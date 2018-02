Kísért a múlt az új lakásoknál! - Nem gondoltuk volna, hogy visszatér a szégyenteljes korszak

Kísért a múlt?

Érdekelnek a lakáspiac jövőjét érintő kérdések?

Fejlesztő vagy befektető vagy? Kíváncsi vagy merre változnak az árak és mi lesz a kedvezményes áfával? Vagy esetleg szívesen hallanál a minőséggel kapcsolatos témákról? Többek között ezekről is mindent megtudhatsz május 4-én a Portfolio Lakás Konferencián! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az akkori ajánlások szerint érdemes volt az építkezéshez rendszeresen kilátogatni, és pontos dokumentációt kérni.

Oszd meg te is a történetedet! A Portfolionál várjuk a különböző olvasói sztorikat, legyen az pozitív vagy negatív az új lakás vásárlással kapcsolatban. Van egy jó történeted? Elégedetten átvetted a lakásod, vagy éppen már azt is megbántad, hogy belefogtál a vásárlásba? Írj nekünk az ingatlancsapat@portfolio.hu címre.

Jobb a lakások elméleti minősége ma

Ma is nagyon-nagyon vigyázni kell

Akkor most a jobb, vagy rosszabb a helyzet?

Körülbelül 10 évvel ezelőtt sokat beszéltünk arról, hogy nagyon kell vigyázni az új lakás vásárlással, mivel számos rémtörténetet lehetett hallani a piacon a különböző minőségi hibákról. Olyannyira elterjedt ez a nézet, hogy jelentős tábora volt azoknak, akik egyszerűen nem akartak új építésű lakásba költözni, hanem inkább pár éves otthont kerestek, ahol már akkori mondás szerint "kijöttek a hibák".Az akkori újságcikkekből összeszedve igazán elképesztő problémákkal találhatták szembe magukat a vásárlók, amelyeket sok esetben maguknak kellett megoldaniuk, mivel a beruházót már nem lehetett elérni a garanciális igénnyel. Olyan hibákkal szembesülhettek a vásárlók, mint a fuga szétporladása a burkolólapok között, vagy a festék lepattogzódás, fordítva bekötött vízcsapok, beázások, vagy nem kiépített áramhálózat, rossz fűtésrendszer, penészedő falak.A szakemberek akkori megállapításai szerint, a kivitelezésen a beruházók ott spóroltak, ahol csak tudtak, olyan dolgokon is, amin nem lett volna szabad. A súlyos hibák pedig sok esetben a laikusok számára észrevétlenek voltak, amelyekre így csak a használat során derült fény. Ilyenek közé tartozott például, hogy gyakran az építés során csökkentették a födémvastagságot, a vállalt nyílászárók helyett rosszabb minőségűt építettek be. A gyengébb minőségű anyagok beépítése elsősorban a spórolást segítette, de kivitelezési hibák hátterében sok esetben a feszített munkatempó állt, a szoros határidőket tartani kellett, így általános volt a kapkodás, az anyagoknak nem volt idejük kiszáradni.Mint akkori cikkünkben írtuk, a minőségügyi problémák sokrétűek voltak, gyakran a beruházó vagy az építő szakmai hiányosságai miatt jönnek létre, de igen gyakori a "nem megfelelő szándékkal" épített épület, azaz az "egyprojektes cégek" rövidtávú gondolkodásmódja, a mértéktelen spórolás az építőanyagok vagy a megfelelő megoldások minőségével.Akkor azt vetítettük előre, hogy a vásárlók egyre tudatosabbak lesznek a jövőben, így komolyan megnézik, hogy kinek és milyen lakását veszik meg, valamint egyre fontosabb szerep jut majd a garanciális szolgáltatásoknak.Ez a jóslat valamennyire be is vált, ehhez azonban kellett, hogy véget érjen a vásárlási roham, amikor mindent el lehetett adni, és túlkínálat alakuljon ki az új lakások piacán. Így pedig a vásárlók is kedvükre válogathattak az új otthonok között, ahol lehetséges döntési szempont lehetett a műszaki színvonal, a fejlesztő referenciája. A fejlesztők számára is fontos lett, hogy meg tudják győzni a vásárlókat, így kénytelenek voltak jobban ügyelni a kivitelezésre és az anyagok kiválasztására.2007 óta eltelt újabb 10 év, ami a lakásokkal kapcsolatos követelmények szigorodását is hozta, így egy ma épített lakásnak már jóval több követelményt kell teljesítenie, mint egy korábban épültnek. Ez természetesen jó hír a vásárlóknak, hiszen az állami szabályozás biztosan egy olyan tényező, amit a beruházók nem kerülhetnek meg. Ezek közé tartozik például a lakószobák nagyságára vonatkozó előírás az élhetőbb terek érdekében, vagy a benapozottságra vonatkozó kritérium, illetve a 3 emeletes épületek esetében is előírt lift elhelyezési kötelezettség. De szigorodtak a hőszigetelésre és a nyílászárókra vonatkozó előírások is.