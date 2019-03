Hogyan tud ma egy fiatal lakáshoz jutni?

Hány év kell az önrészhez?

Az önrész megszerzéséhez szükséges 3-5 év ugyan nem tűnik soknak, de ez a leendő lakás vételárának mindössze 20 százalékát jelenti. A kérdés az, hogy a fennmaradó 80 százalékhoz szükséges hitel törlesztését mennyi idő alatt tudja kifizetni egy fiatal. Ha a lakbérként említett havi 100 ezer forintot szánja valaki a hitel törlesztésére, akkor egy 25 milliós lakáshoz felvett 20 millió forintot - az OTP konstrukciói esetében - nagyságrendileg 30 év alatt tudja visszafizetni, ha pedig párként ennek a dupláját, vagyis 200 ezer forintot tudnak havonta törleszteni, akkor akár fix kamatokkal is 15-16 év alatt sikerülhet ugyanez. A fiatal házasok számára bevezetésre kerülő kedvezményes hitel segíthet ezen, akárcsak a CSOK leendő konstrukciói, bár hozzá kell tenni, hogy gyermekes családok esetén feltehetően már nem elég a 25 millió forint egy megfelelő méretű budapesti lakás megvásárlásához.

elmondta: “Már a 2011-es népszámlálás idején is minden harmadik 20-39 éves fiatal mamahotelben lakott, ami több mint 200 ezer embert érintett. Azóta pedig még inkább kitolódott az önállósodás átlagéletkora, ami részben a 4-5 éve tartó lakásdrágulásnak is köszönhető. A már keresettel rendelkező fiatalok a megspórolt bérleti díjból viszont összegyűjthetik a lakásvásárláshoz szükséges önrészt". Az ingatlan.com adatai szerint az olcsónak számító maximum 40 négyzetméteres kiadó lakásokért Budapesten 100 ezer forint bérleti díjat kell fizetni, a hasonló kategóriába tartozó eladó lakások átlagára pedig 21,6 millió forint volt.Az ingatlan.com becslése szerint Budapesten átlagosan, a feltételezett 10 százalékos éves lakás- és bérleti díj emelkedést is figyelembe véve 43 havi bérleti díj megtakarításával jöhet össze egy olcsóbb garzonhoz szükséges önrész. Tehát legalább 3,5-4 év szükséges a fővárosban élő fiataloknak az önállósodáshoz, ha az el nem költött lakbér összegét félre tudják tenni. Ha egy fiatal párról van szó és az egyik szülőnél laknak a lakásvásárlásig, akkor a takarékoskodásra fordított idő akár a felére is csökkenthető. Akik pedig házasságot és gyermekvállalást terveznek, azok az állami támogatások kihasználásával juthatnak könnyebben lakáshoz. A többi nagyvárosban is hasonló a helyzet: Debrecenben és Szegeden 5 évnyi, Győrben és Veszprémben 4 évnyi, Pécsen és Miskolcon pedig kevesebb mint 3 évnyi olcsóbb lakbért kell félretenni egy olcsóbb garzon lakáshiteléhez szükséges önerőhöz.