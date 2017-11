A régi panelből új lakásba költöznél? - Így még nyerhetsz is rajta

Érdekel, hogy hogyan változhatnak az építőipari árak? Szeretnéd tudni, hogy mit jelenthet mindez az iroda, vagy a lakáspiacon? Gyere el november 21-én a Portfolio által szervezett Property Investment Forum 2017-re. ÁTTEKINTÉS

A budapesti pörgő lakáspiacon sokszor hallani, hogy a XI. és XIII. kerületekben egyre nagyobb a kereslet, nő a tranzakciók száma és több ezerrel bővül a lakásállomány a következő években. Vannak azonban olyan külsőbb kerületek, amelyekről alig esik szó, annak ellenére, hogy kifejezetten jó lehetőségeket kínálnak azok számára, akik a meglévő fővárosi panellakásukat, vagy vidéki házukat eladva új lakásba költöznének a családjukkal és nincs 40-50 millió forintjuk ingatlanvásárlásra.Az egyik ilyen feltörekvő része a fővárosnak a X. kerület, ahol jellemzően jóval alacsonyabbak az árak, legyen szó többlakásos társasházról, lakótelepi panelről, vagy akár a limitált számú családi házakról. A pesti oldalon átlagosan 320-600 ezer forint között mozog a négyzetméterár az ingatlan típusától, minőségétől és az elhelyezkedésétől függően. Ennél jóval kevesebbért, mintegy 260-300 ezer forintos fajlagos áron kaphatóak használt lakások a X. kerületben. Az új építésűek átlagosan 520 ezer forintos négyzetméteráron kerülnek eladásra jelenleg, ezek azonban csak a következő 1-2 évben készülnek el.

Forrás: Somfa Liget - OTP Ingatlan Zrt.

Mire számíthatnak a nagycsaládosok?

Korábban már írtunk róla , hogy a fővárosban lakók több mint 35 százaléka él panellakásban, sokan vannak közöttük családosok, 2-3 gyermekkel. Kíváncsiak voltunk, hogy mennyi hitelre, vagy megtakarításra lenne szüksége egy ilyen családnak, ha költözésre kerülne a sor és egy jobb minőségű, esetleg nagyobb lakás vásárlása mellett döntenének, a jelenlegi átlagos állapotú panel eladásával.Érdemes lehet elgondolkozni egy 60 négyzetméternél nagyobb új lakás vásárlásán, ha három gyermek él a családban, ugyanis ekkor jogosultak lehetnek a Családi Otthonteremtési Kedvezmény maximális összegére. Az ingyen kapott 10 millió forint akár elég lehet, hogy a meglévő lakás eladása mellett egy hasonló méretű, X. kerületi teljesen új lakásba költözhessen a család. Ezen felül, ha még az alapterületben is bővítésre vágynának, vagy esetleg jobb elhelyezkedésű új lakóparkot szemeltek ki maguknak, 10+10 millió forintos támogatás is elérhető, amelyből a második 10 millió kedvezményes kamatozású hitel.Már így is sokan éltek a lehetőséggel, a jelenlegi adatok alapján, az egy-, vagy többgyermekes CSOK-ra jelentkező családok száma elérte az 50 ezret, az igényelt támogatási összeg pedig meghaladta a 126 milliárd forintot.A 10 millió forintos "ingyen hitel" mellett sokat számít a vásárlásnál, hogy mennyi tőkét lehet előteremteni például a meglévő lakás eladásával. Megnéztük, hogy mennyiért adható el egy 60 négyzetméteres panellakás Budapest néhány részén, ahol átlagosnak tekinthetőek a lakások árai, vagyis figyelmen kívül hagytuk a belvárost, a peremkerületeket és Buda elit részeit is. Az átlagos négyzetméterárak alapján, a főváros vizsgált részei közül panellakást a legmagasabb áron a XI. kerületben lehet eladni, ezt követi a XIII., III., IV. és XV. kerület. A sor legvégén a X. kerület van, ami azt eredményezi, hogy aki ezen a területen maradva, hasonló paraméterekkel rendelkező új lakásba szeretne költözni a családjával, (a panellakása eladása és a 10 millió forintos támogatás mellett) nagy valószínűséggel további hitelfelvételre, vagy a megtakarításai bevonására lesz szüksége. Ezzel szemben, aki a XI. kerületből költözne a X. kerületbe, akár hitelfelvétel nélkül is lecserélheti a régi panellakását egy új társasházi 60 négyzetméter feletti lakásra (10 millió forintos CSOK pályázása mellett).

Az átlagos négyzetméterárakkal számolva, 15-22 millió forint között adható el egy 60 négyzetméteres panel, a különböző kerületekben. Amennyiben a három-, vagy többgyermekes család vállalja, hogy minimum ugyanekkora, vagy ennél nagyobb alapterületű lakást vásárol, megkaphatja a 10 millió forintot, így összesen 25-32 millió forint közötti összeg állhat rendelkezésére.A jelenleg X. vagy XV. kerületben lakóknak nagyjából további 5 millió forintra lenne szükségük, hogy egy új lakóparkba költözhessenek.

Tekintsünk most egy X. kerületben lakó családot, aki számára a költözés a lokációban nagy változást nem jelentene, csupán minőségi javulással járna. Amennyiben egy ilyen családnak a korábbi 60 négyzetméteresnél nagyobb lakásra van szüksége, a 10+10 millió forintos CSOK igénylésével és a meglévő panellakás eladásával átlagosan 65 négyzetméteres új lakást is találhat magának, ami minimum 3 szobát, de általában 1+3, vagy 2+2 félszobát jelent a X. kerületi új lakóparkok esetében."A X. kerület fejlődési ütemét látva, a jól kiépült kötöttpályás közlekedésre építve, már a válság évei előtt megkezdtük a több ütemből álló Somfa Liget lakópark fejlesztését, amely keretében élhető léptékű társasházakban, magas műszaki tartalmú, elérhető árú lakások valósulnak meg. A sikeresen megvalósult első 5 ütem tapasztalatai alapján elmondható, hogy a lakások népszerűek a fiatal családok, illetve az egyetemek elérhetősége okán a vidékről felköltöző fiatalok körében is, akik alapvetően saját használatra veszik a lakásokat, de a mai bérleti díjak mellett azok jó befektetésnek is tekinthetők, hiszen könnyedén, jó áron bérbe adhatók. A jelenleg futó 6. ütem lakásaival viszont egyértelműen a CSOK-ot igénybe venni szándékozó családokat céloztuk meg, amely okán a projektben többségben vannak a nagyobb méretű, 60 négyzetméter feletti, hatékony elrendezésű lakások." - mondta mondta Szimler Szabolcs, az OTP Ingatlan Zrt. ingatlanhasznosítási vezetője.