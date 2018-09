Ebben bezzeg jobbak a szomszédos országok - Miért nálunk a legmagasabb a lakásáfa?

Gömb Ház - további információért kattints a képre!

Nyáron indult el a lavina a Varga-bejelentéssel, miszerint ne reménykedjen senki abban, hogy meghosszabbítják a kedvezményes 5%-os áfát az újlakás-piacon. Ennek értelmében tehát 2020. január 1-től újra 27%-ot kell fizetni, ami minden bizonnyal megnehezíti a vásárlók és a fejlesztők helyzetét is. A magasabb teher melletti indoklás, hogy a kormány a családokat akarta leginkább támogatni és nem a befektetési célú lakásvásárlókat, akik a sokadik lakásukat is kedvezőbben tudták ezáltal megvenni. A probléma csupán az, hogy meghosszabbítás híján olyan kedvezőtlen hatások is előkerülhetnek, amelyek később újra befullaszthatják a piacot, például az építési kedv visszaesése, vagy az elégtelen kereslet. Arról nem is beszélve, hogy a környező országok egyikében sem alkalmaznak ilyen magas áfát, nemhogy az új lakásokra, de egyáltalán semmilyen fogyasztási cikkre, vagy szolgáltatásra.A régiós országok mindegyikében alacsonyabb forgalmi adóval terhelik az új termékeket, beleértve az új lakóingatlanokat is. Az MNB adatai szerint a térségben Ausztria és Szlovákia esetében nincs megkülönböztetés az új lakásoknál, minden terméket egységesen 20%-os áfával lehet megvásárolni, de ez még mindig 7 százalékponttal kevesebb, mint ami hazánkban várható 2020-tól.Jelenleg azonban még az 5%-os áfát élvezhetik a piac szereplői Magyarországon, ami a legalacsonyabb forgalmi adó a térségben. Romániában szintén ekkora az új lakásokra vonatkozó áfa mértéke, a különbség csupán annyi, hogy a szomszédos országban nincs időkorlát a kedvezményre. Lengyelországban és Szlovéniában szintén egy számjegyűre mérsékelték az új lakóingatlanok adóterhét, míg a régióban jelenleg Csehországban a legmagasabb, mintegy 15% az új lakások forgalmi adója.

Mi a probléma mindezzel?

Mit gondolnak a szereplők?

A kedvezményre vonatkozó korlátozások más országban is hasonlóak, a legtöbbnél 120, vagy 150 négyzetméteres az így megvásárolható lakások maximális alapterülete, míg a családi házaknál 350, vagy 400 négyzetmétert tesz ki ez a szám.Ha tehát jövő év végéig semmilyen változtatást nem eszközölnek, akkor ismét nálunk lesz a legmagasabb az új lakások áfája a térségben.A vásárlók oldaláról a legnagyobb gond, hogy amennyiben a fejlesztővel nettó árban állapodtak meg, a teljes összeg 2020. január 1-je utáni fizetésével a vevők 21%-kal fognak többet kiadni a lakásért, mintha még a jövő év végéig teljesítenék a fizetési kötelezettséget. Nyilvánvalóan, ez azokat a projekteket érinti, amelyek a határidő után készülnek majd el, vagy tervezetten, vagy a csúszások miatt. A másik lehetőség, ha fix bruttó vételárban állapodtak meg a szerződő felek, ekkor a vevőnek sok aggódnivalója nincs, a fejlesztő nyeli le a magasabb áfát.Megoldást az előre kifizetett még kedvező áfatartalmú vételár jelenthet, ekkor a vásárló nagyobb pénzügyi kockázatot vállal, hiszen még egy el nem készült projektet fizet ki előre, ugyanakkor több millió forinttal kisebb összeg fog a számla végén szerepelni. Újabb fejtörést jelenthet azonban, hogy a hitelből vásárolt lakásoknál a bankok milyen lehetőségeket tudnak ajánlani, előfordulhat ugyanis, hogy az előleg kifizetésekor a lakás állapota még nem tart olyan készültségi szinten, ami a bank számára elfogadott lenne.Sokszor emlegetik, hogy a kedvezményes áfa megszüntetésével valamelyes fellélegezhet az építőipar, ahol egyre nagyobb problémát jelentett a munkaerő- és az anyaghiány. Az Európai Bizottság felmérése alapján a munkaerőhiány minden vizsgált országban felmerülő probléma, de legsúlyosabban a magyar építőipart érinti. A régióban a probléma mértékét jelző egyenlegmutató, amit a pozitív és negatív értékelések különbségeként készítenek, csak Románia esetében volt alacsonyabb, mint az EU-s átlag. Vagyis annak ellenére, hogy hazánkhoz hasonlóan itt is 5%-os az új lakások áfája, nem okoz olyan nagy gondot a szakmunkások hiánya, helyette az elégtelen kereslet hátráltatja az építkezéseket.

Hogyan látja ezt egy fejlesztő?

A Gömb Ház fejlesztője, a Kategora Real Estate ügyvezető igazgatója, Dr. Kondász Árpád Péter a következőképpen látja az áfakérdést:







A vevők részéről a keresletet tekintve ciklikusságot figyelhettünk meg. Ezt idén többek között a választásokat megelőző időszakban, majd a nyár folyamán az EUR/HUF árfolyam ingadozása miatt tapasztalhattuk.

Sokan érdeklődnek az előtörlesztés és a munkáltató hitel feltételei és lehetőségei felől.

Jelenlegi futó projektünk, a Gömb ház még az áfatörvény változása előtt befejeződik, így ezt a projektet ez nem befolyásolja.

A most induló projektjeinket sem érinti majd remélhetőleg, mivel a piackutatások során azt mértük fel, hogy az ügyfélkörünk az előtörlesztés lehetőségével kíván esetleg élni, mely során még az 5%-os áfa az irányadó.

A környező országokban (Ausztria, Románia, Lengyelország Szlovénia, Szlovákia, Csehország) az áfakedvezmények helyzetét tekintve reménykedünk, hogy Magyarországon is hasonló szabályozásokat várhatunk a jövőben, melyeket például Szlovénia is alkalmaz. Hazánk kivételével a kedvezményes kulcsot alkalmazó országok egyikénél sem található arra utaló információ, hogy határozott időre, ideiglenes jelleggel vezették volna be a csökkentett áfát.

Jelenleg is több bankkal állunk kapcsolatban és folynak a tárgyalások arról, hogy a vevők számára is megnyugtató előlegfinanszírozási formát találjunk.

A vevők nagy része az áfakedvezmény megszűnésével a lakásárak növekedését várja, ezért aki csak teheti igyekszik a 2018-ban induló projektekben ingatlant választani.

Az alapanyag- és felszereléshiány szintén Magyarországot érinti leginkább, míg a többi régiós ország esetén lényegesen kisebb arányban említik ezt a tényezőt. A pénzügyi korlátok jelenléte Lengyelország és Szlovákia építőipara számára jelent leginkább problémát.