Lakásépítés: így látják a piaci szereplők a legfrissebb számokat

Földi Tibor vezérigazgató Cordia Magyarország Zrt. Földi Tibor a Futureal Csoport lakóingatlanok fejlesztésével foglalkozó leányvállalata, a Cordia Zrt. vezérigazgatója. 2000-ben a lakóingatlanokkal foglalkozó részleg igazgatójaként került a Futureal Csoporthoz, ezt... Tovább »

Dr. Árendás Gergely MRICS ügyvezető igazgató Property Market Kft. Árendás Gergely a Property Market Kft ügyvezetője, annak 2016. májusi megalapítása óta. A Property Market Kft a Market Építő Zrt. leányvállalataként a BudaPart fejlesztője. Korábban a WING ingatlanfejlesztési vezérigazgató-helyetteseként... Tovább »

Balogh László vezető gazdasági szakértő, igazgatósági tag ingatlan.com Pályafutását a Deloitte Zrt. adótanácsadási osztályán kezdte, 2009-ben csatlakozott az ingatlan.com-hoz, ahol kezdetekben gazdasági és pénzügyi területen dolgozott. 2015. januárjától az ingatlan.com Zrt. igazgatósági... Tovább »

Érdekel a lakáspiac jövője? Első kézből szeretnéd tudni a legnagyobb hazai fejlesztők és lakáspiaci véleményformálók gondolatait a jövőről? Akkor jelentkezz, és vegyél részt az ország legfontosabb lakáspiaci szakmai rendezvényén a Portfolio Lakás 2018 konferencián! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Valkó Dávid vezető elemző OTP Jelzálogbank Valkó Dávid, terület- és településfejlesztő geográfus, illetve újságíró alapdiplomája, majd ingatlanszakértő másoddiplomája megszerzését követően, immár 11 éve ingatlanpiaci elemzőként tevékenykedik. 3 évet... Tovább »

