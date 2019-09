Hatalmas visszaesés a lakáspiacon: már érezzük a kifutó építések hatását

Property Investment Forum - részletekért kattints ide!

Összeomlik az új építésű lakások piaca, vagy beáll egy stabil kereslet a korábban elképzelhetetlennek számító árszinteken? Kialakulhat-e a jövőben egy intézményesített bérlakáspiac, vagy marad a kisbefektetők Mekkája a lakásbiznisz? A piaci várakozások, a kockázatok, a várható hatások a lakáspiacon és az építőiparban

Az előző jelentésünkben már beszámoltunk róla, hogy az új társasházi projektek esetében jelentős lendületvesztés volt megfigyelhető az idei év első negyedévében, 62 százalékkal volt alacsonyabb az Aktivitás-Kezdés mutató 2018 azonos időszakához képest, de 2016-tal összehasonlítva is több mint 6 százalékos visszaesést mutatott.A második három hónapban ennél némileg magasabb összegben kezdődtek meg kivitelezési munkák a szektorban, összességében azonban ez is messze elmaradt az előző évek negyedéveit jellemző számoktól.Az eredmény nem meglepő, hiszen egy 2019-ben elindított beruházás befejezésére az idei évben már vélhetően nincs lehetőség, és sok projekt nem is rendelkezett még 2018. november 1-e előtt végleges építési engedéllyel, vagyis már csak 27 százalékos áfakulcs mellett lehet majd értékesíteni az ezekben található lakásokat. A jóval magasabb árszint mellett azonban kérdéses, hogy lehet-e vevőt találni, hiszen a fejlesztők vélhetően nem tudják lenyelni az áfakulcs növekedésével járó többletterhek jelentős részét, vagyis sokan inkább a fiókban hagyhatják a terveiket.Ugyanakkor az is látszik, hogy a beruházók egy része a 27 százalékos áfakulcs ellenére is elindította egy-egy projektjének kivitelezését, és megpróbálnak az építkezéssel minél magasabb készültségi állapotba eljutni, a vásárlókat pedig az idei évben minél magasabb előleg összegek befizetésére ösztönözni. Ez utóbbi megoldásra azonban, ahogy haladunk előre az időben, egyre kisebb lehetőség kínálkozik, így az év második felében még alacsonyabb összegű építés-indításra lehet készülni.A legnagyobb értékben továbbra is a Közép-Magyarország régióban kezdődtek meg lakásépítési kivitelezési munkák, a terület részesedése elmaradt azonban a korábbi éveket jellemző szinttől. A második helyen a nyugati régiók álltak, ahol a korábbi évekhez képest relatíve több társasházi építkezés indult.

Az adott időszakban elkezdett és a befejezett társasházi lakásprojektek összértéke, és a teljesítmény, vagyis az adott időszakban építésre fordított összeg, folyóáron, forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2019Q2

Most futnak ki a projektek

Az Aktivitás-Befejezés mutató emelkedését már régóta várjuk a lakásszektorban, és bár magasabb szintet ért el 2018 második félévében, jelentős ugrásra nem került sor, az átadott projektek értékének hirtelen megnövekedése is elmaradt. A befejezett beruházások összértéke 2019 első felében ráadásul alacsonyabb is volt, mint 2018 júliusa és decembere között. A jelenség hátterében több tényező húzódhat meg, egyrészt a sokat emlegetett munkaerőhiány miatt csúsznak az építkezések, másrészt ezeket a projekteket 2023-ig 5 százalékos áfakulcs mellett lehet értékesíteni, így nem is kell annyira sietni a befejezésükkel. Az idei év első 6 hónapjában 124 milliárd forint értékben készültek el társasházi lakásépítési munkák.

A megkezdett társasházi lakásépítési projektek értékének megoszlása Magyarországon, forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2019Q2