegesen további információkkal bővíthetnek. Ezen túl pedig a Livlia Magyarországon elsőként kínálja a Facebook Messengeren a Livliabot szolgáltatást, amely néhány adat alapján a Messengeren belül ajánlja fel megtekintésre a legfrissebb, számunkra ideális ingatlanokat.

A Livlia keresőfelülete

Mi valójában nem versenyezni akarunk a piacvezető szereplőkkel, inkább szeretnénk megnyitni egy új lehetőséget a magyar online ingatlanpiacon, ez pedig a minőségi ingatlankeresés. Tudom, hogy még messze vagyunk ettől, de hiszem azt, hogy belátható időn belül, megfelelően edukálva a partnereket és felhasználókat, sikeresen működhet egy olyan portál, ahol minden hirdetésnél elérhető normális fotó, leírás, be lehet járni a környéket, és még rengeteg mást is meg lehet tudni az adott ingatlanról.

TÁMOGATOTT TARTALOM A cikk megjelenését a Livlia támogatta.

A Livlia ötletéről részletesebben a Pénzcentrum cikkében is olvashatunk.A nem is olyan távoli jövőben tehát teljesen új hirdetési megoldások közül választhatunk mielőtt eladnánk a lakást és vásárlóként is egyszerűsödik a keresés. A felhasználóbarát felületek pedig kellemesebbé tehetik a lakásvásárlás folyamatát, amit a következő lakásunk eladásakor már mi is a saját bőrünkön tapasztalhatunk.