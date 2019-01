Így változnak a lakásárak a világ nagyvárosaiban - Hol áll Budapest?

A világ 150 városát vizsgáló elemzésben egy kínai és egy indiai város áll az első két helyen, ezt követi nem sokkal lemaradva Budapest. Az élen egyébként több indiai város is feltűnik, Európán belül pedig a magyar fővároson kívül még Porto, Rotterdam, Amszterdam, Brüsszel és Utrecht került be a top 15-be, mindenhol 10 százalék feletti éves áremelkedéssel.

Míg tehát Európán belül Budapest mellett számos holland város is feltűnik a leggyorsabb áremelkedésű városok között, addig a sereghajtók között többnyire olasz városok állnak. 13 százalékos éves árcsökkenéssel került az utolsó helyre Torino, de Genova, Palermo és Róma is bekerült az utolsó 15 közé. Több ausztrál város is az utolsó helyeken végzett 3-4 százalékos áreséssel, míg Európában Stockholmban is több mint 7 és Göteborg is több mint 3 százalékkal kerültek lejjebb az árak, vagyis Olaszország mellett úgy tűnik, Svédországban is elindult az árcsökkenés.

Az ismertebb világvárosok közül ki kell emelni Berlint és San Francisco-t, melyek mindegyikében 10 százalékkal emelkedtek az árak - Németország több városa is erős emelkedő pályán van - míg Los Angeles, Isztambul, Tokió és Párizs mérsékeltebb, 3-5 százalékos dráguláson ment keresztül. New Yorkban 2,7, Pekingben 0,4 százalékkal mentek feljebb a lakásárak, míg Londonban minimálisan, 0,3 százalékkal csökkentek.A KSH számai egyébként egybevágnak az MNB és az OTP azonos időszakra számított értékeivel, mindkettő elemzés 20 százalékos áremelkedést mond a magyar főváros egy év alatt bekövetkezett árváltozására.