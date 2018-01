Akkor még nem sejtettem: az elmúlt évek legütősebb lakáspiaci véleményei

"Az árak továbbra is csökkennek, a forgalom stagnál, az értékesítési idő nő, az építések száma egyre közelebb kúszik a nullához, és még mindig a készpénz és az alku az úr a hazai lakáspiacon. 2013 közepéig újabb negatív csúcsot hozott több fontos lakáspiaci mutató. Az építési és használatbavételi engedélyek száma várhatóan idén meg sem fogja közelíteni a már tavaly is sokkot jelentő 10 ezres értéket, az FHB lakásárindexe pedig töretlenül tart lefelé. Persze ez nem meglepő annak fényében, hogy az elmúlt években az alapkamat csökkentésén kívül semmi sem segítette a lakáspiac emelkedését."

Az ingatlanpiac szárnyalása 2017-ben is folytatódott, de a gyors felívelés újfajta kockázatokat is hozott. Az építőipari kapacitással és a munkabérekkel kapcsolatos problémák miatt a projektek folyamatosan drágulnak, ami gyakran a fejlesztőket is újratervezésre kényszeríti. Ez azonban nem szab gátat a beruházásoknak, a következő években több tízezer új építésű lakás, félmillió négyzetméternél is több modern irodaterület, ezret meghaladó 4 és 5 csillagos szállodai szoba, logisztikai csarnokok és hatalmas új székházak - Telekom, MOL, OTP - készülhetnek el. Az 50 legbefolyásosabb ingatlanpiaci szereplő között most is jelen vannak a legnagyobb cégek képviselői, az ismert nevek mellé azonban egyre több új versenytárs zárkózik fel.



"Budapest és néhány, munkalehetőségeket kínáló nagyváros lakásainak ára véleményem szerint a következő öt évben 30-50 százalékot fog emelkedni, aminek az oka a szűkös új kínálat, az olcsó jelzáloghitel elérhetősége, a növekvő nominális bérek, a bővülő hazai gazdaság és a rendkívüli olcsóság. Ilyen helyzetben csakis arra lehet számítani, hogy a lakások ára nő - de csak ott, ahol a migráció nem negatív tényező" - fogalmazta meg piaci előrejelzését Zsiday Viktor, a Plotinus Nyrt. igazgatótanácsának akkori elnöke.

Az ország első számú ingatlanpiaci hírforrása egyidős a modern magyarországi ingatlanpiaccal. Legújabb fejlesztésünknek köszönhetően mostantól minden, 2013-tól általunk kiadott szám digitálisan is elérhető, olvasható, lapozható, kereshető, és ingyenesen letölthető. A magazin a Portfolio-t is kiadó NET Média Zrt. gondozásában jelenik meg.

"Az immáron 6 éve folyamatosan tartó áresés a 2003-as szintekig vágta vissza a lakásárakat, amin - ismerve a lakásárak változását befolyásoló makrogazdasági és szűkebb, ágazati körülményeket - nincs semmi csodálkoznivaló. A hitelezés padlón van, a gazdaság növekedése finoman szólva is mérsékelt, az állami ösztönzők továbbra is elégtelenek a lakosság általános pénzügyi helyzetéhez viszonyítva. Az árak tekintetében tehát csak ismételni tudjuk magunkat, volt is és lesz is még lejjebb. Egyes részpiacokat leszámítva a hazai lakásárak tekintetében továbbra is az áresés és a stagnálás közötti változásra lehet számítani a közeljövőben, hiszen egyelőre semmilyen jel nem utal arra, hogy a jelenlegi folyamat pozitív irányba vesz fordulatot.""A tavalyi év 7 ezret alig meghaladó lakásépítése minden korábbi elképzelést alulmúlt, a használtlakás-piacon a minimum valahol évi 90 ezer tranzakció körül lehet és az új lakás értékesítések kapcsán is lassan megtanuljuk, hogy nincsen alsó határa. Ezek után az idei adatokból annyi már látható, hogy talán valóban 2013 marad minden idők abszolút mélypontja. 2014 első felében 20 százalék körüli növekedés volt mérhető a lakásépítésben, a kiadott építési engedélyekben és a lakáspiaci forgalomban egyaránt" - elemezte a piacotFeltehetően kevesen voltak, akik akkor ezt elhitték, arra pedig, hogy az említett 30-50 százalékos drágulás nem öt, hanem másfél-két év alatt megy végbe Budapesten valószínűleg senki nem fogadott volna."A lakáspiac háza tájáról egyre biztatóbb számok érkeznek, ami azt jelzi, hogy eljött a vásárlók ideje. A lakásárak az ország jelentős részében stabilan emelkednek, de még csak az elején tartunk a növekedésnek. A hitelpiacon jelenleg rendkívül kedvező feltételek mellett lehet forráshoz jutni, de a júliustól induló állami támogatási program, a CSOK is a vásárlókat segíti.""2014-ben országos szinten az értékesített lakóingatlanok átlagára 1,7 százalékkal nőtt 2013-hoz képest. Bár a növekedés meglehetősem differenciált volt, vagyis elsősorban néhány megyére és Budapestre koncentrálódott, az üzenet egyértelmű: vége a lakásárak hosszú éveken át tartó esésének, és eljött a növekedés ideje.""A legdrágább megye Győr-Moson-Sopron, a maga 175 ezer forintos négyzetméterárával, míg Budapesten átlagosan 229 ezer forintot kértek 2014-ben a lakások négyzetméteréért. A főváros legdrágább kerülete az V. volt, 352 ezer forintos fajlagos árral, de a 300 ezer forintos limitet meghaladta még az I., a II. és a XII. kerület is. A legolcsóbb Soroksár és Csepel, ahol 146 és 147 ezer forint volt egy négyzetméternyi lakás."Mit nem adnánk érte, ha a mostani bérek mellett is ilyen árakon vásárolhatnánk...