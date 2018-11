Azt hiszed, hogy sok lakás épül Magyarországon? - Ezt az ábrát nézd meg!

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel! ÁTTEKINTÉS

Az előbbiek következménye, hogy csökkent a veszélye a már meghirdetett projektek törlésének, vagy annak, hogy a megkezdett munkálatok ellenére a projektek félbeszakadjanak a korábbi szűk határidő miatt. Nagy kérdés természetesen, hogy a megadott november 1-i határidőig pontosan mennyi projekt rendelkezett már érvényes építési engedéllyel, összességében azonban továbbra is arra számíthatunk, hogy a 2017-es rekordot követően csökkenhet az újonnan elindított beruházások összértéke 2019-2020-ban. Ezt erősíti meg egyébként az MNB legfrissebb Lakáspiaci jelentése is, ami az épített lakások számában szintén erős visszaesésre számít. Figyelembe kell azonban venni, hogy az alábbi ábra a legutóbbi áfa-döntés előtt készült, így a 2019 utolsó negyedévére időzített propjektek legnagyobb és a 2019. III. negyedéves átadású projektek jelentős része is 2020-ra csúszhat át, ami miatt feltehetően nem lesz annyira drasztikus a visszaesés.

Szintén érdekes helyzetet teremt, hogy 2023-ig még lehetnek a piacon 5 százalékos áfával értékesített - így elméletileg sokkal olcsóbb - projektek, míg másoknál már 27 százalékot kell majd fizetni. Az árak között azonban vélhetően nem lesz az ennek kapcsán indokolt több mint 20 százalékos különbség.2018 első 9 hónapjában 226 milliárd forint értékben indult meg társasházi lakásprojektek kivitelezése, míg 2017 azonos időszakában az összegük 336 milliárd forintot tett ki. A visszaesés tehát már az idei évben érzékelhető volt, ugyanakkor még mindig magasabb volt a kivitelezési fázisba lépő beruházások értéke, mint 2016-ban január és szeptember között. 2018-ban az egymást követő negyedévekben folyamatos mérséklődés volt megfigyelhető az Aktivitás-Kezdés mutató szintjében, az első negyedév 89, és a második negyedév 84 milliárd forintos összege után a harmadik negyedévben már csak 52 milliárd forint összegben kezdődtek meg építési munkák a szektorban, ami 2016 első három hónapja óta a legalacsonyabb értéket jelentette.

Mi a helyzet a szomszédban?

Az Aktivitás-Befejezés mutató azonban a vártnak megfelelően növekedett a társasházi lakásberuházások esetében. 2018 első 9 hónapjában 140 milliárd forint összegben fejeződtek be társasházi lakásépítési beruházások, míg a tavalyi év azonos időszakában összegük csak 106 milliárd forintot tett ki, így a növekedés 33 százalékos volt.Az újonnan elindult lakásépítések esetében Közép-Magyarország vezető szerepe nem igazán változott. A kivitelezési munkák több, mint 60 százaléka itt indult el, ami hasonló arány, mint a 2014-2017-es időszakban jellemző.Bár Magyarországon úgy tűnik, a közel 16 ezer átadott lakás nem olyan kevés, hiszen a mélyponthoz képest ez már kétszer annyi átadást jelent évente, a szomszédos országokhoz viszonyítva azonban még így is hatalmas lemaradásban vagyunk. Ausztriában és Lengyelországban négyszer, Szlovákiában közel háromszor, de Csehországban is közel kétszer annyi lakás épül a meglévő állományhoz képest, mint Magyarországon. Ha nálunk is a Lengyelország szintjén pörögnének az építkezések, az 58 ezer lakás átadását jelentené évente.

Szakértői vélemények

Az MNB elemzői több lakáspiaci szakértővel is készítettek interjút, melyekből leginkább három olyan tényezőre derült fény, ami a lakásépítések fellendülését akadályozza:A hazai építőipari dolgozók egy főre eső hozzáadott értéke nemzetközi összehasonlításban nagyon alacsony. Egyes szakemberek véleménye szerint a munkások nincsenek érdekeltté téve abban, hogy minél többet termeljenek. Ezen a teljesítménybérek és a bértarifa rendszer bevezetésével lehetne segíteni.A kivitelezési munkák gyorsítását segítené, ha a munkaintenzív feladatok jelentős részét az építkezésekről üzemekbe telepítenék és "házgyárakban" készült, előregyártott elemekből építkeznének.A lakásállomány minőségének fenntartását elősegítő lakásépítési szint eléréséhez egy teljesen új gondolkodásmódra lenne szükség: új városrész-koncepciók kidolgozása, új lakóterületek kijelölése, infrastruktúra-fejlesztések, minőségi lakások építése. De a mérnökképzések piaci igényekhez való igazítása is fontos lehet.