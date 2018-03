Ezekért a női nevekért vagyunk hajlandóak a legtöbbet fizetni

Templomvölgy Villapark - további információért kattints a képre!

Az Erzsébet az egyik legnépszerűbb női keresztnév, ha a fővárosi közterületekről van szó, az Erzsébet híd mellett találhatunk így elnevezett körutat, teret és több kerületben utcát is. Az Erzsébet tér ráadásul a fővárosi ingatlanpiac legdrágábbnak számító V. kerületében található, így az itteni ingatlanok könnyedén nyerték a női mezőny versenyét. A tavalyi évben átlagosan 720 ezer forint feletti négyzetméteráron lehetett ingatlant vásárolni a környéken, amellyel éppen csak megelőzték az I. kerületi Krisztina körúti ingatlanokat, amelyek átlagosan szintén 700 ezer forint feletti négyzetméteráron cseréltek gazdát.A következő legdrágább női nevet viselő közterület az Erzsébet körút, az igencsak aktív az ingatlanpiacon az átlagos kínálati árak 550 ezer forint körül alakultak. A körutak között a bronzéremért is szoros verseny folyt, végül a Teréz név nyerte a versenyt, majd ezt követték a Margitok. A különbség ugyan nem jelentős, mindkét esetben 500 ezer forintos kínálati négyzetméterár felett találhattunk csak ingatlant.Kedvezőbb áron kaphatunk lakást a X. kerületi Csilla, a XVIII. kerületi Lenke, vagy a XX. kerületi Valéria utcában, de Budapest utcáin barangolva találkozhatunk még többek közt Emeséről, Alizról, Etelkáról, Karolináról, Orsolyáról vagy Stefániáról elnevezett utcával is, illetve a budai oldalon magasabb négyzetméterárak mellett a Hedvig és Eszter utcában vagy a Janka úton is lehet ingatlant vásárolni.