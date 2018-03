Hol vegyek ma új lakást Budapesten? - Kerületenként mutatjuk az árakat

Kíváncsi vagy mi várható a hazai újlakás-piacon? Érdekel,meddig tarthat az áremelkedés? Jelentkezz a május 4-én megrendezésre kerülő Portfolio Lakás Konferencia 2018-ra! ÁTTEKINTÉS

Itt a legdrágábbak az új lakások

Az alábbiakban arra voltunk kíváncsiak, hogy az egyes kerületekben mi az a legkisebb összeg, amiből egyáltalán új lakást lehet venni. Az ábrán szereplő összegekért szinte minden kerületben egyszobás lakást kaphatunk, köztudott azonban, hogy négyzetméterárra lebontva a két-három szobás lakások a garzonoknál valamivel kedvezőbb áron kaphatók.

Az élen álló kerületek közül a XXII. lehet furcsa, ahol év elején egyáltalán nem kínáltak 30 millió forint alatt új építésű lakást, de szintén szokatlan, hogy a XVII. és a XX. kerületekben is 20 millió forint felett vannak a legolcsóbb lakások. Ez azzal magyarázható, hogy a külső kerületekben nagyobb a lakások alapterülete, így hiába olcsók fajlagosan, összességében a nagyobb alapterület miatt ezeken a helyeken sem lehet kimondottan olcsó lakást venni.Ezt igazolja a következő ábra, ahol négyzetméterárak alapján már rögtön más a sorrend. Ami viszont szembeötlő, hogy az V. kerületben az átlagos új lakások négyzetméterára most először érte el a 2 millió forintot. Ezzel kapcsolatban fontos megjegezni, hogy az olyan kerületekben, ahol különböző okok miatt kevés lakás épül, egy-egy nagyobb projekt is jelentősen módosíthatja az árakat. Ez történt most az V. kerületben, ahol nemrég indult el egy luxuslakásokat tartalmazó projekt értékesítése. Ami szintén érdekes, hogy van öt kerület - III., VIII., IX., XI., XIII. - amelyek újlakás-árai szinte teljesen együtt mozognak, közelítve a 700 ezer forintos átlagos négyzetméterárat.

Meddig tarthat az áremelkedés?

Földi Tibor vezérigazgató Cordia Magyarország Zrt.

Valkó Dávid vezető elemző OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont

A fejlesztéseknél mostanában sokszor halljuk, hogy a kivitelezési költségek folyamatos emelkedése nagyon erősen ha az értékesítési árakra. A téma kapcsán néhány hónapjaelmondta, hogy a vevői kereslet és ennek köszönhetően az építőipari megrendelések folyamatosan nőnek, de ezzel a kivitelezői kapacitások továbbra sem tudnak lépést tartani. Ez a kapacitásszűke egyfelől korlátozza az egész építőipar növekedési lehetőségeit, másfelől pedig - a kereslet-kínálat szabályainak megfelelően - azt eredményezi, hogy a kivitelezési árak, azon belül is főleg a munkadíjak hónapról-hónapra emelkednek. A kapacitáshiány oka, hogy köztudottan óriási munkaerőhiánnyal küzdünk. A válság évei alatt számos szakember ment külföldre, ám ennek a folyamatnak koránt sincs vége, hiszen az ausztriai és németországi lakáspiaci boom most is elszívó hatást gyakorol régiónk munkaerőpiacára."Amennyiben az áfakulcs visszatérne az általános, jelenleg 27 százalékos szintre 2020-ban, az egyszerre érintheti hátrányosan a keresleti és a kínálati oldalt. Egyfelől az általános szintre visszatérő áfakulcs kockázata miatt a vevői oldal már 2018 végétől elbizonytalanodhat, márpedig ezt a bizonytalansági faktort az ágazat és a nemzetgazdaság egésze érdekében is célszerű volna elkerülni. Másfelől a fejlesztők azon igyekeznének, hogy még az 5 százalékos időszakban befejezzék a beruházásokat és értékesítsék a lakásokat. Ez a felfokozott fejlesztői aktivitás pedig tovább növelné az építőipart amúgy is sújtó kapacitáshiányt, márpedig az eddig is számottevően emelte a kivitelezési költségeket és ezen keresztül az új lakások árát. Mindez azt eredményezheti, hogy számos lakóingatlan-beruházás azért nem készül majd el időre, mert a fejlesztők egész egyszerűen nem találnak kivitelezőt. Éppen ezért lenne fontos, hogy minél előbb döntés szülessen az 5 százalékos áfa véglegesítéséről. Ebben az esetben megszűnne a kivitelezőkre nehezedő nyomás, hiszen nem lenne muszáj minden projektjüket rohamtempóban befejezni 2019 végéig, így a kivitelezői munkák iránt mutatkozó kereslet kisimulásával enyhülhetnének a kapacitásgondok is." - tette hozzá a szakember."Az OTP teljes piacot monitorozó adatbázisában a beruházások nagyjából 80 százalékában kellett - a két frissítés között eltelt fél év alatt - legalább egy negyedévvel kitolni az átadás dátumát. Emellett arról is egyre több esetben hallani, hogy a növekvő építőipari költségek mellett egyes beruházók és kivitelezők tapasztalatlansága, illetve a 2019 végi dátum miatti gyakori kapkodás minőségi problémákat eredményezhet az új lakások egy részénél. Érdemes tehát alaposan tájékozódni vásárlás előtt, és utánanézni mind a beruházónak, mind - ha már ismert - a kivitelező cégnek, ezek referenciáinak, pénzügyi hátterének" - figyelmeztetAz újlakás-vásárlókat fenyegető lehetséges veszélyekkel a Portfolio Ingatlan is foglalkozott, ide kattintva részletesebben is elolvashatjuk, hogy miért kell megbizonyosodni a fejlesztő cég megbízhatóságáról.