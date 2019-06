Küszöbön a változás: fájdalmas új szabály repítheti tovább a lakásárakat

Kiss Gábor ügyvezető igazgató Metrodom Kivitelező Kft. Kiss Gábor a budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskola, műszaki menedzser szakán főigazgatói dicsérettel végzet 1999-ben. Karrierjét 1995-ben a Balusztrád Kft.-nél kezdte, ahol közel 10 éves pályafutása során termelési... Tovább »

A 2021-től életbelépő új energetikai szabályozás mindenképpen kihívás. Nem is annyira a szigorodó legalább BB minősítés okozza a kihívást, hanem a szükséges 25 százalékos megújulóenergia-hányad. Az életbelépő rendelet szerint az épület úgynevezett primer energiaigényének (fűtés és használati melegvíz előállításának energiája) 25 százalékát megújuló forrásból kell fedezni. Ennek a feladatnak a megoldását, mi a Metrodom-nál többféle szituációban vizsgáltuk - mondta elEgyrészt vannak azon projektek, melyek már elhagyták a tervezőasztalt, de figyelembe véve a jelenlegi építőipari környezetet, a használatbavételi eljárás megkezdése átnyúlhat a szigorúbb szabályozási környezetbe. Másrészt vannak az új projektek. Ezek tervezésekor már figyelembe vettük a szigorodó előírásokat és a projekteket úgy terveztetjük, hogy megfeleljenek az előírásoknak.A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelményeknek már a 2020-ban átadandó épületeknek is meg kell felelniük, de 2021-től már KNE (közel nulla energiaigényű) házakat kell építenünk, melyeknek legalább 25%-ban megújuló energiát kell hasznosítania. A jogszabály alapján ha csúszás van, a hatóságok már egyértelműen a szigorúbb követelményeket várják el.A mai építőipari környezetben a fejlesztőknek ebben progresszíven kell gondolkodniuk és azokat az épületeket, melyek átadási időpontját 2020 Q3-ra, Q4-re időzítették, már eleve a szigorúbb követelmények alapján terveztették. A BudaParton az elmúlt hetekben indítottuk egy új lakó- és egy új irodaház építését, mindkét projekt megfelel az új követelményeknek - tette hozzáA minimum 25 százalékos megújuló energia részarány biztosításának többletköltsége erősen függ az alkalmazott technológiától. Ez alatt értjük az energia előállító rendszereket, valamint a hőleadó felületeket is, vagyis a házak gépészeti alaprendszerei is szükségszerűen változnak a szigorúbb követelmények bevezetése előtti állapothoz képest. A drágulás nagyjából 1,5 és 4 százalék között várható. Mi a BudaParton egy a Főtávval közösen kidolgozott pilot rendszerben gondolkodunk. A szakmai szervezetek egyébként régóta szorgalmazzák az épületek energetikai jellemzőinek követelményeit meghatározó 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet frissítését, melyre most jó esélyt látunk, ez több tekintetben is új lehetőségeket nyithat a megújuló energiahányad biztosítása tekintetében - mondta el Dr. Schrancz Mihály.Az új, őszre tervezett kivitelezés kezdésű projekteknél, mint például az őrmezei projekt vagy a zuglói projekt, már tervezői asztalon figyelembe tudtuk venni a szigorodó szabályozási környezetet. Ezen projekteken mennyezetfűtést tervezünk az úgynevezett Dual Eco fűtési rendszerrel. Ezekben a projekteken a lakók a hőszivattyúk nyújtotta mennyezet hűtés komfortját is tudják élvezni, hiszen a rendszer egyik folyománya, hogy a fűtési rendszer nyáron hűteni is képes a lakásokat, a szükséges árnyékolás biztosítása mellett - mondta el Kiss Gábor.A hagyományos gázkazán mint hőtermelő és a radiátor, mint hőleadó rendszerekhez képest a központi hőszivattyú, mint hőtermelő és a mennyezeti felület, mint hőleadó rendszer átlagosan lakásonként 1 millió forinttal drágább kivitelezési költséget jelent. Ugyanakkor fontos változás, hogy az új rendszer már tartalmazza a hűtési megoldást is, így ha a hagyományos rendszerhez hozzászámolunk 500 ezer forint értékben split klíma kialakítást, akkor az új rendszer felára már csak 500 ezer forint. További előny, hogy várhatóan a fűtési költség a hatékonyabb rendszernek köszönhetően alacsonyabb lesz. Ezen költségnövekedés a várható áfa változás hatásával együtt várhatóan jelentősen fogja emelni a lakások eladási árát - tette hozzá a szakértő.