Lakásárak: ezek Magyarország nyertes települései

Az Észak-Dunántúl egyik jó példája, ahol az elmúlt tíz-húsz évben számos, a várhoz kapcsolódó és azt kiegészítő fejlesztés valósult meg, ami a város lakáspiacára is komoly hatást gyakorolt. A Takarék Index szakértői szerint a környékbeli városokhoz - Celldömölkhöz, Pápához, Ajkához és Tapolcához - képest jóval nagyobb árnövekedés jellemezte Sümeg lakóingatlanjait. A gazdát cserélt ingatlanok átlagos fajlagos árai Sümegen 2000 és 2017 között összességében 2,5-szeresükre növekedtek, miközben a drágulásban második Ajkán duplázódtak. Tapolca és Pápa lakáspiacait 70-73 százalékos drágulás jellemezte, míg Celldömölkön 52 százalékkal kellett többet fizetni tavaly, mint 17 évvel korábban.

Másik példa, ahol a gyógyvíz kihasználása nem nyúlik vissza évszázados hagyományokra. A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő 2002-ben nyílt meg, a fürdő fejlesztésének második ütemét pedig 2010-ben adták át. A fürdő megnyitását követően a városban egyéb beruházások is zajlottak, amelyek mind erősítették a város turisztikai szerepét. Az eredmények alapján a sárvári lakóingatlanok jelentősen felértékelődtek 2000 és 2017 között a vizsgált környező városok (Szombathely, Celldömölk és Körmend) ingatlanjaihoz képest. 2000 és 2017 között Sárváron 108 százalékkal - vagyis több mint a duplájára - növekedett az adott évben gazdát cserélt lakások négyzetméterára, miközben Szombathelyen 97 százalékkal, Körmenden és Celldömölkön pedig 59, illetve 37 százalékkal kellett többet fizetni négyzetméterenként.

Kelet-Magyarországróllehet kiemelni, ahol több jelentős beruházás is lezajlott az elmúlt években, megújultak a történelmi belváros közterületei, több felújítás volt a várban és a Várfürdőben, megnyílt az AquaPalota, megújult az Almásy-Kastély. A jelentős fejlesztések Gyula lakáspiacán is nyomot hagytak: az elmúlt több mint másfél évtized jelentős felértékelődést hozott a környék városaihoz képest. 2000 és 2017 között a gyulai lakások fajlagos ára átlagosan 139 százalékkal növekedett, meghaladva Békés, Békéscsaba és Orosháza drágulásának mértékét, ahol 111-114 százalékos volt az emelkedés az adott évben eladott ingatlanok négyzetméterárában.

elmúlt évi jelentős fejlesztései során nemcsak a közfejlesztések dübörögtek, hanem a magánbefektetők is aktívak voltak, szálloda- és lakóházfejlesztések egyaránt jellemezték a várost. Balatonfüred esetét a szintén népszerű Balaton-parti települések lakóingatlan-árainak alakulásával vetette össze a Takarék Index csapata. A nyaralóváros otthonainak ára erősen nőtt az elmúlt tíz évben a környékbeli településekhez képest. Az adott évben eladott lakások átlagos négyzetméterára 62 százalékkal volt magasabb 2017-ben, mint 2007-ben, Siófokon és Keszthelyen azonban elmaradt ez a jelentős emelkedés, míg a többi vizsgált településen 2007-ről 2017-re 15-51 százalékos volt csak az ütem.

Bár a kisebb településeken nehéz minden évre megfelelő mennyiségű tranzakciós adatot találni, a számok így is jól mutatják, hogy azokon a településeken, ahol egy városfejlesztési koncepció sikeresen megvalósul, hosszú távon a lakásárak is nagyobb ütemben kezdenek el emelkedni, mint a környező - hasonló adottságú - de városfejlesztésben gyengébb településeken.

Budapesten is megérte fejlődő környéket választani

A lakásárakat az adott ingatlan tulajdonságai mellett a környezet is befolyásolja, éppen ezért a környék változása jelentősen hat az árakra. Egy új lakásfejlesztés például megszüntethet negatív externáliákat, amennyiben arra például egy korábbi barnamezős területen kerül sor, vagy rossz állapotban lévő épület helyén létesül új. A lakásfejlesztések hatására a környék minősége fejlődik, ami pozitívan befolyásolja a használt lakások árait is.például óriási változáson ment keresztül a rendszerváltást követően. A korábbi gyárnegyed fontos irodapiaci helyszínné változott, a Váci út mentén alakult ki Budapest legsűrűbb irodafolyosója, és az irodai funkció mellett bővült a kereskedelmi, valamint az előbbiekkel párhuzamosan jelentős lakásépítési hullám is bekövetkezett. A 2014-2017-ben gazdát cserélt ingatlanok átlagos fajlagos ára a legérintettebb helyszíneken 56-64 százalékkal volt magasabb, mint 2000-2006-ban, míg a fővárosban ugyanebben az időszakban 51 százalékkal emelkedett az eladott lakások négyzetméterára. A XIII. kerületben 2017-ben a gazdát cserélt ingatlanok átlagos fajlagos ára tavaly 170-241 százalékkal volt magasabb, mint 2000-ben, miközben Budapesten az elmúlt 17 évben 163 százalékkal változtak a tranzakciós árak. Országosan pedig a Takarék Lakásárindex értéke ebben az időszakban csupán 148 százalékkal emelkedett.Hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt közel 20 évben Józsefváros is. A korábbi problémás városrész, a Corvin-negyed újjászületett, és a kerület más részei is a megújulás útjára léptek. Aátalakulásának köszönhetően jelentősen emelkedtek a lakások árai is, a 2000 és 2006 közötti időszakhoz képest 2014-2017-ben átlagosan 54-93 százalékkal ment fel a gazdát cserélt ingatlanok négyzetméterára a fejlesztések által leginkább érintett helyszíneken, szemben a budapesti 51 százalékos drágulással.