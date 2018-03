Itt vannak a főváros legolcsóbb új lakásai

A teljes kínálatból 65 lakás van - a kínálat nagyjából 1 százaléka - ami 20 millió forint alatt elérhető, ezek többségében egy vagy másfél szobás lakások. Elhelyezkedés szempontjából mindegyik a pesti oldalon van, azon belül is jellemzően a külsőbb kerületekben.

Az 520 ezer forintos átlagos négyzetméterár azt mutatja, hogy ezek a lakások fajlagosan is olcsóbbak a fővárosi átlagnál, a XIX. vagy a XXIII. kerületben pedig már 450 ezer forintos négyzetméteráron is van esély új lakást venni. Ezzel szemben a XIII. kerületi legolcsóbb lakások fajlagos áron is elérik a 700 ezer forintot. A főváros egyetlen 15 millió forintnál olcsóbb új lakását egy XIX. kerületi projektben kínálják, 17 millió alatt viszont már néhány XXIII. és IV. kerületi lakás is feltűnik.Fontos kiemelni, hogy új lakás vásárlása előtt különösen legyünk körültekintők, a fejlesztő cég ellenőrzésén túl a kivitelezéskor is érdemes résen lenni, hogy elkerüljük az olyan kellemetlen helyzeteket, amikor a beruházó nem, vagy nem a megfelelő minőségben teljesíti a szerződésben foglalt feltételeket.