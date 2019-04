Ezek Magyarország legveszélyesebb települései - Térképen a lakásbetörések száma

Részletekért kattints ide

A tavalyi évben 10 275 lakásbetörés volt Magyarországon, ami azt jelenti, hogy átlagosan minden településen valamivel több, mint három lakóingatlanba próbáltak illetéktelenek behatolni. A területi eltérések azonban, mint sok esetben, itt is meglehetősen nagyok. 1480 településen egyáltalán nem volt betörés, 1591 település azonban nem volt ilyen szerencsés, míg 106 településről nem érkezett adat.Abszolút értékben a legtöbb lakásbetörés Győrben következett be, ahol egy év alatt 314 eset volt mérhető. Ennél csak minimálisan marad el Budapest II. kerülete, ott 312 volt ugyanez a szám. A lakásbetörések kapcsán jellemző, hogy a hagyományosan magasabb bűnözési rátákkal bíró elmaradottabb térségek mellett a magasabb jövedelmű térségek is erősen érintettek, amit jól mutat a fenti két példa, Győr és a budai kerület is.

A harmadik legtöbb betörést, 253 esettel, Pécsen regisztrálták, de kétszáz feletti esetszám volt még Miskolcon és Budapest XI. kerületében is. Ezt követően többnyire budapesti kerületeket találunk és olyan megyeszékhelyeket, mint Kecskemét, Debrecen vagy Nyíregyháza. Az első kiugró értéket Ózd 15. helye mutatja, ott a relatíve alacsony népességszám ellenére 108 betörés történt, amivel éppen megelőzi a jelentősen nagyobb népességű Szegedet. Szintén kiugró még Heves település, ott 73 betörést regisztráltak, noha a lakosságszám tekintetében harmadakkora sincs, mint Ózd.

Forrás: Prestat.lechnerkozpont.hu

Százezer lakosra vetítve

A fenti térkép százezer lakosra vetítve mutatja meg, hogy az adott településen vagy kerületben mennyi betörés történt a tavalyi évben, ami az eltérő méretű települések esetében is lehetővé teszi az összehasonlítást. Az ábrán jól látszik, hogy a Dél-Dunántúli és az Észak-Magyarországi régió a két legveszélyesebb, de a budapesti kerületek is a fertőzöttebb térségek közé sorolhatók. Ezzel szemben a Közép-Dunántúli és a Nyugat-Dunántúli régióban kevesebb volt a betörés, mint az ország többi részén.

Nem meglepő, hogy Budapesten az a négy kerület áll a lakosságszámhoz viszonyított betörések élén, amelyekben a lakásárak is a legmagasabbak. Értelemszerűen a drágább kerületekből remélhetik a tolvajok a nagyobb értékű zsákmányt, így például a XXIII. vagy a IV. kerület helyezése sem okozott meglepetést. A lakások biztonságtechnikai kialakításánál egyébként ma már a fejlesztők is figyelembe veszik ezt, amire jó példa a VIII. kerületben létrehozott egységes kamerarendszer, vagy az egyre több helyen működő portaszolgálat.A százezer főre jutó lakásbetöréseket azonban a legkisebb népességű, hátrányos helyzetű települések vezetik, ahol az idős lakosság és az üresen álló házak magas aránya is kedvez a betörők megjelenésének. Ezeken a helyeken akár 3-4000 is lehet a százezer főre jutó betörések száma, vagyis évente minden 20. lakásba betörnek. A legextrémebb példa erre Abaújlak, ahol az 59 fős népességre 2018-ban 30 betörés jutott, vagyis szinte mindegyik házba legalább egyszer betörtek, de feltehetően több olyan ház is volt, ahol visszatérő tolvajok jártak.