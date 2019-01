Ennyi idő alatt tudják a magyarok egy lakás árát összespórolni

Benedikt Károly pr és elemzési vezető Duna House Benedikt Károly, a PPKE-BTK Kommunikáció- Történelem szakon szerezett diplomái mellett, műszaki- számítástechnikusi végzettséggel rendelkezik. Az elmúlt 12 évben kommunikációs ügynökségeknél dolgozott. Az LWp Kommunikáció... Tovább »

Bár az elmúlt években bekövetkezett lakásár-emelkedés nagyon jelentős volt, mégsem mondhatjuk azt, hogy a valóságtól teljesen elrugaszkodtak volna az árak. A mostani árszintek mellett is - kis mértékben - folyamatosan nő az adásvételek száma, és a bérekhez viszonyítva is láttunk már hasonló időszakokat. Az viszont igaz, hogy a lakáspiacot jellemző hullámhegyek és hullámvölgyek között a mostani időszakban feltehetően egy felívelés felső szakaszában vagyunk és az is igaz, hogy a gazdaság erősebb növekedése mindig növeli az egyenlőtlenségeket. Éppen ezért érezhetik sokan, hogy a jövedelmükhöz képest egyre elérhetetlenebb egy lakás megvásárlása, míg mások a mostani időszakban egy kiváló üzleti lehetőséget látnak, ahol a befektetésként vásárolt ingatlanuk értéknövekedése és a bérbeadásból származó hozama egyaránt növeli a befektetésük értékét.

Természetesen függ a vevő foglalkozásától is, hogy hány havi fizetése teszi ki egy ingatlan árát, ám általánosságban elmondható, hogy a fővárosban panel esetében 103, tégla ingatlan esetében pedig 169 havi nettó fizetést kellene félre tenni teljes mértékben, amennyiben hitel nélkül tervezi valaki a vásárlást. Mivel ezt kevesen tudják csak megtenni, ezért nem meglepő, hogy sokan hitel felvételével vásárolják meg a választott lakást.Legjobban a pénzügyi szektor dolgozói járnak, ahol a magas átlagfizetésnek köszönhetően már 4,5, valamint 7,5 év is elegendő egy saját lakáshoz, de 2014-hez képest természetesen nekik sem lett egyszerűbb. Legnehezebb helyzetben a vendéglátásban dolgozók vannak, de az egészségügyi dolgozók helyzete sem sokkal kecsegtetőbb. Nekik 13 évet kell dolgozni egy panellakásért és 21-22 évet egy tégla ingatlanért. Esetükben már 2014 sem volt sokkal előnyösebb ilyen szempontból, már akkor is 8 és 14 évi fizetést kellett volna összegyűjteni."A legfrissebb adatok szerint a pesti kerületekben 22,5 millió forintra nőtt az átlagos panelek eladási ára, míg Budán már közel 30 millió forint ez az érték, és a használt tégla lakások átlagára is 30-50 millió forint körül mozog. Ehhez foglalkozástól függően 146 és 415 ezer forint közötti átlagos nettó jövedelem társul, ami azt eredményezi, hogy a teljes jövedelem megtakarítása mellett is több éves, sőt évtizedes spórolásra van szükség egy átlag budapesti lakás megvásárlásához." - nyilatkozta