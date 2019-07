Hatalmasat kaszálhattak tavaly óta a vidéki lakástulajdonosok

Lakossági roadshow az új családtámogatásokról Budapesten, Debrecenben, Győrben, Szegeden és Pécsett! Általános és személyre szabott tájékoztatással várunk mindenkit július második felében a babaváró hitel, a falusi CSOK és a kibővített CSOK tudnivalóiról! ÁTTEKINTÉS

JELENTKEZÉS

A megyei jogú városokban néhány kivételtől eltekintve a téglalakások négyzetméterár-növekedése meghaladta a 20%-ot, azonban Pécs, Szeged és Debrecen esetében az emelkedés mértéke elérte a 30%-ot, míg az alacsonyabb bázisú Nagykanizsán 40, Salgótarjánban pedig 50%-ot meghaladó áremelkedés volt mérhető.Nem emelkedtek viszont az árak Győrben és Sopronban sem. A legmagasabb négyzetméterárakkal Debrecenben találkozhattak a vásárlók, ahol átlagosan 425 ezer forintot kértek egy négyzetméteréért, míg a szintén dobogós Székesfehérváron 400 ezer, Sopronban pedig 350 ezer forint körül alakultak a fajlagos árak. A jelentős áremelkedés dacára továbbra is Salgótarján a legolcsóbb: mindössze 120 ezer forint, ami a második legolcsóbb Nagykanizsa értékének is mindössze 60%-a.A panelek ára minden megyei jogú városban legalább 10%-kal meghaladták a tavalyi év első hat hónapjának átlagárát, de Szegeden, Debrecenben, Miskolcon és Nagykanizsán 40%-ot meghaladó mértékű volt az emelkedés mértéke, míg a városok többségében 20-30%-os drágulás volt tapasztalható. A téglalakásokoz hasonlóan a legmagasabb lakásárak Debrecenben és Székesfehérváron fordultak elő, ahol a négyzetméterár megközelítette a 400 ezer forintot, míg Győrben, Sopronban és Kecskeméten a 350 ezer forintot. A legolcsóbb város ebben a szegmensben is Salgótarján volt, ahol 100 ezer Ft/m2 volt általános.

Forrás: Otthon Centrum (x tengely átlagár eFt/m2; y tengely a változás mértéke % a buborék mérete a tranzakciószámmal arányos)

Fontos megjegyezni, hogy a fenti árak az Otthon Centrum által értékesített lakásokra vonatkoznak, a legolcsóbb lakásokat viszont feltehetően nem ügynökségeken keresztül értékesítik, így ez valamelyest felfelé torzítja az átlagokat. Az árváltozást pedig a fővároshoz képesti alacsony tranzakciószámok miatt néhány kiugróan drága projekt is befolyásolhatja, így egyes településeken, a 40-50 százalékos áremelkedést részben ez is magyarázhatja.

Balatoni körkép

Jókai 20 1066 Budapest, Jókai utca 20 7 db lakás

102 - 140 m2 alapterület Átadás:

2018. júl 94.9 - 127.9 M Ft Ajánlatot kérek

A családi házakra vidéken is mérsékeltebb árak és áremelkedés volt jellemző az elmúlt egy évben. Akad példa ugyan 30% körüli áremelkedésre például Szolnokon, Érden és Kecskeméten is, azonban a városok többségében 15%-ot nem haladta meg a drágulás mértéke. A legmagasabb árak Székesfehérváron és Érden fordultak elő. Előbbi város estében kicsivel 300 ezer forint feletti, utóbbinál kicsivel alatta lévő árakkal találkozhattak az érdeklődők. A kisebb megyei jogú városokban kivált Salgótarjánban, Hódmezővásárhelyen, Nagykanizsán az említett ár harmadáért lehetett családi házat vásárolni az idei év első felében.Továbbra is hatalmas a szórás a tóparti települések ingatlanárában. Egy siófoki vízparti társasházi téglalakás négyzetméteréért akár 800 ezer forintot meghaladó összeget is elkértek és kaptak az eladók, azonban a városközponttól és a vízparttól távolodva az árak hamar mérséklődnek és a távolabbi részeken akár 400 ezer Ft/m2 alatti árak is előfordultak idén. A keleti medence többi településén 500 ezer forinttól kezdődtek a négyzetméterárak és a kevésbé frekventált helyeken akár az összeg feléért is lakáshoz lehetett jutni. A nyugati medencében pedig 400 ezer forint alatti négyzetméterár volt általános.A családi házak esetében a fővároshoz és vízparthoz való távolság szintén meghatározónak bizonyult, azonban a négyzetméterárak még Siófokon sem haladták meg a félmillió forintot. A tó nyugati medencéjének kisebb településein, például Balatonberényben, akár 100 ezer forintos négyzetméteráron értékesített ingatlan is akadt az idei évben.A balatoni új építésű ingatlanokat 500 ezertől bő egymillióig kínálták a keleti medence kedvelt nyaralóhelyein, de a kisebb és a fővárostól távolabbi településeken is ehhez a szinthez zárkózott fel a kínálati ár, melyet elsősorban a tóparttól való távolság határoz meg.