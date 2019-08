Berendezett kislakásokat építenek a demens időseknek

Budai Walzer I. ütem 1117 Budapest, Budafoki út 215. 260 db lakás

Az elmúlt 20 évben körülbelül 11 ezer, a környezeti szempontoknak is megfelelő lakást épített a skandináv országokban az IKEA és a Skanska közösen alapított cége, a BoKlok. A cég legújabb projektjével most nem a fiataloknak nyújtana segítséget a lakhatási helyzet megoldására, hanem azoknak az időseknek, akik demenciával küzdenek.Korábban már beszámoltunk róla, hogy két év múlva a skandináv országok után elkészülhet az első IKEA-lakótelep Dél-Angliában is, szintén a BoKlok projektjeként. A kis lakótelep előre gyártott elemekből épülne, a berendezést természetesen az IKEA biztosítaná és az üzleti modelljüket úgy építették fel, hogy a jövedelmek megvizsgálása alapján a vásárlók annyit fizessenek érte, amennyit tényleg megengedhetnek maguknak. Ha a városvezetés elfogadja a tervet, 2021 januárjától 160 lakás épülhet fel.Nemcsak a fiatalabb még gyermek nélkül élőknek, hanem az idősebb korosztálynak is jó megoldást jelenthetnek ezek az új fejlesztésű kisebb lakások. A cég új projektjével kifejezetten a demenciával küzdő, vagyis a hanyatló emlékezettel küzdő időseket szeretnék segíteni. A tervek szerint a lakásokhoz kisebb kert is tartozni fog, illetve közössségi házakat is kialakítanának. A berendezés során is figyelnének a lakók életvitelére, a konyhai gépeken nem használnak majd érintőképernyőt, de például a tükröket és a visszatükröződő sötét felületeket is kerülik, amelyek könnyen megijeszthetik az efféle emlékezetzavarban szenvedőket.

Egyelőre a 6 kisebb apartmannal készültek el próba jelleggel, a szomszédokkal való engedélyeztetési vita miatt azonban a lakók még nem költözhettek be. A cég ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy folyamatban van a vita elrendezése.