"A Cordia prognózisa szerint az idén az ingatlanfejlesztők által meghirdetett határidők alapján akár 10 000 új otthon is megkaphatja a használatba vételi engedélyt Budapesten, ami több mint háromszorosa a 2017-ben mért közel 2800-as értéknek. Várakozásaink szerint lassuló ütemben, de tovább nőnek majd a kivitelezési költségek, ezért - valamint az új lakások iránti erős kereslet miatt - az új építésű otthonok áremelkedése sem áll meg. 2018-ban a fővárosi újlakásárak 8-10 százalékos növekedése várható" - fogalmazott a vezérigazgató. A kiadott új építési engedélyek száma ugyanakkor már 2018 év végétől csökkenésbe válthat, ha a kormány nem hosszabbítja meg vagy teszi véglegessé az új építésű lakóingatlanok 5 százalékos áfáját. E várható csökkenés oka, hogy az akkor elinduló projekteket már nem lehet majd befejezni 2019 előtt, márpedig a jelenleg ismert tervek szerint 2020-tól újra a 27 százalékos áfakulcs lesz majd érvényben az új lakások esetében.""Tavaly sokéves rekordok dőltek meg a fővárosi újlakás-piacon, ahol 2018-ban az értékesítésben és építési volumenben egyaránt ismét erőteljes évet várhatunk. 2017-re mind a lakás-, mind az irodaépítési kedv megélénkült az országban, és érezhetővé vált, hogy a bizalom visszatért a piacra. Erős a kereslet mind a saját, mind a befektetési célra szánt lakások iránt, hisz az elmúlt években a reálbérek nagymértékű növekedésével és a kedvezőtlen hitelállomány leépülésével megteremtődtek a feltételek arra, hogy az új építésű lakáspiac keresleti oldala is beindulhasson. Az alacsony alapkamatnak és a jó jelzáloghiteleknek köszönhetően 30-40%-kal nőtt a felvett hitelek aránya. Az új építésű lakások piacán az árak emelkedése körülbelül 5 éve növekszik, különösen jelentőssé vált 2016-ot követően: míg 2016-ban 27%-os volt, addig 2017-ben mintegy 20%-os a növekedés év/év alapon.2017-ben - az előző évhez képest - a kiadott építési engedélyek száma is nagyot nőtt, 20%-kal. Az idei év nagy kérdése a kedvezményes áfa-kulcs sorsa. Amennyiben a hatályos szabályok nem változnak, nem kizárható az év második felében a megindított beruházások számának némi visszaesése. Azonban így is eredményes lehet a 2018-as év a lakásépítések terén, hisz a tavalyi évben Budapesten használatba vett több mint 2700 lakás után, a jelenlegi kilátások alapján legalább 6000-7000 lakás épül meg, annak ellenére, hogy az építőipari kapacitáshiány és kivitelezési költségnövekedés nagy kihívás elé állítja a kivitelezői háttér nélküli beruházókat.""A több mint 14 ezer átadott lakás megfelel várakozásoknak és jól mutatja a piac növekedését. A kereslet évek óta egyre erősödik az új lakások iránt, de az elmúlt években még kevés lakás került átadásra. A vevők egy része tervezőasztalról már vásárolt új lakást, sokan azonban óvatosabbak voltak, megvárták, hogy az adott lakás félkész vagy átadás előtti állapotba kerüljön és ekkor döntöttek a vásárlásról.A fővárosban és a nagyvárosokban túlnyomórészt értékesítési céllal építettek lakásokat. A kisebb városokban pedig a saját erőből történő családiház-építés a jellemző. A fővárosban tavaly 9 százalékkal kevesebb lakás épült eladási céllal 2016-hoz képest, ami legfőképpen a szűkös építőipari kapacitásoknak és a munkaerőhiánynak köszönhető. A friss adatok szerint egyébként országos szinten tavaly az eladási célra épül lakások száma 40 százalékkal, a saját használatra építetteké pedig 59 százalékkal emelkedett. Előrejelzésünk szerint 2018-ban várhatóan a tavalyi forgatókönyvnek megfelelően tovább emelkedhet az átadott új lakások száma, az elmúlt két évben elindított társasház-fejlesztések és családiház-építések várhatóan az idén és jövőre készülnek el.""Az OTP Budapesti Újlakás Értéktérképe szerint 2018-ban 9 ezer társasházi lakás építésének befejezése várható a fővárosban (ám ezek nem mindegyike fog használatba vételi engedélyig eljutni), ami több mint kétszerese a tavalyi volumennek. Az élen a XIII. kerület áll 2400 lakással, melyet a XI. kerület követ 1300 ingatlannal, majd a VIII. és IX. kerületek egyenként közel ezerrel. Ráadásul a piac egészét monitorozó adatbázisunkban már most tízezer feletti megépülő lakást látunk 2019-re is. Addig tehát mindenképpen kitart a lakásépítési lendület". Kérdés ugyanakkor, hogy mi lesz a 2016-ban eredetileg négy éves időtávra bevezetett ösztönzőkkel. Ha 2020-tól újra 27%-ra emelkedik az új lakások áfája, az további áremelkedést generál ebben a szegmensben. Félő, hogy ez a mostani keresleti boom végét jelentené, ami természetesen a kínálatot is látványosan visszafogná, ugyanakkor ez a lakásépítések "tehetetlensége" miatt a számokban csak 1,5-2 év késéssel jelentkezne."Az épített lakások számának növekedése igen pozitív, a kiadott lakásépítési engedélyek számában az elmúlt év utolsó negyedévében történt mérséklődés azonban figyelmeztető jel. Ennek elsősorban a beruházók óvatossága az oka, amely a kedvezmények lakásáfa végének közeledtével egyre erősödni fog. Ez természetesen a társasházi lakások építését veti vissza elsősorban. A 2016-2017-ben megindult kedvező trend folytatódásához feltétlenül szükséges lenne az 5%-os áfakulcs fenntartásának szándéka - vagy más, azzal egyenértékű megoldás bevezetése - a kormány részéről. Mivel egy nagyobb beruházási projekt átfutási ideje legalább 1,5 év, ahhoz, hogy ne torpanjon meg a lakásépítések üteme, sürgető, hogy mielőbb tájékoztatást kapjon az ágazat a 2020-ban életbe lépő szabályozási környezetről. Mind a fejlesztők, mind a többi építőipari szereplő - anyaggyártók, kivitelezők - számára kulcsfontosságú a hosszú távú kiszámíthatóság a kapacitások kialakításának, fenntartásának, valamint a foglalkoztatás és szakképzés tervezésének szempontjából.