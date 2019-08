Hatalmas csúszásban az épülő lakások: van, aki már három éve várja az átadást

Az építkezéseket mind a családi házaknál, mind a társasházaknál nehezíti a munkaerőhiány, ami az egyik legfőbb oka a tervezett átadások csúszásának. A Budapesti Lakáspiaci Riport összesen 335 fővárosi projektben vizsgálta meg, hogy mekkora csúszásra kellett a vásárlóknak számítani az egyes építkezések során.Ahogy a lenti térképen látszik, a projektek kevesebb, mint felében sikerül csak a tervezett határidőre elkészíteni a munkálatokat, vagyis a vásárlók többségének valamekkora késésre biztosan számítaniuk kell. Ebben az esetben sem mindegy azonban, hogy pár hétről, néhány hónapról, vagy akár évekről van szó.

A nagyobb projekteknél biztosabb az átadás?

Részletekért kattints ide

Mit tegyünk ha csúszik az átadás?

Részletekért kattints ide

Míg a projektek 43 százalékra időre elkészül, ugyanennyi projektben 3-12 hónappal csúszik az átadás. A maradék 14 százaléknyi fejlesztésben pedig egy évnél is többet kell várniuk a leendő lakóknak, sőt 100-ból egy projektben 3 évnél is többet csúszott az átadás. Az ilyen esetekben már fennáll a veszélye annak, hogy a fejlesztő nem is tudja befejezni az építkezést.Elsőre azt gondolhatnánk, hogy nagyobb, többszáz lakásos társasházak építésébe főként tapasztaltabb, tőkeerősebb beruházók fognak csak bele, így ott kisebb a csúszás veszélye. A számok azonban mást mutatnak, lényegében nincs összefüggés az átadásban bekövetkezett csúszás és a projekt mérete között. Volt példa arra, hogy egy 200 lakásos társasházat a várható befejezés után több mint két évvel adtak csak át, de arra is szép számmal látunk példát, hogy a piacon ismeretlen fejlesztő időre befejezze a projektet.Bár a legismertebb fejlesztők projektjeinél is gyakoriak a csúszások, ezek legtöbb esetben egy évnél rövidebb időtartamot tesznek ki, jóllehet ha már a költözésre készülünk, ez is sok problémát okozhat.Arról, hogy egy beruházó nem fogja tudni időben befejezni a projektjét sokszor már előre számos jel árulkodik. Új lakás vásárlása előtt természetesen mindenképpen igyekezzünk leinformálni a fejlesztőt: van-e már építési tapasztalata, mekkora volumenben húzott fel eddig épületeket.A következő lépés, hogy felkeressük a cég referenciamunkáit, és akár beszélünk az ott lakást vásárlókkal, hogy milyen tapasztalataik voltak a céggel. Érdemes lehet fórumokon is rákeresni a vállalkozóra. Nem csak a cégre, mert a mögötte állók a negatív hírnév eltüntetésére új névbe csomagolhatják tevékenységüket.Nem lehet eleget hangsúlyozni a fizetési ütemezés kérdését, nem mindegy ugyanis, hogy milyen fizetési ütemezéssel kell kifizetni az adott lakást. A kisebb fejlesztők jellemzően a szakaszos fizetési módot választják, vagyis a vevőknek a készültségi foknak megfelelően kell teljesíteniük a vételárrészleteket. Ennek megfelelően a használatbavételi engedély megszerzése előtt már a lakás vételárának 80-90 százaléka a fejlesztő számlájára kerül. A nagyobb és ezért tőkeerősebb beruházóknál azonban könnyen lehet, hogy mindössze 20-30 százalékos előleg kifizetése is elegendő, míg a fennmaradó összeget elég a lakás tényleges elkészülte után rendezni. Az ilyen konstrukció tőkeerősebb, ezáltal megbízhatóbb fejlesztőre utal.Bár magától értetődőnek tűnik, mégis fontos hangsúlyozni, hogy az apró betűs részeket is olvassuk el a szerződésekben mielőtt aláírnánk, ugyanis tartalmazhatnak olyan kitételeket is, melyek szerint például a közműbekötések költsége szintén a vevőket terheli, így jelentősen növelve a lakásvásárlás terheit.A szakaszos, vagyis készültségi foknak megfelelő fizetés esetén a következő részlet átutalása előtt győződjünk meg arról, hogy az adott projekt tényleg elérte a megadott fázist. Így ugyanis elkerülhetők az olyan helyzetek, mikor a fejlesztő kiszámlázza a szerkezetkész állapot elérését műszaki ellenőr által aláírt igazolás csatolásával, miközben az épületnek még egyes helyeken hiányoznak a külső falai.

Ettől függetlenül legyenek reális elvárásaink, ha mindenki munkaerőhiányra és megnövekedett kivitelezési időre panaszkodik ne várjuk azt, hogy a mi lakásunk lesz a kivétel, ahol minden időre elkészül. Készítsünk 'B' tervet, ha tehetjük ne arra a hónapra időzítsük a meglévő lakásunk eladását, amelyikben az újba leghamarabb beköltözhetünk, hanem legyen pár hónap átfedés. Ha erre nincs lehetőségünk, akkor tervezzük meg, hol lakhatunk akkor, ha a régi lakásunk már nincs meg, de az újat még nem adták át. Így is igaz viszont, hogy csak megfelelő anyagi hátérrel vágjunk bele a vásárlásba, a hitel és a teljes megtakarításunk ne menjen rá teljes egészében a kinézett lakás megvételére.