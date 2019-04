Aki tud lakást vesz: az áremelkedés sem szab határt a vásárlási kedvnek

Minden ötödik lakásvásárlót érinthet a falusi CSOK

Balogh László vezető gazdasági szakértő, igazgatósági tag ingatlan.com Pályafutását a Deloitte Zrt. adótanácsadási osztályán kezdte, 2009-ben csatlakozott az ingatlan.com-hoz, ahol kezdetekben gazdasági és pénzügyi területen dolgozott. 2015. januárjától az ingatlan.com Zrt. igazgatósági... Tovább »

Drágulással zárult az előző év

Országosan az idei év első három hónapjában 58 százalékkal több érdeklődés érkezett egy eladó ingatlanhirdetésre, mint egy évvel korábban, az ingatlankereső portálnál rögzített adatok alapján.elmondta: “Az országos adatok is eleve jelentős keresletnövekedésről tanúskodnak, ráadásul a vidéki lakáspiacnak is további lökést adhat, hogy már július 1-jétől elindul a falusi CSOK, amely a kistelepüléseken lévő lakóingatlanok piacát pörgetheti fel. Az érintett településeken a KSH adatai szerint 2008-ban több mint 30 ezer, 2012-ben 17 ezer, 2016-ban 28 ezer, 2017-ben pedig több mint 31 ezer adásvétel történt."A korábbi cikkeinkben már beszámoltunk róla, hogy azokon a településeken lévő lakóingatlanok megvásárlásához lehet állami támogatást igényelni, ahol 5 ezer főnél kevesebben laknak és 2013 óta csökkent a lakosság száma.A portál adatai szerint az idei első negyedévben Komárom-Esztergom és Jász-Nagykun-Szolnok megyében több mint 100 százalékkal nőtt a kereslet. A nógrádi lakóingatlanok iránt 90 százalékkal többen érdeklődtek, míg Győr-Moson-Sopronban ez 70 százalék volt, de a leggyengébb eredménnyel szereplő Tolna megyében is közel 40 százalékos élénkülést tapasztaltak.Az elemzése idézi a KSH legfrissebb előzetes adatait is, amely szerint újabb drágulással fejezték be a múlt évet a lakások. A használt lakások ára országos átlagban 9,6 százalékkal volt magasabb 2018 utolsó negyedévében, mint egy évvel korábban. Bár ezek még nem a végleges statisztikák, és az adatok folyamatos feldolgozásával az érték még módosulhat, a 9,6 százalék megközelíti a 2018 III. negyedévében mért, már végleges 10,7 százalékos áremelkedés mértékét a használt lakások piacán.