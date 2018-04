Elindult a lakásárak lassulása, de még így is Európa élén vagyunk

Érdekel a hazai lakáspiac alakulása? Kíváncsi vagy meddig tarthat a szárnyalás? Látogass el a május 4-én megrendezésre kerülő Portfolio Lakás Konferencia 2018-ra, ahol a szakma legelismertebb képviselői vitatják meg a legfontosabb kérdéseket. ÁTTEKINTÉS

Magyarország esetében érdekesség, hogy 12,3 százalékos drágulással az új lakások árváltozásában majdnem aranyérmes lett. Ennél csak a Egyesült Királyságban mentek feljebb az új lakások árai, ott ugyanez 12,5 százalék volt. Ez is jól mutatja azt, hogy a munkaerő és az építőiparban jelentkező kapaciátshiány továbbra is felfelé húzza az új lakások árát.2015-höz képest viszont Magyarország még mindig az európai országok előtt áll, két és fél év alatt több, mint 25 százalékkal mentek feljebb a lakásárak. Ennél csak Izlandon volt nagyobb a drágulás, ott 37 százalékot nőttek ezalatt. A sor végén Olaszország áll, ahol 2015 átlagához képest 1 százalékkal olcsóbbak most a lakások.

Forrás: OTP Ingatlanpont

A 2017 utolsó negyedévére vonatkozó számok a beérkezett adatok eltérő mennyisége miatt ilyenkor még kevésbé megbízhatók, a múltban gyakran előfordult, hogy az Eurostat felmérésének adatait utólag kellett korrigálni, ami a végső sorrenden is változtatott. Éppen ezért a mostani számokat inkább csak útmutatónak ajánljuk, az országok közti eltéréseket azonban nagyságrendileg jól mutatják.

szerint a friss Eurostat-adatok megfelelnek a várakozásoknak. Az is látható, hogy a múlt év utolsó negyedévében folytatódott a korábbi trend, amely szerint több kelet-európai országban bőven az uniós átlagot meghaladó mértékű a lakóingatlanok drágulása, ami egyértelműen az erős kereslettel magyarázható, a magyar piacon azonban lassul a drágulás üteme. Az EU-n belül 2016-ban még Magyarországon emelkedtek a legnagyobb mértékben a lakásárak, 2017 végére viszont hazánk már csak a középmezőny élén szerepelt.A hazai áremelkedés lassuló üteme az - egyelőre még csak előzetes - adatokból egyértelműen kirajzolódik. Míg 2015-ben és 2016-ban 13 százalék körüli volt a drágulás, tavalyra ez már úgy tűnik, 10 százalék alá mérséklődött, és hasonlóan egyszámjegyű árnövekedést várunk idénre is. Mivel a mostani sorrendben utánunk következő országokban most ível fel az árszint, könnyen lehet, hogy egy darabig lekerülünk a dobogóról - jósolja