Égetőbb kérdés a lakásáfa sorsa, mint gondolnánk

Csúszások, csúszások hátán

2016 január 1-je óta az új lakásokra vonatkozóan a korábbi 27 százalékos szint helyett 5 százalék áfát kell csupán fizetnie a vevőknek. A kedvezményes áfa korszaka azonban nem tart örökké, legalábbis a jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint, a 2020 január 1-je után értékesítésre kerülő lakások, illetve minden ez után kifizetett vételárrészlet esetében ismét a magasabb áfakulccsal kell számolni. A különbség jelentős, azt jelenti, hogy 2019 szilveszter éjszaka több mint 20 százalékkal drágulhat meg egy-egy új otthon.Nem csoda, hogy a fejlesztők is igyekeznek ezen határidő előtt befejezni a projektjeiket. Legalábbis a BLR számai szerint, alig akad jelenleg olyan fejlesztés, melynek tervezett átadási dátuma már a fent említett határidő után lenne. Ugyanakkor nagy kérdés, hogy ezeket az átadási határidőket mennyire sikerül betartani.A lakásfejlesztők azonban nincsenek könnyű helyzetben, a határidők betartását erősen nehezíti az építőanyag és a munkaerőhiány. Nem csak lakásépítések zajlanak ugyanis az országban nagy ütemben, hanem egyéb célú magánépítések, mint például irodák, de a közcélú fejlesztések is ugyanazokért az erőforrásokért versenyeznek. Ha pedig a kivitelezőknek választaniuk kell, általában nem a lakásépítéseket választják, tovább nehezítve a beruházók dolgát.Nem csoda, hogy már most is komoly csúszásokkal találkozunk a lakáspiacon, a BLR 2017 4. negyedéves adatai szerint, a listázott 18 ezer budapesti társasházi lakásból az induláskor tervezett határidőt, már 8 ezer lakás esetében biztosan nem sikerül tartania a fejlesztőknek, 1500 lakás átadása pedig legalább 1 évet csúszik. A jövőben pedig a helyzet tovább romolhat, hiszen ahogy egyre több ház átadási ideje közeledik, vagy múlik el, úgy szaporodhatnak a mérhető késések. Ráadásul a további nehézségek miatt a már csúszók is további halasztásra kényszerülhetnek.

Miért nem mindegy mennyit kell várni?

A múltban is sok bosszúságot okozott az új lakások átadásának csúszása, a válság előtti nagy építkezési időszakban szintén nem volt ritka, hogy nem fejeztek be egy házat a kitűzött határidőre. A csúszás persze akkor is számos kellemetlenséget hozott a leendő tulajdonosnak, sokaknak a korábbi ingatlanát már értékesítenie kellett a vételárrészletek kifizetéséhez, így bérelt lakásban várták, hogy végre beköltözhessenek új otthonukba.A mostani csúszások esetében azonban nagy kérdés, hogy vajon hány projekt esetében lesz ez akkora mértékű, hogy az átadás végül 2020 eleje utánra csússzon, vagyis egy nettó áron kötött szerződés esetében hatalmas áremelkedést hozzon a vevők számára. Az már most is látszik, hogy sokan tisztában vannak a kedvezményes áfakulcs időtartamával, így kevesebb az érdeklődő a 2020 utáni átadással hirdetett projektekre. Ugyanakkor érdemes azon is elgondolkodni, hogy mennyivel tűnik hitelesebbnek a sok 2019. 4. negyedéves átadás.A BLR adatbázis szerint, a 2018. első negyedévi adatok alapján az idei évben 8800 lakás átadása várható a fővárosban, míg 2019-es átadási dátummal több mint 10 ezer lakás épülését jelentették be a beruházók. A 2020 előtti nem átadás veszélye főként ez utóbbiakat fenyegetheti, bár 1 éves csúszásokra is van példa, mint korábban már írtuk. Különösen beszédes, hogy ebből a 10 ezerből is, közel 6 ezer elkészülése a második félévben esedékes, közel 3500 mellett a 2019. utolsó negyedév szerepel, mint várható átadási dátum. Vagyis nagyon nagy számú olyan lakás található a piacon, ahol a további legapróbb csúszás, vagy késlekedés is komoly következményekkel járhat az áfa mértékét illetően.

Apróbb csúszások pedig a legkörültekintőbb fejlesztőkkel is előfordulhatnak, különösen a mostani szakemberhiányos időszakban. A kialakult helyzetre tehát érdemes készülni, hiszen a 2019 vége előtt befizetett részletek esetében még élhet a kedvezményes áfakulcs. Más kérdés azonban, hogy milyen készültségi fok esetén bízunk annyira a fejlesztőben, hogy megelőlegezzük a későbbi vételárrészleteket. A munkaerőpiaci gondok ugyanis nem fognak csökkenni, egy még alig valameddig eljutott beruházás esetén pedig ezzel a lépéssel nagy kockázatot vállalunk. A pénzünk ugyanis a még nem elkészült lakás megvásárlásánál akkor van teljes biztonságban, ha még a mi bankszámlánkon van. Onnantól kezdve, hogy átutaljuk, már kockázatot vállalunk, ami jelentős bizalmat feltételez az eladó felé. Ilyen lépésen pedig akár mennyire is fáj majd az emelkedő áfakulcs következménye csak és kizárólag egy megbízható fejlesztő esetében szabad egyáltalán elgondolkodni.