Ennyiért vehetsz új lakást a megyeszékhelyeken

Vidéken is emelkednek az árak

Az épülő lakások száma Győrben volt a legtöbb, ahol összesen 1420 lakást kínáltak megvételre a beruházók. Győrt Szeged és Debrecen követi, ahol sorban 1090 és 1060 új lakás volt elérhető. A felmérés időpontjában mindhárom városban az épülő lakások legalább 28 százaléka szabad volt. A vidéki nagyvárosok közül Dunaújvárosban és Salgótarjánban nem zajlik új fejlesztés, de a projektek számát tekintve az országos lista végén található még Szekszárd, Tatabánya és Kaposvár is.A korábbi félévek adataihoz képest szinte mindegyik megyeszékhelyen emelkedtek az új lakások árai. Bár a relatíve kevés új fejlesztés miatt ennek alakulása meglehetősen hektikus, a fontosabb központokban nagyjából 20 százalékos volt a drágulás. Az idén Székesfehérváron ugrottak meg leginkább az árak, ahol a mostani kínálatban 700 ezer forint egy négyzetméternyi új lakás, de Veszprémben is meghaladta a 600 ezer forintot.

Soóki-Tóth Gábor MRICS elemzési vezető Otthon Centrum Soóki-Tóth Gábor 1993-ban végzett okleveles építészmérnökként a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1999-ben a Nottingham Trent Egyetemen M.Sc in Real Estate fokozatot szerzett. A BME Városépítés tanszékén kezdett dolgozni... Tovább »

Ez mindkét városban közel 40 százalékos drágulást jelent, amit a kivitelezés költségeinek emelkedése mellett egy-egy kiugróan drága projekt megjelenése is magyarázhat. A legdrágább vidéki projekt is például Székesfehérváron ismert, ahol 1 millió forintos négyzetméteráron lehet lakást vásárolni. A legolcsóbb, 210 ezer forintos négyzetméterárral pedig egy miskolci projekt rendelkezik."A vidéki megyeszékhelyeken jellemző 500 ezer forintos fajlagos lakásár a fővárosi érték fele. A legdrágább városok árai a külső pesti kerületek átlagos árával egyeznek meg" - mondjaÉrdekesség, hogy az új lakásoknál nincs meg az a fajta hagyományos nyugat-keleti lejtő az árakban,ami a használt lakásoknál még jellemző. Székesfehérvárt és Veszprémet leszámítva ugyanis a legmagasabb árak Debrecenben, Szegeden és Pécsett vannak, ahol 500-600 ezer forint közötti fajlagos árakon lehet új lakáshoz jutni. Ezzel szemben a két nagy autóipari központban, Győrben és Kecskeméten, még most is 500 ezer forint alatt van az új lakások átlagos négyzetméterára.