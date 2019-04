Kitálaltak a dühös lakásvásárlók - Súlyos átveréseknek estek áldozatul

I. eset

II. eset

Részletekért kattints ide

kifizetjük a fennmaradó önerőnket előre, ez esetben nincs áremelkedés

áremelkedés lesz, nem mondtak pontos összeget, csak annyit, hogy várhatóan olyan 20 százalék körüli mértékben

közös megegyezéssel ők új vevőt keresnek, mi pedig megkapjuk a foglaló maximum kétszeresét

Részletekért kattints ide

III. eset

"2017-ben egy IX. kerületi projektben lefoglaltam több ingatlanegységet - lakás, garázs, üzlethelyiség - amire 2018 év elején 20 százalékos előleg befizetésével előszerződést kötöttem - kezdte történetét az egyik olvasónk. 2018 decemberében azonban a beruházó egyoldalúan elállt a szerződéstől az építkezés késésére hivatkozva. Bár már ez sem mondható jogszerűnek, úgy tűnik, hogy a beruházó még a 20 százalékot sem hajlandó visszafizetni. Az ingatlanokat 2019-es áron újraértékesíti, de az általam befizetett 20 százalékot a saját maguk által vállalt határidőre sem utalta vissza, miközben az építkezés zajlik és az értékesítés is folyik tovább. Ügyvédi felszólításokra nem reagálnak, az értékesítőjük pedig mellébeszél. Eddig 8 hasonló sorsú vevőről tudok, akik az első ütemben szerződtek és várják vissza a pénzüket.""2017 augusztusában néztük meg és döntöttük el, hogy megvásároljuk a IV. kerületben épülő kis társasáház földszinti, kertkapcsolatos másfél szobás lakását - mondta egy másik olvasó. Ekkor még csak a második emeletig voltak felhúzva a téglafalak, így többnyire a tervrajzok alapján döntöttünk. Az előszerződés aláírására 2017. augusztus 31-én került sor, ami alapján 2018. márciusában kész kellett volna lennie a lakásnak. A hitelügyintézéssel együtt nagyjából 2018 májusában kellett volna beköltöznünk. A 2018. júniusi és júliusi e-mailek alapján a végleges szerződést 2018. augusztusában meg kellett volna kötni.""Ehhez képest 2018. októberében kaptunk egy e-mailt a személyes egyeztetésre vonatkozóan, amire végül 2018 novemberében került sor. A személyes megbeszélésen a következőkről volt szó (írásbeli tájékoztatás ezekről az információkról természetesen nincs). A kivitelezők egy olyan problémával küzdenek, miszerint a munkaerő és az anyagbeszerzés költségei annyira megnövelték a beruházás tervezett költségéhez képest, hogy új megoldást kell találniuk a társasház megépítéséhez, melynek során az alábbi három lehetőséget ajánlották fel:""Mi az első opciót választottuk, de mivel más vásárlók döntésétől is függött a helyzet, így ez végül állításuk szerint meghiúsult. Az ügynek pedig még mindig nincs megoldása, nagyjából másfél hónappal ezelőtt telefonon azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a bankot szeretnék kiváltani és külső befektetőt bevonni a projektbe a bank helyett, és így várhatóan áremelkedés lesz. A mértékére azt válaszolták, hogy a külső befektető vélhetően piaci áron (ami az általuk említett 20 százaléknál biztosan magasabb összeget jelent) szeretné értékesíteni.""Annyit tudunk még, hogy ketten visszaléptek a vásárlástól, ebből az egyik lakást már eladták. Illetve van egy vásárló, aki akár perelne is. Használatba vételi engedélyre a kérelem még nincs beadva, a társasház nagyjából 95-98 százalékos készültségi fokon lehet, jelenleg a gáz bekötését intézik, de nem tudni, mennyit kell rá várni még, mert ezzel kapcsolatban is csak homályos információkat kapunk.Két hete felkerestünk egy ügyvédet, aki a múlt héten felszólította őket arra, hogy 8 napon belül kössük meg a végleges adásvételi szerződést. Ez a határidő a napokban járt le, de semmilyen válaszra nem méltattak. Perelni nem akarunk mindenáron, főleg hogy a lakás már majdnem teljesen elkészült, de nem tudjuk, mit tegyünk.""Tavaly adták át a tetőtéri lakásunkat, amit bár csúszással ugyan, de befejeztek, a felhasznált anyagok minőségét tekintve viszont súlyos problémákkal szembesültünk - hangzott el a egy újabb olvasótól. Az eredetileg ígért tetőablakok és maga a tetőszerkezet is olcsóbb, silányabb alapanyagokból készült el, mint azt eredetileg ígérték, sőt egy esetben még az ablak mérete is megváltozott. A burkolatok kapcsán pedig a fejlesztő által meghatározott palettából lehetett csak választani, de annak sokkal magasabb volt a költsége, mint ha ugyanazt mi magunk vásároltuk volna meg és rakattuk volna le. Mivel a költözés sürgős volt, rossz szájízzel ugyan, de elfogadtuk a változtatásokat."Az alábbi, tavaly készült cikkeinkben azt gyűjtöttük össze, hogy mire érdemes odafigyelni új lakás vásárlása előtt, illetve megkérdeztünk több lakásfejlesztésben jártas szakértőt, hogy ők mit gondolnak a kialakult helyzetről.