Azt hiszed, magasak a bérleti díjak? - Ez a meztelen valóság

A lényeg a bérlő és a tulajdonos kapcsolata

A KSH lakbérfelmérése 2018 novemberében zajlott, közel 300 összeíró bevonásával, több mint 500 településen, az ország egészét lefedő, mintegy 15 ezer címet tartalmazó mintán.

Az ingatlanportálok közvetítésével létrejövő bérletek árszintjének vizsgálata azért is lényeges, mert az itt megfigyelt kínálati árak jelentik a legfontosabb információforrást a bérleti piacon. Ugyanakkor a kínálati bérleti díjak sok esetben torzított képet adhatnak a teljes bérleti piacról, aminek az egyik legfőbb oka, hogy a bérleti megállapodások egy jelentős része ismeretség útján jön létre. Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy jóval kevesebb lakbért fizet a bérlők nagy része, mint amire a kínálati árakból következtetni lehetne. Cserébe a lakás tulajdonosának kisebb kockázatot kell vállalnia (esetleg az adminisztratív költségek is alacsonyabbak), ami mindkét fél számára kedvező helyzetet teremt. Ez viszont azt is jelenti, hogy a "baráti szerződések" miatt, nagyon nehéz tisztán látni a lakásbérleti piacot.A különbséget több tényező is okozza: a nagyobb településeken, ahol magasabb a lakbérszint, nagyobb az ingatlanportálok piaci részesedése is. Emellett az ingatlanportálokon keresztül létrejött lakásbérletek jellemzően rövidebb időtartamúak, a szerződés létrejöttének ideje pedig szintén összefügg a lakbér szintjével. A legfontosabb tényező azonban valószínűleg a bizalom, az, hogy a személyes kapcsolat révén csökken a lakáskiadás kockázata.

Forrás: KSH

A már létrejött bérletek díjak nem követik a piaci árak alakulását

Az egyes településtípusokban is nagy az eltérés, Budapesten személyes kapcsolatok révén, vagy más, nem piaci csatornákon keresztül létrejött lakásbérletek átlagosan 38 ezer forinttal voltak olcsóbbak azoknál, amelyek az ingatlanportálok igénybevételével létesültek. Az átlagosnál kisebb e tekintetben a különbség a pesti belső kerületekben és a megyeszékhelyeken, itt személyes kapcsolat révén csak mintegy 8-9 ezer forintos árkedvezmény volt realizálható. A legmagasabb arányban az ingatlanportálon keresztüli bérbeadás a budai hegyvidéki kerületek és a pesti belső kerületek lakásainál volt látható.Minél korábban jött létre a bérleti megállapodás, annál nagyobb annak az esélye, hogy a fizetett lakbér elmarad a lakáspiacon éppen létrejövő szerződések árszintjétől. Mindez azért lehetséges, mert az esetek többségében a bérleti viszony létrejötte óta nem emelkedett a lakbér. Az összes vizsgált bérlakás közel egyharmadánál a felmérés évében, tehát 2018-ban költöztek be a bérlők. Elenyésző azok előfordulása, akiknek azóta emelkedett a lakbére. A 2017-ben kötött bérleti megállapodások 7 százalékában nőtt a lakbér, és még a 2016-ban létrejött bérletek közül is csak minden ötödikben volt azóta emelés. A vizsgált arányok Budapesten is hasonlóan alakulnak, a szerződések többsége itt is 2017-ben vagy 2018-ban jött létre, a lakbér módosítása ugyanakkor kissé gyakrabban fordult elő itt. Míg országosan az összes lakásbérlet 15, addig Budapesten 20 százalékában nőtt a fizetett összeg a beköltözés óta.

Forrás: KSH

Az adatokból az is látszódik, hogy ha valaki 2015-ben vette bérbe a lakást, mintegy 40 százalékkal kevesebbet fizetett, mint az, aki 2018-ban költözött be.

Az utólagos lakbéremelés a kedvezményes lakbért fizetők között ritkább (11%), a piaci lakbért fizetők körében gyakoribb (15%). Az ingatlanportálokon keresztül létrejött bérleti megállapodások esetében az időközben lakbért emelők aránya hasonló (16%). Ez azért is lehet így, mert az ilyen bérletek időtartama általában rövidebb, átlagosan 17 hónap, mint a személyes kapcsolatok útján létrejövőké, amelynél 22 hónap az átlagos bérlési idő.Budapesten a beköltözés évétől függően évről évre 11-13 százalékkal magasabb lett a fajlagos lakbér. Vidéken szintén kimutatható a lakbérek emelkedése, ennek mértéke azonban elmarad a fővárosétól. (Ezeket az eredményeket természetesen nem lehet lakbérindexként értelmezni, egyrészt, mert csak azokról a bérletekről tudunk, amelyek időközben nem szűntek meg, másrészt, mert az egyes években létrejött bérletek minőségi és területi összetétele időről időre eltér.)

Forrás: KSH