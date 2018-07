Ezekben a városokban a legdrágább az Airbnb

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

Ha valaki például Miami-ban döntene az Airbnb mellett, érdemes felkészülnie rá, hogy átlagos lakások esetében is több, mint 57 ezer forintot kell kifizetnie a lakásért éjszakánként. A második helyen szintén egy amerikai város, Boston áll, de Rejkjavikban, Tel Avivban, Dubajban és Los Angelesben is 50 ezer forint feletti éjszakánkénti árakra kell felkészülni.

Megéri befektetőként az Airbnb?

Európában, Izlandot leszámítva Amszterdam lett a legdrágább, ahol szintén az 50 ezer forintot közelíti az Airbnb-n hirdetett lakások éjszakánkénti átlagára. A top 20-ba egyébként több közel-keleti város is bekerült, Európából pedig Amszterdam mellett Edinburgh, London, Dublin és Barcelona szerepel még a listán.Az Airbnb, mint befektetési forma Budapesten is nagyon népszerű, az Airdna statisztikái szerint jelenleg is mintegy 10 ezer lakás várja a turistákat. Budapest egyébként nem számít kimondottan drágának, júliusban - ami turizmus szempontjából az egyik legforgalmasabb hónap - 50 euró, vagyis nagyjából 17 ezer forint volt a kiadott lakások éjszakánkénti átlagára, ez pedig kevesebb,mint harmada az élen álló nagyvárosok árainak.Természetesen egy olyan hétvégén, mint a mostani, amikor a Forma-1 miatt rengeteg turista érkezik hozzánk ennél sokkal magasabbak is lehetnek az árak. Ha például most hétvégén jönne egy pár Budapestre, akkor éjszakánként 30 ezer forint alatt aligha találna Airbnb-s lakást, miközben a legdrágább kétszemélyes lakások ára a 100 ezer forintot is elérheti.Több, mint három évnyi kutatás eredményeként tavasszal jelent meg egy tanulmány, amelyben az Airbnb piacát járták körül a kutatók, válaszokat keresve arra, hogy mekkora részesedése van az Airbnb-nek a szállodák és a többi szálláshely között, mennyien vannak akik főállásként tekintenek az ilyen jellegű lakáskiadásra és vajon mekkora havi bevételre lehet számítani egy, kettő, vagy akár több lakás rövid távú kiadása esetén. A tanulmány részletesebb eredményeit ide kattintva lehet elolvasni és megnézni, hogy érdemes-e ezzel befektetőként foglalkozni.