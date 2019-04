Ebben a 10 városban igazán brutális összegeket kell fizetni a lakásokért

A legdrágább lakáspiacok 10-6.

Klikk a képre!

Klikk a képre!

Milyen az élet a legdrágább lakáspiaccal rendelkező városokban?

10. Párizs

Az átlagos lakásár átszámolva 179 millió forint

Az éves elérhető lakáspiaci hozam 3,8 százalék

A havi bérleti díj átszámolva 483 ezer forint

A lakásárak emelkedése 2018-ban 9,1 százalék

Ingatlantranzakciók száma tavaly 186 ezer

Átadott lakóingatlanok száma 72 ezer

9. Peking

Az átlagos lakásár átszámolva 180 millió forint

A lakásárak emelkedése 2018-ban 0 százalék

Átadott lakóingatlanok száma 39 ezer

Mindezekhez pedig az átlagos éves fizetés mintegy 15,6 millió forintnak felel meg. Nemcsak a lakhatás drága a francia fővárosban, egy középkategóriás étteremben egy kétfős vacsora több mint 17 ezer forintba kerül, egy nemzetközi általános iskola éves tandíja 4,3 millió forint átlagban, a taxi 1 kilométerre 670 forint, egy cappuccinoért pedig 1050 forintot kérnek el.A korábbi években mért 11 százalékot is meghaladó lakáspiaci áremelkedés után, tavaly először enyhülés látszódott a pekingi piacon. A kormány szigorúbban ellenőrzi a kereskedelmi ingatlanok kínálatát és a nem használt hotelek, irodák és retail épületeknél bátorítják a fejlesztőket, hogy lakóházakat alakítsanak ki helyettük. Az étkezés, utazás, és a szórakozás egyébként jóval kedvezőbb mint például a francia fővárosban, két személyre egy éttermi vacsora átlagosan 8100 forint, a helyi tömegközlekedésen egy útra a jegy körülbelül 160 forint, míg moziba 2400 forintért mehet a lakosság.

Peking, forrás: Shutterstock

8. London

Az átlagos lakásár átszámolva 185 millió forint

A bérleti díjak éves emelkedése 6,1 százalék

A lakásárak emelkedése az utóbbi egy évtizedben átlagosan 5,4 százalék

7. New York

Az átlagos lakásár átszámolva 193 millió forint

Az éves elérhető lakáspiaci hozam 5,1 százalék

A havi bérleti díj átszámolva 800 ezer forint

A lakásárak emelkedése 2018-ban 5,4 százalék

Emerald Residence 1052 Budapest, Szervita tér 6 86 db lakás

32 - 142 m2 alapterület Átadás:

2019 H1 0 - 0 M Ft Ajánlatot kérek

6. Los Angeles

Az átlagos lakásár átszámolva 194 millió forint

Az éves elérhető lakáspiaci hozam 4,1 százalék

A havi bérleti díj átszámolva 650 ezer forint

A havi bérleti díjak emelkedése 2018-ban 3,4 százalék

A lakásárak emelkedése 2018-ban 6,4 százalék

A londoni lakáspiac nagyon gyors és erős fellendülésen ment keresztül a válság után, 2012-re az árak már visszaálltak a válság előtti szintre. A bérleti díjak az 5. legdrágábbnak számítottak a listában, havonta átlagosan 684 ezer forintért lehet lakást bérelni Londonban. Többek között a múltbéli erős növekedés és a magas árszintek miatt nemcsak az értékesítés volumen esett vissza, hanem már az éves növekedési ütem is, tavaly 1 százalékra mérséklődött a lakásárak emelkedése.A több mint 20 milliós népességű New York a hetedik helyen végzett a legdrágább ingatlanpiaccal rendelkező városok listáján. Egy lakás átlagos bérleti díja havonta 800 ezer forintnak megfelelő összegű dollár, a lakhatáson kívül ott élni sem olcsó mulatság, egy középkategóriás étteremben két főre egy vacsoráért mintegy 22-23 ezer forintot kérnek el és körülbelül ennyibe kerül egy havi kondibérlet is a városban. Az elmúlt években elképesztő mennyiségű új lakóprojekt készült el New Yorkban, 2017-ben mintegy 50 ezer új lakást adtak át, összehasonlításképpen egész Magyarországon ez a szám 14 400 volt ugyanabban az évben.Los Angelest akár a bérlők városának is lehetne nevezni, a háztartások ugyanis több mint fele bérelt lakásban lakik. Ez talán annyira nem is meglepő, látva, hogy közel 200 millió forintos átlagáron cserélnek gazdát itt az ingatlanok. New Yorkhoz képest valamivel kevesebb pénzből is lehet itt élni, a riport alapján a kétfős éttermi vacsora valamivel több, mint 19 ezer forintból jöhet ki, egy cappuccino 1200, míg egy mozijegy ára mintegy 4200 forint.