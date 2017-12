Lakásár szerint rendeztük sorba a megyeszékhelyeket

Kecskemét példáján látszik igazán, hogy mekkora fellendülést hozhat egy közepes méretű város lakáspiacán egy nemzetközi vállalat megjelenése. Az alföldi megyeszékhelyet évekig az országos átlag körüli lakásárak jellemezték, a Mercedes gyár megjelenésével viszont néhány év alatt az élmezőnyhöz zárkózott fel.

A drágább városok közé idén is a kedvezőbb munkaerőpiaccal rendelkező települések kerültek be, a már említett Győr és Kecskemét mellett Debrecen, Székesfehérvár és Veszprém említhető, de átlag feletti értékek jellemzik Szombathelyt is, a gyengébb közlekedési kapcsolatok miatt viszont Vas megye központja nem tud az élvonalba kerülni.A lista végén évek óta változatlanul Salgótarján áll, ami 2017-ben az egyetlen olyan megyeszékhely Magyarországon, ahol a lakások átlagos négyzetméterára nem éri el a 100 ezer forintot. Az utolsó harmadban található települések közül Tatabánya emelhető ki, aminek sajátossága, hogy a főváros és a legdrágább megyeszékhely között fekszik félúton, autópálya is érinti, ennek ellenére még mindig a Dunántúl legolcsóbb megyeszékhelye.