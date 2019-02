Ennyi lakás épült Magyarországon az elmúlt 60 évben

Balogh László vezető gazdasági szakértő, igazgatósági tag ingatlan.com Pályafutását a Deloitte Zrt. adótanácsadási osztályán kezdte, 2009-ben csatlakozott az ingatlan.com-hoz, ahol kezdetekben gazdasági és pénzügyi területen dolgozott. 2015. januárjától az ingatlan.com Zrt. igazgatósági... Tovább »

Sorozatban jönnek a társasházi lakások

Jól látszódott a lakásáfa körüli bizonytalanság

A használatba vételi engedélyek száma (azaz lényegében a megépült lakások száma) minden településtípus esetében nőtt. A legnagyobb mértékben, 40%-kal Budapesten, a legkevésbé, 10%-kal a megyei jogú városokban.

"Tartósan erős az igény mutatkozik az új lakásokra. Idén február közepéig az ingatlan.com-on 55 százalékkal nőtt a kereslet az új építésű lakások és házak iránt az előző év azonos időszakához képest" - mondta el. Az ingatlanhirdetési portál adatai szerint idén a 40-80 négyzetméteres új lakások és házak iránt volt a legnagyobb kereslet, de népszerűek voltak az 80-120 és a legfeljebb 40 négyzetméteres garzonlakások is. Az új lakások irány érdeklődők 52 százaléka a 40-80 négyzetméteres lakásokat kereste, a 40 négyzetméternél kisebbek aránya 15 százalékos volt, a 80 négyzetméternél nagyobbaké pedig 25 százalékra rúgott.A kereslettel igyekszik lépést tartani a piac, ezt bizonyítja a többi között az is, hogy az eladási céllal épített lakások száma tavaly megközelítette a 10 ezret, ami 2017-hez képest 76 százalékos emelkedésnek felel meg és szintén többéves csúcsot jelent.A szakember elmondta azt is, hogy az elmúlt 1-2 évben kiadott lakásépítési engedélyek alapján még rengeteg lakás jön a piacra, az idén 20 ezernél is több új lakás átadása várható. 2019-ben elsősorban az elmúlt 1-2 évben elindított társasház-fejlesztések keretében megépült új lakások lesznek túlsúlyban a piacon, amelyek jelentős része egyébként már a tervezési fázisban és az építkezés során vevőre talált.A következő évben növekedhet a családi házak és ikerházak súlya a piacon részben a 2019 őszén induló új támogatásnak, a falusi CSOK-nak köszönhetően. Ennek keretében ugyanis több mint kétezer településen lévő lakóingatlan vásárlására és felújítására lehet igényelni az állami támogatást. Balogh László azt mondta, bár a falusi CSOK pontos részletei még nem ismertek, az egyik fontos elem, hogy felújításra is igényelhető, ez pedig hozzájárulhat a kistelepüléseken lévő lakásállomány minőségi javulásához."A számok jól leképezik az értékesítési céllal épített lakások áfa-terhe körüli bizonytalanságot, ami a tavalyi év nagy részében uralta a piacot" - értékeli a számokat. Először bejelentették, hogy nem tervezik meghosszabbítani az eredetileg 2019 végéig hatályos 5 %-os áfa-kulcsot, hanem 2019 után visszaáll az eredeti, 27%-os forgalmi adó. A kezdeti felbolydulást azután ideiglenes megnyugvás követhette, mivel egy év végi döntés alapján, átmeneti megoldásként azon ingatlanok esetében, amelyek 2018. november 1-je előtt jogerős építési engedélyt kaptak, 2023 végéig még alkalmazható a kedvezményes áfa-kulcs.A társasházépítők bizonytalansága látszik tehát a számokon. Mivel Budapesten az új kínálat legnagyobb része társasházi lakás, a kiadott építési engedélyek száma itt 18%-kal csökkent. A családi házak építése ugyanakkor továbbra is lendületben van, így vidéken ennek köszönhetően nőtt a kiadott új engedélyek száma, a legnagyobb arányban (+10%) a községekben."A tavaly november előtt építési engedélyt kapott projektek beruházói egyértelműen előnyös helyzetben vannak, hiszen várhatóan olcsóbban és kapkodás nélkül építkezhetnek. Emellett, mivel az ilyen lakások száma véges lesz a piacon, biztos, hogy továbbra is élénkebb érdeklődés várható irántuk a 27%-os áfa-tartalommal kínált ingatlanokhoz képest" - vélekedik a szakértő. A kereslet intenzitását mutatja, hogy a legfrissebb OTP Budapesti Újlakás Értéktérkép adatai alapján, az idén a fővárosban átadni tervezett 13,4 ezer társasházi lakásból januári állapot szerint közel tízezer már tulajdonosra talált, és a jövőre megépülő ingatlanok fele ugyancsak elkelt már. Kérdés azonban, hogy a 27% áfa-tartalom mellett mennyire esik majd vissza a piac. Szinte biztos, hogy szűkülő kínálattal és kereslettel kell majd számolni, ám ennek pontos mértéke még nem látható.