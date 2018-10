Hány extra négyzetméterre lehet elég a CSOK a vidéki városokban?

A mai naptól kezdődik az Lakás 2018 Országos kiállítás, ahol a látogatóknak lehetőségük van közvetlenül a fejlesztőktől érdeklődni az új lakóparkok iránt, valamint egy délutáni panelbeszélgetés, a Lakásáfa Klub keretében a szakértők elmondják a legfontosabb tudnivalókat a lakásáfa témakörben, szombaton napközben pedig többek között jogi, hitelezési kérdéseket körüljárva tartanak előadásokat a Lakás Klubon.

Hány extra négyzetméterre elég a CSOK?

10+10 millió egy helyen minden információ elérhető az új családi otthonteremtési kedvezményről. Választ adunk az egyéni esetekre, körüljárjuk a legfontosabb gyakorlati kérdéseket, segítünk kiigazodni az új CSOK feltételeiben.

A vidéki nagyvárosokban is élénk a lakáspiaci kereslet, a gyermekes háztartások számára megfelelő 60-70 négyzetméteres használt lakások kínálati ára a különböző megyeszékhelyeken 10-25 millió forint között mozgott október elején. A legolcsóbban Salgótarjánban, Kaposváron és Miskolcon lehet lakáshoz jutni, itt 10-14,7 millió forintból jött ki egy 60-70 négyzetméteres lakás. A legdrágább megyeszékhelyek között Debrecen, Győr és Székesfehérvár van, ezekben a városokban 20,5-25 millió forintba kerülnek a szóban forgó lakások, a hirdetések alapján.elmondta, hogy a használt lakások esetében leginkább a vidéki nagyvárosokban, megyeszékhelyeken jelenthet szintlépést a CSOK igénybevétele. Akár egy félszobával is megnövelheti az alapterületet az igényelhető állami támogatás, amelynek átlagos összege idén 1,5 millió forint volt. A CSOK segítségével Salgótarjánban, Kaposváron, Miskolcon, Szolnokon, Pécsen, Tatabányán átlagosan 6-9 négyzetméterrel nagyobb használt lakást vásárolhatnak az igénylők. Az átlagos CSOK összege a vásárláskor fizetendő 4 százalékos illeték teljes egészét is fedezheti egy maximum 37 millió forint értékű használt ingatlan esetében.A fővárosban leginkább a háromgyerekesek új lakás vásárlásához adható, 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatás jelentheti a legjelentősebb segítséget. A budapesti 60-70 négyzetméteres új lakások átlagos négyzetméterára az ingatlan.com adatai szerint meghaladta a 700 ezer forintot, így a 10 millió forintos CSOK 14 négyzetméterrel nagyobb lakást eredményezhet. A vidéki nagyvárosokban pedig 20-30 plusz négyzetméterre is elég lehet a 10 milliós összeg.