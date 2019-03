Használt vagy új lakást vegyünk? Van, ahol már ugyanannyiba kerülnek

Péntek délben nyitja meg kapuit a nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő Lakás 2019 Kiállítás. A Millenáris 'B' épületében lévő ingyenes rendezvény pénteken 12-19 óra között, szombaton és vasárnap 10-18 óra között várja a látogatókat.

A pénteki Lakás Klub Extrán több olyan szakértő is részt vesz, aki a nemrég felállított Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület (LITT) tagja. Az előadók között lesz például a LITT elnöke, egyben a Market Építő Zrt. vezérigazgatója, Scheer Sándor, vagy az MNB Pénzügyi Rendszer Elemzése Igazgatóság igazgatója, Banai Ádám, aki szintén tagja a testületnek.

Valkó Dávid vezető elemző OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont Valkó Dávid, terület- és településfejlesztő geográfus, földrajz tanár, illetve újságíró alapdiplomája, majd ingatlanszakértő másoddiplomája megszerzését követően, 2000 óta ingatlanpiaci elemzőként tevékenykedik.

Bár az ingatlan adásvételek bő 90 százaléka a használt lakások piacán történik, jelenleg a panellakások mellett mégis az új építésű társasházi lakások a piac slágerei. A vásárlókat a piac - területtől függően - választás elé állítja: megéri-e egy új lakásért megfizetni a 45-50 százalékos árkülönbözetet, vagy sem. Sokak meglepetésére azonban ma már előfordulnak olyan területek, ahol az árak összeértek: a fővárosi XI. kerület belső részein (Újbuda központ) például egyaránt 900 ezer - 1 millió forintos négyzetméteráron kelnek el a kisméretű új és a teljes körűen, frissen felújított használt téglaépítésű ingatlanok is. Ebben az esetben - hacsak nincs valamilyen egyéb, például építészettörténeti megfontolás - sok érv szól az új ingatlan mellett, hiszen az a személyes igényeknek megfelelően alakíttatható ki és feltehetőleg fenntartási költségei is alacsonyabbak.Az árakban tapasztalható jelenség oka egyrészt a piac működésére vezethető vissza, hiszen ahol nagy a kereslet a lakóingatlanok iránt, ott az ár is felfelé kúszik, függetlenül attól, hogy éppen új vagy régi az adott épület."Azokon a népszerű környékeken, ahol a beépíthető területek hiányában kevés az új építés, ott a használt lakások ára is elérheti az újakét. Emellett nagy tömegben hiányoznak a piacról az "újszerű" lakások. A 2010-es évek első felének megtorpanó ingatlan beruházásai miatt ugyanis ma viszonylag kevés 5-6 éves ingatlan van a piacon, amely árában reális átmenetet képezhetne a teljesen új és a több évtizedes, vagy még régebbi ingatlanok között" - mondjaNem szabad arról sem megfeledkezni, hogy az új építésű ingatlanokat legtöbbször már az építkezés befejezése előtt meghirdetik a piacon. "Egy azonnal költözhető használt lakás négyzetméterára áll szemben ebben az esetben egy olyan ingatlanéval, ami akár csak másfél-két év múltán készül el. Így érthető, hogy az alapvetően magasabb áron kínált új építésű ingatlan akár 50 százalékos készültségi fokon kerül annyiba, mint egy használt lakás" - mondja. "Akinek nincs ellenére, hogy tervezőasztalról vásároljon ingatlant, és nem sürgős neki a költözés, annak azt javasolom, hogy olyan beruházásokat válasszon, amelyek mögött komoly banki projektfinanszírozás áll, mert ebben az esetben a vásárló biztos lehet abban, hogy az épület valóban olyan minőségben és azon az áron fog megépülni, ahogy az előszerződésben rögzítették" - tette hozzá a szakértő.