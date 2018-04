Hatalmas változásokat hozhat a lakáspiacon a negyedik Orbán-kormány

Érdekel, hogy milyen változások várhatóak a lakáspolitikában Magyarországon? Akkor gyere el május 4-én a Portfolio Lakás Konferenciára, ahol a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselőjétől első kézből hallhatod a legfrissebb információkat! ÁTTEKINTÉS

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

1. Lesz-e lakáspolitika?

2. Bérlés jogi helyzetének rendezése

3. Maradhat a kedvezményes áfa?

Práter Park

4. CSOK bővítés?

5. "Új Panelprogram"

Fagyöngy Lakópark

A lakáspolitikának Magyarországon már hosszú ideje nincsen, azt legalább államtitkári szinten lévő, összefogó felelőse, az egyes elemei, mint a CSOK, vagy az áfa kérdése különböző minisztériumok alá tartoznak. De jelentős a helyi szintű döntések szerepe is, elég csak az önkormányzati bérlakásokra gondolni. A bérlakáspolitikával például a kormány eddig kevéssé foglalkozott, nem is látszik feltétlenül az irány, hogy merre tartunk. Az eddigi lakáspolitikai elemek inkább a lakástulajdonlást segítették. A fiatalok itthon tartása szempontjából fontos lehet a lakáshoz jutással kapcsolatos politika, erre akár érdemes lehet egy átfogó lakáspolitikai programot kidolgozni, amelyet egy személy legalább államtitkári szinten koordinál. A lakásvásárlást ugyan számos programmal ösztönözte eddig is a kormány, azonban a növekvő árak miatt az első lakáshoz jutás még a támogatások mellett is komoly problémát jelenthet sokaknak, másrészt az új generáció (vagyis a néhány éven belül lakást vásárlók) nem is feltétlenül akarnak saját lakást. A korábbi korosztályokhoz képest a bérlés esetükben sokkal nagyobb népszerűségnek számíthat, mivel mobilabbak, és akár városon belül is nagyobb kedvvel költöznek. A "Z" és utánuk jövő korosztály ugyanis elsősorban a munkahelyéhez akarhat majd közel költözni.Szintén új jelenség lehet, hogy a hétköznapi munkavégzés miatt a nagyvárosokba érkezők számára szükség lehet egyre több munkásszállásra, amely terület újnak számít a hazai lakáspiacon, de a jövőben érdemes lehet vele foglalkozni, hogy a nagy cégek munkaerőpiaci szükségletét orvosolni lehessen. Ezek tehát mind a következő évek lakáspolitikai kérdései.Az előzőekhez kapcsolódik, hogy hosszú ideje várja már a piac a bérlés jogi helyzetének rendezését. Különösen az elmúlt években megnövekvő bérbeadott számú lakás indokolná ennek a kérdésnek a napirendre tűzését. A bérleményekre ráadásul az igény növekedhet is, a munkaerőpiac ugyanis főként a nagyobb városokban kínálja a legjobb lehetőségeket, az ide költözők pedig előszeretettel bérelnek lakást. Sok esetben nincs is más lehetőségük, mivel az óriási árkülönbségek miatt korábban eladott ingatlanjuk árából szinte lehetetlen a keresett nagyvárosban lakást vásárolni.A kedvezményes áfakulcs sorsával a választások előtt már nem foglalkozott érdemben a kormány, most viszont nagyon is aktuális kérdés lehet. A határidő ugyanis egyre inkább közelít, az idei év második felében pedig már jelentős lassulásra vagy megtorpanásra lehet számítani, ha a piac nem kap hírt a hosszabbításról. (Az ekkor elindított projektek esetében ugyanis már szinte lehetetlen lehet a 2019. év vége előtti befejezés.)Ha az 5 százalékos áfa időszaka nem hosszabbodik, a mostani lakásépítési boom hamarosan a végéhez közeledhet, hosszabbítás esetén azonban továbbra is pöröghet a lakásépítés, bár az időbeli sürgetés miatt elképzelhető, hogy kicsit alacsonyabb fordulatszámon, de mindenképpen a korábbi évekhez képest jelentős mértékben.A kedvezményes áfa esetén szintén nagy kérdés, hogy esetleg kiterjesztik-e azt a felújításokra is. Jelenleg ugyanis a rendszer "bünteti" az új ingatlan helyett használtat választó, de azt kívül belül felújítókat. Miközben ők ugyanis a megnövekedett kereslet miatt a magasabb anyagárak és munkadíjak megfizetésére kényszerülnek, még a költségeiket 27 százalékos áfa is terheli, szemben az újat építőkkel.A CSOK esetében nagy kérdés lehet, hogy tervez-e további könnyítést a kormány, hogy még szélesebb rétegeket érhessen el a támogatás. Az elmúlt években jelentősen megemelkedett lakásárak miatt például a CSOK összegei relatíve "kevesebbet" érnek. Esetleg felmerülhet az összegek felülvizsgálata. Különösen Budapesten jelent arányaiban kisebb segítséget az otthonteremtési támogatás, ahol egy 60 négyzetméter feletti új lakásért jelenleg több mint 35 millió forintot kérhetnek el, egy 3 gyermekkel rendelkező család számára kényelmesnek mondható 80-90 négyzetméteres otthon pedig 50-60 millió forintba kerülhet.Felmerülhet például az is, hogy az összegeket differenciálják, amire a korábbi években volt példa. Vagyis az átlagos ingatlanárak alapján különböző összegeket határoznak meg, ezzel csökkentve a lakáshoz jutási esélyekben lévő különbségeket.A tavalyi év nagy dobása volt a kormány által belengetett "új panelprogram", ami a panelházak felső szintjeinek visszabontásával képzelte el az élhetőbb környezet kialakítását a lakótelepeken. Bár a projekttel kapcsolatban számos kérdés és probléma felmerül, most újra nagyobb lendülettel nyerhet teret a téma. A dologgal mi is részletesen foglalkoztunk annak idején, köztük azzal, hogy a panellakótelepek nem a 10 emeletesek miatt számítanak kevésbé vonzónak, hiszen azokat egymástól megfelelő távolságra építették, közöttük zöldfelülettel, játszótérrel. Az átmelegedésüket pedig nem a magas emelet szám okozza (a mostani újak között is nagyon sok rendelkezik 8-10. emelettel). Lebontás esetén a sorban következő 5-6-7-ik kapná az erős napot, és lenne elviselhetetlenül forró. A megoldás inkább a megfelelő hőszigetelésben keresendő. Az igaz azonban, hogy némi bontással és a homlokzatok izgalmasabbá tételével jelentősen javítható lenne az esztétikai élményük, de ez óriási összegekbe kerülne, amit valószínűleg az ott lakók nem képesek finanszírozni. Jelentős állami támogatással ugyan kivitelezhető lenne, ugyanakkor ez meglehetősen igazságtalan előnyhöz juttatná az egyébként is az elmúlt években felértékelődő panelekben élőket, a téglaházakban élőkhöz képest.