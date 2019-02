A túlárazások is felfelé nyomják a lakásárakat

Valkó Dávid vezető elemző OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont Valkó Dávid, terület- és településfejlesztő geográfus, földrajz tanár, illetve újságíró alapdiplomája, majd ingatlanszakértő másoddiplomája megszerzését követően, 2000 óta ingatlanpiaci elemzőként tevékenykedik.... Tovább »

A korábbi évvel összehasonlítva nőtt a tranzakciószám, megközelíthette a 165 ezret, amely bár tizenegy éves csúcsnak számít, a 2008 előtti évek szintjét továbbra sem érte el. Az átadott új építésű lakások száma is nőtt, tavaly meghaladhatta a 20 ezret, és idén még nagyobb átadási hullám várható.Megoszlanak a szakértői vélemények arról, hogy az elmúlt évek jelentős áremelkedésében mi játszott nagyobb szerepet: az alacsony bázis, a különböző állami - építkezést, lakásvásárlást ösztönző - intézkedések, vagy a befektetők nagyarányú megjelenése. Valószínűleg mindezek együttes hatása jelentősen befolyásolta az árakat. Ami biztos, hogy a kiadási célból jól megválasztott ingatlanok esetében még ma is 4-6 százalékos tiszta bérleti hozamot lehet elérni. Épp ezért a főváros frekventált területein a befektetési céllal vásárlók aránya megközelítheti akár az 50 százalékot is. A vidéki településeken pedig nagy átlagban minden harmadik vevő tekint befektetésként az ingatlanára. Ez a tendencia továbbra sem kedvez a magánvásárlóknak, aminek hatására a fővárosban egyre inkább a külsőbb, olcsóbb területeken kezdett el dinamikusan növekedni a tranzakciók száma.Ezzel párhuzamosan természetesen az átlagárak is felfelé kúsznak. "Idén a belső kerületekben az eddigieknél is erősebben dominálhatnak majd a befektetők, míg a külsőkben a saját célra vásárlók lesznek még mindig többségben. Ugyan az adatok azt mutatják, hogy az idei év is az ingatlanpiac éve lesz, a szakértők azonban egyre óvatosabbak: nem tart örökké az árnövekedés" - jelentette ki. "Ugyanakkor áresés, vagy akár csak általános csökkenés sem vetíthető előre még belátható időn belül" - tette hozzá.A jó vételnek számító ingatlanokat szinte azonnal elkapkodják, ezért különösen fontos, hogy a vásárlók pontosan tudják, mekkora keretből is gazdálkodhatnak, hogyan fogják finanszírozni a megvásárolni kívánt ingatlant. Ha valaki vevőként nem térképezte fel kellő alapossággal a lehetőségeit, könnyen hoppon maradhat: mire az ajánlattételhez érne, már eladták másnak a lakást.Kiemelkedő jelentősége van tehát az integrált szolgáltatásoknak: sokkal egyszerűbb és biztonságosabb olyan ingatlanközvetítő közreműködésével lakást vásárolni, aki egyben a finanszírozásban, állami támogatásokban is tud segíteni" - mondja. "Látványos változás tapasztalható a lakáshitel-felvételeknél: míg korábban átlagosan minden harmadik vásárló igényelt hitelt, ma már inkább minden második vevő vesz fel kölcsönt."