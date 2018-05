Az árak az egekben, de van egy jó megoldás, ha lakást vennél

További részletekért kattints a képre!

Lakáshitel-piaci tendenciák

Milyen árakkal szembesül az, aki ma lakást vásárolna?

Mi a lakástakarék konstrukciók terjedésének titka?

Lakást vásárolni mindig komoly döntés. Legyünk első otthonukat vásárló fiatalok, bővülő család, várost váltó költözők, vagy akár befektetők a döntést mindig tudatosan érdemes meghozni. A számtalan lakáspiaci szempont és egyéni vágy mellett az egyik legfontosabb, hogy tisztában legyünk az anyagi lehetőségeinkkel, amely olykor sokkal kedvezőbb is lehet, mint azt elsőre gondolnánk. Mindig fontos, hogy a számunkra ideális környéken, megfelelő méretű és árú lakásban lakhassunk, de a profi szakértők abban is tudnak segíteni, hogy egy adott környéken milyen lakást érdemes választanunk, és hogy hogyan tudjuk előteremteni, akár segítséggel is a vételárat. A lakáshitelezésről, az árakról és az egyes lakástakarék konstrukciók lehetőségeiről az OTP Csoport szervezésében május 28-án megrendezésre kerülő, ingyenes Hello Otthon Esten további fontos részleteket tudhatunk meg."Az emberek egyre inkább kezdik visszanyerni a bizalmukat a lakáshitelek iránt. Ezt jól mutatják a számaink is, hiszen 2017-ben is folytatódott a trend miszerint mind a hiteligénylések számában, mind összegében kétszámjegyű volt a bővülés. Különösen jól teljesítenek a részben vagy teljes futamidőre is fix kamatozású, úgynevezett fogyasztóbarát lakáshitelek, amelyeket múlt nyáron vezettünk be a portfólióba. Az egyre dráguló lakásárak mellett felértékelődik a hazai kiterjedt lakástámogatási rendszer eleminek tudatos, jól megtervezett igénybevétele a finanszírozási konstrukció összeállításkor. A legismertebb CSOK mellett az egyik legnagyobb arányban az lakástakarékot kapcsolják a hiteleik mellé az ügyfeleink, hiszen ez nem csak állami támogatással segíti a lakáscéljaik megvalósítását, hanem a megtakarítási idő lejárta után fix kamatozású lakáskölcsön felvételi lehetőséget is biztosít. Ez különösen izgalmas lehetőség a mai alacsony kamatkörnyezetben ahol sokak számára csábító a változó kamatozású hitelek alacsony, ám kockázatos kamatmértéke, hiszen számukra kamatkockázati diverzifikációra is lehetőséget biztosít a lakástakarék azzal, hogy a változó kamat később fixre váltható az LTP-n keresztül. Ezeken túlmenően pedig egyre népszerűbb a munkáltatói adómentes lakáshitel törlesztési támogatás, közismertebb nevén a lakáshitel cafeteria is." - mondta el tapasztalatait"Az elmúlt 2-3 évben folyamatos kétszámjegyű árnövekedést tapasztaltunk a piacon, és bár a tavalyi évtől a drágulás már mérséklődik, így sincsenek könnyű helyzetben a lakásvásárlók. Budapest egyes frekventált részein közelítik a 600 ezer forintot az átlagos négyzetméterárak, a legdrágább V. kerület pedig a 700 ezres szintet is átlépte már. Vidéken egyre több megyeszékhely átlagára közelíti meg a Pest peremi kerületekre jellemző 300 ezres limitet, és a Balaton is töretlenül népszerű. Viszonylagos olcsóságuk és könnyű bérbe adhatóságuk miatt a panellakások piacán már 2014 óta látványos fellendülést látunk; a lakótelepi lakások ára a téglalakásokét meghaladó mértékben növekszik, a lakásvásárlók körében kifejezetten népszerűek. Legújabban pedig, a 2016-os építésösztönző lépések bevezetése óta, az új lakások piacán drámai a robbanás. Ebben a szegmensben a fővárosi átlag jelenleg 650 ezer forint környékén alakul és a csúcsot még nem értük el. Az ingatlan a folyamatos áremelkedés ellenére továbbra is csábító befektetés, ám az ideális helyszínek és lehetőségek feltérképezése egyre nagyobb tájékozottságot igényel." - hívta fel a figyelmet"Hosszú évek óta ez egyik legkedveltebb megtakarítási forma a lakástakarék, amelynél a 30 százalék állami támogatásnak köszönhetően egy 10 éves konstrukció során akár 750 ezer forint állami támogatás is felvehető. A jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben az elérhető hozam mértéke minden futamidőre - akár 4, akár 10 évre - felülmúlja az elérhető, hasonlóan kockázatmentes megtakarítások hozamát. A felhasználási lehetőségek széles skálája - kezdve a lakásvásárlástól, a felújításon keresztül, a hitelkiváltásig - biztosítja, hogy az összegyűlt megtakarítás, annak kamatai és az állami támogatás könnyen felhasználható legyen mindenki számára." - mondta elAz ingatlanárak elszállása tovább fokozza a lakástakarék iránti érdeklődést. Sokan nem feltétlenül tudják, de a lakástakarék pénztári megtakarítás bevonható lakáshitel felvételkor az önrészbe, majd elő- és végtörlesztésre is felhasználható. A lakástakarék azonban nem csak megtakarítási termék. A futamidő alatt (sőt akár már a megtakarítás indításakor) felvehető áthidaló kölcsönnel reális megoldás lehet egy lakásvásárlás is - tette hozzá a szakértő.Az OTP Csoport szervezésében megrendezésre kerülő rendezvényre ide kattintva lehet jelentkezni.