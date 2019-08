Hatalmas kollégiumokat épít Budapesten a nemzetközi fejlesztő

IN Budapest 1077 Budapest, Rottenbiller utca 17-19 142 db lakás

A magánkollégium-fejlesztés még igencsak gyerekcipőben jár Magyarországon, miközben az egyetemi hallgatók jelentős részének nagy kihívás a megfelelő szállás megtalálása, a kollégiumi férőhelyek száma ugyanis korlátozott. A külföldi diákok közül is egyre többen érkeznek tanulási célból Magyarországra, így az ő elszállásolásuk is egyre nagyobb kihívás. Új kollégiumok létrehozásával meg lehetne felelni ezeknek az igényeknek, aminek az állami mellett egy másik módja, a magánkollégiumok fejlesztése. Néhány évvel ezelőtt el is indult egy ilyen projekt Budapesten, az egykori Tűzraktár helyén a Milestone Budapest kollégiumban 418 szobát fejlesztettek.Erre a piacra lép be az International Campus ingatlanfejlesztő is, ami négy országban összesen 33 kollégiumi épülettel van jelen, mintegy 11 800 férőhellyel. A cég leginkább a német piacon épített diákszállásokat, a jelenlegi fejlesztés és kivitelezés alatt álló magánkollégiumok között viszont a német, osztrák és holland ingatlanok mellett két budapesti is megtalálható. A következő négy évben még 20 ezer új kollégiumi szobával szeretnék növelni a portfóliójukat az egyes országokban.Várhatóan 2020-ban nyitna meg az 575 férőhelyes The Fizz Budapest Üllői elnevezésű magánkollégium, és szintén ugyanekkor tervezik a 856 fős The Fizz Budapest Lenhossek épület átadását is. Így több mint 1400 szobával bővülhet a hazai kollégiumi férőhelyek száma a következő évben. A fejlesztő más országokban tervezett projektjei többnyire 200 fő befogadására alkalmasak.