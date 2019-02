Felforgatja a lakáspiacot az Orbán-kormány új csomagja

1. A fiatal házasok kedvezményes hitelfelvétele

Szabad felhasználással bármire lehetne költeni

Aki lakásra költi....

Tízezres nagyságrendnél már más a helyzet

Még több feltételezés: ha a hitelt lakásra adják, a kedvezmény pedig kamatmentességet jelent

A számításaink szerint egy 20 éves, 10 milliós lakáshitel esetében a 3%-os kamatozású lakáshitelhez képest havi csaknem 14 ezer forintot spórolnának meg az érintett fiatalok, ugyanis a 3%-os kamatozású hitel törlesztőrészlete ez esetben 55 500 forint, egy 0%-os lakáshitelé viszont 41 700 forint. Ez a különbség 20 év alatt több mint 3,3 millió forint lehet. A legkedvezőbb fix kamatozású piaci hitelekhez képest már jelentős, közel 24 ezer forintos lenne az érintettek havi törlesztőrészlet-megtakarítása, ami pedig 20 év alatt csaknem 5,8 millió forintot jelentene.

2. A nagycsaládosok jelzálogkölcsönének a csökkentése

3. CSOK kedvezményes hitelének a kiterjesztésre

A CSOK-ról eddig. Mi változik?

10+10 millió egy helyen minden információ elérhető az új családi otthonteremtési kedvezményről. Választ adunk az egyéni esetekre, körüljárjuk a legfontosabb gyakorlati kérdéseket, segítünk kiigazodni az új CSOK feltételeiben. Ide kattintva egy helyen minden információ elérhető az új családi otthonteremtési kedvezményről. Választ adunk az egyéni esetekre, körüljárjuk a legfontosabb gyakorlati kérdéseket, segítünk kiigazodni az új CSOK feltételeiben.

