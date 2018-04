Hoppá! Brutális eszközzel nyúlhat bele az állam a lakáspiacba

Magyar Közlöny oldalán közzétett több mint 80 ezer egyedi ingatlant tartalmazó országos listán mintegy 1825 garázs vagy teremgarázs van, melynek egy kis része nem Budapesten található. A jelek szerint ők mind megkapták, vagy nemsokára megkapják a hivatalos értesítést arról, hogy az államnak elővásárlási joga lett bejegyezve az ingatlanukra.Az első képen a tulajdoni lapon történt bejegyzés látható, a másodikon pedig az indoklás olvasható.

A témában alig egy hónapja készítettünk egy interjút Perlaki Szabolccsal, az OPL partnerével, ám akkor még leginkább a kereskedelmi ingatlanok piacát érintő kérdésekről értekeztünk. Akkor még fel sem merült, hogy a lakó funkcióhoz szorosan kötődő, ám nem lakófunkciót szolgáló garázsok is bekerülnek a törvény hatálya alá. Most vélhetően ő is és mások is nagyon meglepődtek."Problémát okozhat a piacon, hogy garázs megnevezésű ingatlanok is szerepelnek a rendelet mellékletében, és ezek esetében is elkezdték bejegyezni elővásárlási jogot az állam javára. Ez jelentősen megnehezítheti a garázsokhoz tartozó - és elővásárlási joggal egyébként nem terhelt - lakások eladását (illetve ezzel párhuzamosan komoly befolyással lehet az árakra is, a szerk.). Az érintett magas presztízsű és parkolási gondokkal küzdő területeken a lakóingatlanok a legtöbb esetben ugyanis csak akkor piacképesek, ha azokkal együtt az külön helyrajzi számon nyilvántartott, de funkcióját tekintve azokkal összetartozó garázsok egyszerre kerülnek értékesítésre.Nem tudjuk, hogy ez csak egy jogalkotási hiba, vagy ezzel az eszközzel az állam az érintett területek lakáspiacába is be kíván avatkozni.További zavart és sok ingatlantulajdonosnak fejfájást okoz, hogy a Világörökségi törvény végrehajtási rendeletének 1. sz. melléklete olyan ingatlanokat is tartalmaz, amelynek megnevezése lakás, illetve lakóház. A Világörökségi törvény szerint ugyanakkor az elővásárlási jog nem illeti meg az államot a lakhatás céljára szolgáló rendeltetés szerinti jellegű ingatlanok (különösen: lakás, lakóház) tekintetében. Mivel azonban a törvény magasabb rendű jogszabály, mint a rendelet, ezért ellentmondás esetén a törvény szövege az irányadó. Véleményünk szerint tehát az elővásárlási jog nem terjed ki a világörökségi helyszínen található lakásokra és lakóházakra akkor sem, ha a rendelet melléklete szerinti listán az adott lakások és lakóházak szerepelnek.A rendelet melléklete számos olyan ingatlant is felsorol, amelynek megnevezése több funkciót is tartalmaz (így például lakóház, gazdasági épület és garázs). Kérdés, hogy ilyen esetben a nem lakhatást szolgáló ingatlanrészek miatt gyakorolhat-e az állam elővásárlási jogot a lakóházat is magába foglaló és egyébként jogilag oszthatatlan ingatlan tekintetében.Egyébként nem javasolt olyan "kreatív", az elővásárlási jogot kijátszó megoldások alkalmazása, mint például a lakás eladása mellett a garázs "vevő"-nek történő ajándékozása, mert egy ilyen szerződés színlelt ügyletkét könnyen semmis lehet, ami komoly jogi bonyodalmakat és elszámolási nehézségeket okozhat."A jogalkotó remélhetőleg mielőbb reagál a jelenségre és kiderül, hogy egyszerű hibáról van szó, amit javítanak majd, vagy valóban a garázsok megszerzése az egyik cél az állam számára.