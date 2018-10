Ennyiért vehetsz lakást a szomszédos országok fővárosaiban

A lakáspiac központi kérdése most a lakásáfa változása. Hogyan lehet vásárlóként jogilag és pénzügyileg is biztonságosan felkészülni erre? Mi történik akkor, ha csúszik a leendő lakásunk átadása? Meddig tarthat a piac szárnyalása? Gyere el a LAKÁS 2018 Országos Kiállításra és ne hagyd ki a helyszínen megrendezett Portfolio Klubot sem! Tudj meg többet a lakáspiacról, hogy magabiztosan vághass bele a lakásvásárlásba! ÁTTEKINTÉS

Noha az elemzés azt állítja, hogy mind a belső, mind a külső tényezők abba az irányba hatnak, hogy a budapesti ingatlanárak felzárkózzanak a régió fővárosainak áraihoz, a Portfolio Ingatlannál úgy véljük, hogy a régiós fővárosok lakásárai közti együttállásnak nem feltétlenül kell megvalósulnia.

Az igaz, hogy a jövedelmekhez viszonyítva még nem értük el a válság előtti csúcsot, vagyis valóban lehet még valamekkora növekedés az árakban. Ha azonban az ingatlanpiacra hullámhegyek és hullámvölgyek váltakozásaként tekintünk, akkor a mostani szakaszban egészen biztos, hogy már egy hullámhegy felső szakaszában vagyunk. Ezt erősíti meg a Portfolio Ingatlan legfrissebb - még nem publikált - Hangulatfelmérése is, ahol a megkérdezett szakértők többsége ugyancsak áremelkedésre számít, de ennek mértéke jövőre a többség várakozása szerint hosszabb idő után ismét 10 százalék alá eshet.

Tény, hogy például Prágában még jövedelemarányosan is magasabbak a lakásárak, mint Budapesten, és mindig érdekes a szomszédos fővárosokkal összehasonlítani a hazai piacot, de az, hogy külföldön mások a lakásár-jövedelem arányok még nem jelenti azt, hogy előbb-utóbb Budapesten is pontosan addig a pontig fog szárnyalni a piac. A lakások iránti kereslet legnagyobb részét adó saját célú vásárlók és kisbefektetők a földrajzi és nyelvi korlátok miatt még akkor sem fognak Budapestről a bukaresti vagy Párágból a varsói piacon vásárolni, ha ott egy adott időszakban valamivel kedvezőbb megtérüléssel lehet számolni, vagy éppen alacsonyabb áron lehet lakáshoz jutni. Az is elképzelhető, hogy egy esetleges újabb válság során a felzárkózás helyett a túlárazottabb piacok egész egyszerűen nagyobbat zuhannak majd, mint az alacsonyabb árszinten állók, amire a 2008-as válság során Írország és Spanyolország adta a legjobb példát.

A lakásvásárlás nem egyszerűen puszta megtérülés kérdése, a személyes benyomások, érzelmek és spekulációk is sokat számítanak. Az árakat a várakozások nagyban befolyásolják és olyan szempontokat is figyelembe kell venni, mint az adott város élhetősége, amiben Budapest a régió fővárosainak többségét maga mögé utasítja.A budapesti lakásárak hosszú ideje töretlen növekedése ellenére talán meglepő, de a lakáspiac még mindig nem hozta be a pénzügyi válság, a 2008-2013 közötti időszak éveinek árszintjét, legalábbis, ha a lakásárakat a jövedelmekhez viszonyítjuk. Azaz - mivel a jövedelmek a válság alatt is folyamatosan emelkedtek - ma kevesebb havi átlagjövedelemből vehető meg egy négyzetméter, mint 2007-ben. Budapesten 2018-ban 1,7 havi fizetést kell megtakarítani egy négyzetméter megvásárlásához, míg 2007-ben 2 havit kellet. A belvárosban még többet, 3 havi juttatást kellene ma félre tenni - mondta el. A szakértő azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a szűken vett belváros, és a külsőbb városrészek közötti árkülönbség valamelyest tovább nőtt.A régióban sehol nincs ekkora különbség a bel- és külvárosi lakások árai között, még Bécsben sem, pedig az osztrák főváros ingatlanárai messze meghaladják a régióban kialakult árakat. Itt a belvárosi lakások négyzetméterára meghaladja a 2,1 millió forintot, ami a külsőbb városrészekben ennek alig több mint fele: 1,2 millió forint. Ennyiért Prágában már senki ne keressen lakást, mivel a belvárosban 1,4 millió forintnak megfelelő koronába kerül egy négyzetméter. A külsőbb városrészekben barátibbak az árak, ott nem egészen egymillió forintért mérik a lakások négyzetméterét. Nagyjából hasonló Ljubljana belső részeiben is a lakások négyzetméterára. Ott egy külvárosi otthon négyzetmétere kerül annyiba (785 ezer forintba), mint Budapest belvárosában. Pozsony bel- és külvárosa hajszálnyival marad le a szlovén ingatlanpiactól. Pozsony sarkában pedig ott igyekszik Varsó a maga 855 ezer forintos bel-, és 563 ezer forintos külvárosi négyzetméteráraival.Az elmúlt évek kirobbanó árnövekedése ellenére Budapest csak ezek után a fővárosok után következik az árak regionális rangsorában: a belvárosban átlagosan nem egészen 800 ezer, a külsőbb részeken nagyjából 400 ezer forint egy négyzetméternyi lakás. Meglepő, hogy Belgrád és Zágráb is hasonló ársávban mozog, sőt a horvát fővárosban a külsőbb kerületek még mintegy 100 ezer forinttal drágábbak is. A regionális sort Bukarest és Szófia zárja - de nem hatalmas lemaradással: Bulgária fővárosában a belső városrészben lehet annyiért lakást kapni, mint nálunk a külsőbb kerületekben. Bukarest belvárosa egy kicsit drágább: a belvárosában 500 ezer forint felett vannak a négyzetméterárak.