Az intézkedés legfontosabb része, hogy milyen kikötésekkel kerül bevezetésre, mire lehet felvenni, mikor, és mit jelent pontosan a kedvezményes kölcsön (kamat, futamidő). Éves szinten körülbelül 50 ezer házasság köttetik, ezekben azonban benne vannak a 40 év felettiek, valamint a nem először házasodók is. A kormány így a maximum 500 milliárdos hitel kamatelengedési költségét vállalja. A hatása pedig egyértelműen a részletektől függ.Ha korlátozás nélkül bármilyen fogyasztási cikkre, szolgáltatásra felhasználható lenne a kedvezményes kölcsön, egy belső keresletnövekedés lenne az eredménye, a fogyasztás, a beruházás növekedne, ami kihatna a GDP-re, és az inflációra egyaránt. Lényegében bármire lehetne költeni, új vállalkozásra, autóra, az esküvő utáni nászútra, babakocsira, új ruhásszekrényre, több éttermi vacsorára, de akár egy márkás táskára is.Itt elérkeztünk a több száz féle lehetséges kimenetelhez. Egyrészt, ha szabad felhasználású lenne a hitel, a tudatosabbak egy része lakásvásárlásra használná fel, ami biztosan keresletnövekedést eredményezne a hazai ingatlanpiacon. Fontosabb kérdés, hogy ők mennyien lennének. Az évi 50 ezer házasságkötésből le kell vonnunk a nem elsőként házasodókat, a 40 év felettieket, azokat, akik nem élnek a lehetőséggel, és még azokat is akik nem ingatlanra költenék (már ha megtehetik, hiszen többnyire valószínű, hogy lesznek kikötések a felhasználásra vonatkozóan is). Hozzáadhatjuk viszont azokat, akik emiatt házasodásra adják a fejüket, így eljutunk oda, hogy az több ezer, vagy tízezer ember kereslete újként jelenik meg az ingatlanpiacon. Azt, hogy pontosan mennyi a számuk, a kevés információ miatt még becsülni sem lehet. Azt viszont biztosan tudjuk, hogy évi több, mint 150 ezer lakás adásvétel volt az országban tavaly, ilyen nagyságrendű számnál pedig, ha csak pár ezer embert érint évente országosan, az vélhetően a lakáspiaci helyzetet sem befolyásolná érdemben (gondoljunk bele, ha csak évi 5 ezer ember igényelné/hetné ezt a hitelt lakásvásárlásra, akkor havonta megyénként kb. 22 család keresne több pénzzel a zsebében új ingatlant). Arról nem is beszélve, hogy ha a kormány (és itt a további részletek függvényében újra nagyon sok kimenetel lehetséges) a felhasználást valamilyen szinten korlátozza az ingatlanpiacra.A szabad felhasználású hitel esetén is van rá esély, hogy több tízezer olyan új házasságkötés lesz az országban, ahol a fő motivációt a kedvezményes hitelfelvétel, a célt pedig egy ingatlanvásárlás fogja adni. Ha viszont a kormány kifejezetten az ingatlanpiachoz köti a kedvezményt, az még inkább növeli az esélyét, hogy tömegesen megnő a vásárolni akarók száma, ami már hatással lehet az árakra is. Egy efféle kikötés észszerű lehet a kormány demográfiai céljait elnézve, ha valaki már rendelkezik saját lakással vélhetően a gyermekvállalás is hamarabb aktuálissá válik.Például, ha a 10 millió forintos hitelt egy fiatal házaspár lakásvásárlásra használ fel, és a kapott kölcsön kamatmentes lenne (egyikről sincs még pontos információ) akkor, ahogy azt már korábban is bemutattuk egy cikkünkben:Egyelőre azonban azt sem tudjuk, lakáscélú vagy szabad felhasználású (gyermekvállaláshoz kötött) hitelről lenne szó, és milyen mértékű kamattámogatással.Ismét érdemes azzal kezdeni, hogy az intézkedés további részletei nélkül, csak néhány lehetséges következményt tudunk felvázolni, amit egy apró kikötés is megdönthet. Például az, hogy felmenő rendszerben kívánják-e mindezeket bevezetni, vagy csak azoknak engednek el a jelzáloghitelből, akiknél még nem született meg a második, vagy harmadik gyermek.A korábbi számításaink alapján, egy 15 éves, 10 millió forintos, 3 százalékpontos kamatfelárral rendelkező lakáshitel elméleti törlesztőrészlete a kamatperiódus függvényében körülbelül 70-72 ezer forint havonta, így az 1 millió forintos kiváltás, valamivel több, mint egy évvel rövidítené le a kétgyermekesek hitelének lejárati idejét. A 4 millió forintnak viszont már lehet ösztönző ereje a harmadik gyermek vállalására, ez ugyanis több mint 4 és fél évvel lerövidítené a fennmaradó törlesztési időszakot.A tegnapi bejelentés előtti legutolsó módosításokról itt írtunk:Összefoglalva, tavaly októberig a 10+10 millió forintos (CSOK + támogatott hitel) konstrukciót csak azok vehették igénybe, akik már három gyerekkel rendelkeztek, vagy ennyit vállaltak, és emellett új lakásba költöztek (építettek vagy vásároltak). Ennek a kombinált konstrukciónak a második elemét, vagyis a hitelhez járó kamattámogatást terjesztette ki legutóbb (tavaly októberben) a kormány, mely szerint a kétgyermekesek is kaphatnak kedvezményes hitelt 10 millió forintig, valamint a háromgyermekeseknél az "olcsó" hitel 15 millió forintra bővült új lakás vásárlása esetén.A tegnapi bejelentés értelmében viszont, a használt lakásoknál is bevezetésre kerül egy kedvezményes hitel, amit a két-, illetve a háromgyermekesek (vagy több) vehetnek igénybe. Az összegről egyelőre nincsenek részletek, jelenleg három gyermek után 2,2 millió forint vissza nem térítendő támogatás jár a családoknak használt lakás vásárlása esetén, ez fog kiegészülni vélhetően 10 milliós, vagy annál valamelyest csekélyebb összegű kedvezményes hitellel.Amennyiben a frissen bejelentett kedvezmények mellett a CSOK 10+15 is megmarad, akkor a három gyermeket vállaló, új lakást vásárlók megkaphatják az eddigi 10 milliós "ingyen pénzt", plusz a 15 milliós kedvezményes hitelt és akár a fiatal házasoknak járó további 10 milliós csökkentett kamatú hitelt is, amiből egy jelentős részt (a maradék tőketartozást) nem is szükséges kifizetniük, ha még időben megszületik az előre vállalt harmadik gyermek.Az extra "olcsó" pénz pedig, a korábbiaknak megfelelően vélhetően árfelhajtó hatással fog bírni a használt lakások piacán is, a kedvezményes forrás beépül az árakba, a növekedés mértéke azonban a hitelkereten múlik. Nyilvánvalóan, amennyiben lesz kikötés akár abban is, hogy milyen típusú, nagyságú lakásra, vagy hol vehető ez igénybe, az még több különbséget eredményez majd az egyes szegmensek, régiók, csoportok között. A heteken belül érkező falusi CSOK-nál pedig szintén a részletektől függ, hogy mennyire fogja megmozgatni az alacsony tranzakciószámú kistelepülések ingatlanpiacát.