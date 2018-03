Elértük a berlini lakbéreket Budapesten?

Részletesebben is érdekel a lakáspiac? Lakásvásárlás előtt állsz vagy eladnád a meglévőt? Jelentkezz a Portfolio Ingatlan szervezésében, 2018. május 4-én megrendezésre kerülő Lakás Konferenciára! ÁTTEKINTÉS

Nem meglepő, hogy ebből az összegből a legkisebb lakást New York, Manhattan városrészében lehetne bérelni, mindössze 26 négyzetmétert. Ennél csak két négyzetméterrel találunk nagyobbat Londonban, a dobogó harmadik helyére pedig holtversenyben került San Francisco és Zürich, mindegyikben 29 négyzetméteres lakás lenne ennyiért elérhető. Az egyre olcsóbb városokban természetesen egyre nő az 1500 dollárért bérelhető lakások alapterülete. Nyugat-Európa legtöbb nagyvárosában ezért a pénzért már 60-90 négyzetmétert is kapunk egy hónapra, de Berlinben például egy 139 négyzetméteres lakás is a mienk lehet. Bár a vizsgálat nem említi Budapestet, kíváncsiak voltunk arra, hogy a magyar fővárosban mekkora lakást lehetne bérelni az említett összegből. A vezető ingatlanportálok tapasztalatai szerint Budapesten ma 2700 forint körül alakul havonta négyzetméterenként az átlagos bérleti díj, ami 143 négyzetméteres lakás bérlését teszi lehetővé.

Hány négyzetméteres lakást bérelhetünk 1500 dollárból az egyes városokban? Forrás: Statista

A két város közti különbség tehát csak néhány százalékot tesz ki. Mostanra így a budapesti és a berlini lakbérek erősen megközelítették egymást, és bár Németországban a nyugat-európai országok között az egyik legolcsóbb a lakhatás, valamint sokkal erősebb az állami szabályozás is, a jövedelmi viszonyok mégsem indokolják a hasonló árszinteket.