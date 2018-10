Lakást vennél vagy eladnál? Hamarosan minden megváltozik

A lakáspiac központi kérdése most a lakásáfa változása. Hogyan lehet vásárlóként jogilag és pénzügyileg is biztonságosan felkészülni erre? Mi történik akkor, ha csúszik a leendő lakásunk átadása? Meddig tarthat a piac szárnyalása? Gyere el a LAKÁS 2018 Országos Kiállításra és ne hagyd ki a helyszínen megrendezett Portfolio Klubot sem! Tudj meg többet a lakáspiacról, hogy magabiztosan vághass bele a lakásvásárlásba! ÁTTEKINTÉS

Nagyjából három évvel ezelőtt, 2015 decemberében megszavazták, hogy 27 százalékról 5 százalékra mérséklődjön az új lakások áfája, amivel a kormány célja a lakásépítések élénkítése volt. Bár a kedvezmény időszakát tekintve már az eredeti tervek is a 2016-2019 közötti négyéves időszakra vonatkoztak, a kedvező fogadtatás miatt sokan ennek meghosszabbítására számítottak. Idén nyárra viszont egyértelművé vált, hogy nem lesz hosszabbítás, a kedvezményes 5 százalékos új lakásokra vonatkozó áfát a 2019. december 31. utáni időszakra nem terjesztik ki.Sokat foglalkoztunk már azzal, hogy a kedvezményes lakásáfa megszűnése mekkora drágulást hozhat a lakásárakban. Egy 30 milliós lakás áfaterhe például 2020 januárjától 1,5 millióról 8,1 millió forintra emelkedik, ami, ha nem is egy az egyben, de részben biztosan beépül az új lakások árába. Fejlesztői szemmel viszont van, aki pozitívumokat is lát a döntésben. Egy, a Portfolio által megkérdezett lakásfejlesztő cég vezetője például úgy nyilatkozott, hogy még a 27 százalékos áfa is jobb, mint az eddigi bizonytalanság, hiszen az üzleti tervezhetőség szempontjából fontos, hogy tudjuk, mi vár ránk. Az biztos, hogy az áfa emelkedésének hírére a kisebb fejlesztők közül többen is úgy döntöttek, hogy elhalasztják építkezésüket vagy késleltetik az értékesítést, ami viszont építőipari kapacitásokat szabadíthat fel, segítve ezzel a nagyobb fejlesztők projektjeinek kivitelezéseit. A szereplők nagyobb része viszont úgy véli, hogy az 5 százalékos áfakulcs kiterjesztése a 2019 utáni időszakra a vásárlók, a bérlők, a beruházók vagy a kivitelezők érdekeit sokkal inkább szolgálta volna. Bár elég drasztikus jóslat, de van, aki szerint 2020-ban a fejlesztők által épített lakások száma a mostani szint harmadára vagy negyedére is visszaeshet.Tény, hogy a kedvezményes lakásáfa ideje lejár, valószínűsíthető azonban, hogy a kormány új ösztönzőket, támogatásokat fog kialakítani egyes csoportok, például a családok számára. Az elmúlt időszakban olyan ötletek hangzottak el, mint az 5000 fő alatti települések esetében a családi otthonteremtési kedvezmény összegének emelése, vagy, hogy a három mellett a kétgyermekesek esetében is biztosítsanak kedvezményes hitellehetőséget.A CSOK összege egyébként ma 600 ezer forinttól 10 millió forintig terjed attól függően, hány gyermek után és használt vagy új lakáshoz veszi fel valaki a vissza nem térítendő támogatást. A téma kapcsán az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) is több javaslatot tett, véleményük szerint különbséget lehetne tenni akár a saját célú vagy befektetői célú vásárlások között, és érdemes lenne a fiatal házasok lakhatását kis alapterületű bérlakások megépítésével és üzemeltetésével támogatni, átlátható bérleti és üzemeltetési szerződések és maximált bérleti díjak mellett.A célzott támogatás viszont átalakíthatja az új építésű lakóparkok piacát is, hiszen a családok teljesen más típusú, elhelyezkedésű, méretű és beosztású lakásokat keresnek, mint a befektetők többsége. A belvárosi kisebb lakások helyett így megnövekedhet az igény a 70-80 négyzetméteres, külsőbb kerületekben lévő lakások iránt, így akár az ottani 8-10 lakásos projektek száma is gyarapodhat.A Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint nagyjából 22-23 ezer lakás áll tervezés vagy fejlesztés alatt Budapesten. Ezek közül kevesebb mint 2700 lakást hirdetnek 2019 utáni átadással, 2019 negyedik negyedéves ütemezéssel viszont 4600 lakás átadása várható. A kérdés csak az, hogy ezek közül mennyi fog átcsúszni 2020-ra, és azok esetében hogyan fogják megoldani a megemelkedő vételár finanszírozását.Annak érdekében, hogy vásárlóként sikerüljön a megbízható fejlesztőket megtalálni, érdemes ellátogatni az október 12-én nyíló Lakás 2018 Kiállításra a Hungexpo F pavilonjába, ahol a részvevők személyesen tudnak találkozni, kérdéseket feltenni a lakásfejlesztőknek az egyes projektekkel kapcsolatban.Az ingyenes kiálltáson a fejlesztők mellett a legnagyobb ingatlanközvetítők, bankok, lakástakarék-pénztárak és biztosítók is jelen lesznek, ezen kívül pénteken délután és szombaton egész nap szakmai előadásokat és beszélgetéseket hallgathat meg a közönség, így aki nem konkrét vásárlási szándékkal érkezik, hanem csak közép, vagy hosszabb távon tervezi a lakásvásárlást, annak is érdemes lesz ellátogatnia a rendezvényre, ahol most először nem csak Budapest, hanem a vidéki városok lakásfejlesztői is bemutatkoznak.Az október 12-14 között zajló kiállítás jó lehetőség azoknak, akik a kivezetésre kerülő kedvezményes lakásáfa előtt szeretnék feltérképezni a piacot és a további áremelkedés előtt, 2019 végéig szeretnének lakást vásárolni saját maguk vagy valamely hozzátartozójuk számára.