Önmagában ez azonban sajnos továbbra sem garancia arra, hogy probléma nélkül lehet a mostani piacon új lakást vásárolni. Korábbi cikkeinkben már foglalkoztunk a különböző rémtörténetekkel, amelyek nagyrészét vélhetően hasonló okok idézik elő, mint 10-15 évvel ezelőtt.A jelenlegi piacon a lakások többsége tervasztalról kerül a vásárlókhoz, ami egy nagyfokú bizalom fennállását feltételezi a beruházó felé, hiszen a lakásból még semmi kézzelfoghatót nem lát a vásárló, mielőtt súlyos pénzeket fizet ki. Éppen ezért a vevőknek nagyon résen kell lenniük, akárcsak 10-15 évvel ezelőtt, hiszen az áfacsökkentés okozta építési boomban ismét megjelentek a nem kellő anyagi és szakértelmi bázissal rendelkező fejlesztők is a piacon. Az előbbiek mellett ráadásul a piac több jellemzője is a spórolásra és gyors munkavégzésre ösztönöz, akár a korábban már bizonyított beruházók esetében is. A vásárlói tudatosság ugyan sokat fejlődött, akik például 2006-ban megégették magukat egy új lakásvásárlás során, ma biztosan jobban próbálnak figyelni. Ez azonban még így is kevés lehet, a piaci körülmények ugyanis sok szempontból ismét a rosszabb minőség megvalósulását idézhetik elő.A lakásokat tervasztalról eladva kulcskérdés lehet a beruházók számára, hogy mennyire tudják előre jól felmérni a lakásépítési költségek növekedését. Az elmúlt 1-2 évben ugyanis drasztikusan drágultak meg az építőanyagok, és emelkedtek a munkaköltségek, amik jelentős költségnövekedést okoztak menetközben az egyes projekteknél. Ez a jelenség a drasztikus spórolás irányába terelhet egyes beruházókat, hogy még profittal tudják befejezni az adott építést. A másik jelenség a munkaerőhiány, ami sokak számára lehetetlenné teszi a megfelelő szakemberek alkalmazását, a kevésbé jó szakemberek, pedig rosszabb minőségre képesek, ráadásul a még sietniük is kell, a tempó pedig a jövőben tovább fokozódhat, egyre több veszélyt rejtve magában.Egyelőre ráadásul a túlkínálati kontroll sem érvényesül, és várhatóan nem is fog. Amennyiben a lakásáfa kedvezményes időszakát nem hosszabbítják meg, a tömeges építési boom hamarosan a végéhez ér, ennyi lakást pedig még bőven fel tud szívni a piac. Ráadásul a vásárlókra is nyomást gyakorol a fenti kedvezmény kivezetése, előrehozzák vásárlásaikat, mindenki még a megemelt áfakulcs előtt szeretne új lakást vásárolni.Amíg pedig a tervezőasztalról elfogynak a lakások, addig a fejlesztőknek csak kisebb a motivációja arra, hogy magas minőségű kész lakásaikkal teremtsenek maguknak versenyelőnyt, a vevő ugyanis már fizetett, elállni a vásárlástól pedig csak anyagi kár árán tud, ha menetközben nem elégedett a kivitelezéssel. Ráadásul ismét megjelentek a kisebb, kevés tapasztalattal rendelkező építők, akik ezalatt a néhány év alatt akarnak sokat keresni a lakáspiacon, és nem feltétlenül hosszú távra tervezve akarnak jó hírnevet építeni maguknak.Összességében tehát az építési szabályozás szigorodása védi a vásárlókat, vagyis ma sok szempontból jobb minőségben kell épülnie a lakásoknak mint 2005-2008-ban, de ettől még az egyes projektek között nagy különbségek lehetnek, és előfordulhatnak olyan óriáshibák, amikre korábban az aranyévek alatt volt példa. Ugyanúgy rosszul lehet sajnos felrakva a csaptelep, okozhat problémát a penészedés, vagy hiányozhat az áramvezeték a kapcsoló mögül. Ez ugyanis már akkor sem tartozott a jogszabályok által megengedett körbe, mégis számtalan példa volt rá.A kedvezményes áfaidőszakának végéhez közeledve pedig még eddig soha nem látott kapkodás veheti kezdetét, így a lakás jövőbeli tulajdonosainak - nem győzzük hangsúlyozni - ha lehet még inkább résen kell lenniük a minőségellenőrzésnél, mint 10 éve.