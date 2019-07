Jönnek a felvételi ponthatárok - Ennyiért bérelhetünk lakást Budapesten és a vidéki városokban

Egressy Liget 1143 Budapest, Ilka utca 3/A 38 db lakás

Bár Magyarországon nagyon magas a lakástulajdonlási arány, 90 százalék körül mozog, azért mégis sokan vannak azok, akik számára nagy kérdés jelent, hogy a bérlést vagy a vásárlást válasszák-e a lakhatásuk megoldására. Amennyiben tényleg van lehetőség dönteni, és nem csak kényszerűség miatt fordul valaki a bérlés felé, érdemes mindenképpen számolni.



A ZILLOWSZTORIK című könyvben bevezetett fedezeti időtáv fogalma azt az időtartamot mutatja meg, hogy legalább mennyi időt kell az új otthonunkban eltölteni ahhoz, hogy megérje lakást vásárolni. Csak a bérleti díjak lakásárakkal történő összevetése ugyanis csalóka képet festhet, mert a lakásvásárlást jelentős egyéb költségek is terhelik, amelyek arányaiban annál nagyobbak, minél kevesebb ideig tervezünk egy adott ingatlanban élni.



Ezen költségek közé tartozik például az illetékfizetési kötelezettség, mely jelenleg 4 százalékos, így egy 20 millió forintos ingatlan esetében a vételáron felül plusz 800 ezer forint kifizetését jelenti, ezen felül még ügyvédi díjjal is számolni kell, valamint a megvásárolt lakásra jellemzően némi felújítás is általában ráfér, a két tétel aránya a vételárhoz képest 5-6 százalékos is lehet, ami további 1 és 1,2 millió forintos tétel, vagyis összesen a vételáron felül egy további 10 százalékos plusz teherrel is számolni kell. A számításoknál tehát ezt is mindenképpen figyelembe kell venni, illetve arra is készülni kell, hogy a lakás amortizációja is a tulajdonos költsége. Pozitív lehet ugyanakkor a tulajdonos számára, ha a lakás értéke növekszik abban az időben, amikor a tulajdonában van.

Ha egy egyetemista vidékről kerül Budapestre, a lakhatását legolcsóbban kollégiumban oldhatja meg. Egy kollégiumi férőhely havonta 10-20 ezer forint között mozog, ami nagyságrendekkel kevesebb, mint bármilyen piaci alapú megoldás. Ezért az árért egy átlagos kollégiumban, egy 2-4 ágyas szobában lehet férőhelyhez jutni, közös használatú konyha és fürdőszoba mellett. Mivel azonban a kollégiumokba szociális alapon lehet bejutni, ráadásul a helyek száma is korlátozott, ezért sokak számára a lakásbérlés jelenti a megoldást.A Duna House adatai szerint ma Budapesten 150-170 ezer forint között mozognak az átlagos lakások bérleti díjai. Ezt erősíti meg az Ingatlan.com felmérése is, amely kimondottan az egyetemisták számára vonzó kerületeket (IX., XI., XIII., XIV.) és a belvárost (V., VI., VII.) vizsgálta meg. Előbbiekben átlagosan 145-165 ezer forintért, utóbbiakban 160-210 ezer forintért lehet egy közepes méretű lakást kibérelni. Az Otthon Centrum adatai sem térnek el ettől jelentősen, ők a fővárosi átlagra 150 ezer forintos bérleti díjjal kalkulálnak. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az látható, hogy az augusztusi időszakban rendre néhány százalékkal megemelkednek a bérleti díjak, amelyek év végére visszaállnak a korábbi szintre.A KSH adatai alapján egyébként nem a diákok teszik ki a legnagyobb csoportját a bérlőknek, jelentősen többen vannak náluk például a fiatal munkavállalók, de az ő piaci megjelenésük kevésbé szezonálisan jelentkezik.Diákként egyébként érdemes lehet többen összeállni és úgy kibérelni a lakást, ezzel ugyanis jelentősen csökkenthető az egy főre jutó bérleti díj összege. Három főnél például rezsi nélkül 50-55 ezer forintból, rezsivel 70 ezer forintból kijöhet a havi bérleti díj, az egyetemek közvetlen közelében található felújított lakásoknál viszont ennél magasabbra is rúghat a bérleti díjak szintje.Az mindenesetre jó hír, hogy a költségek emelkedésével a kiadó lakások minősége is javulni kezdett, a bérbeadók egyre gyakrabban végzik el az alapvető felújításokat (festés, burkolatok vagy nyílászáról cseréje) a kiadó lakásokon.Ha valaki nem a fővárosba, hanem más egyetemi városba nyert felvételt, olcsóbban is megoldhatja a lakhatását. Bár a kollégiumba való bejutásra másol sincs garancia, az OTP Ingatlanpont szerint egy egyetem közeli lakás bérlése Pécsen 100 ezer forint körül van, az orvosi egyetem közelében viszont - feltehetően a külföldi diákok magasabb száma miatt - már 120 ezer az átlag. Szegeden a külvárosban egy kisebb lakás akár már 60 ezer forintból is kijöhet havonta, de a belvárosban ott is 100 ezer forint feletti árakra kell számítani, akárcsak Debrecenben, ahol az előző két városnál valamivel még drágábbak az albérletek.Röviden válaszolva, ha valakinek van rá pénze, természetesen igen, érdemes lehet azonban hitel felvétele mellett is elgondolkodni rajta, hiszen ha az önerő rendelkezésre áll, a törlesztőrészlet nem feltétlenül kell, hogy sokkal magasabb legyen, mint a bérleti díj összege.Érdemes kiszámolni, hogy legalább mennyi időt kell az adott lakásban eltölteni ahhoz, hogy a bérlése helyett jobban megérje megvenni. Ez a fedezeti időtávnak nevezett mutató a jelentősebb hazai egyetemi városokban 2-4,5 év közé esik, a sort természetesen Budapest vezeti, itt kell a legtöbbet lakni egy lakásban ahhoz, hogy megérje inkább megvenni, általában 3,5-4,5 évet, de a jó közlekedésű külső kerületekben akár 3 év is lehet. Magas még Győr, Debrecen és Szeged aránya is, ott ez 3-3,5 év, de Pécs és Veszprém kissé ez alatt van.A szülőkkel való közös gondolkodás során feltétlenül be kell számítani, hogy a diákok általában 3,5 évet töltenek egy intézményben, utána vagy szüneteltetik tanulmányaikat vagy nem mennek mester képzésre és állást keresnek. Ám ha valaki osztatlan 5 éves képzésen kezdi meg a tanulmányait, vagy mesterképzésre is jelentkezik az alapszak elvégzése után, akkor már könnyebben a vásárlás irányába billenhet a mérleg nyelve. Ráadásul az is elképzelhető, hogy a diák az adott városban lép be a munkaerőpiacra is, amelynek köszönhetően szintén nő az adott lakásban általa töltött idő.