Magyarország Európa élén, mégsem örülhet mindenki

A lakáspiac központi kérdése most a lakásáfa változása. Hogyan lehet vásárlóként jogilag és pénzügyileg is biztonságosan felkészülni erre? Mi történik akkor, ha csúszik a leendő lakásunk átadása? Meddig tarthat a piac szárnyalása? Gyere el a LAKÁS 2018 Országos Kiállításra és ne hagyd ki a helyszínen megrendezett Portfolio Klubot sem! Tudj meg többet a lakáspiacról, hogy magabiztosan vághass bele a lakásvásárlásba! ÁTTEKINTÉS

JELENTKEZÉS

Magyarország 2016-ban az első volt a lakásárak emelkedését nézve az európai piacon és azóta is rendre a legjelentősebb drágulást mutató piacok között szerepel. “2016 után is az európai élbolyban maradt a magyar piac, ez pedig annak is köszönhető, hogy az elmúlt években a lakáshitelek kamata történelmi mélypontra csökkent, vagyis ennél jobb feltételekkel még nem lehetett lakáshitelhez jutni. Az olcsó hitelek pedig élénken tartották a hazai lakáspiacot." - mondta el

A szakember szerint az is fontos, hogy mivel Magyarországon nemzetközi összevetésben is magas a lakástulajdonnal rendelkező háztartások aránya, az utóbbi években bekövetkezett, európai szinten is jelentősnek mondható drágulás a lakosság vagyonának emelkedéséhez is hozzájárult. Ez a jelenség pedig ösztönzőleg hat a külföldről érkező ingatlanbefektetőkre is. Országos átlagban 2017-ben minden 20. lakást vették külföldiek, de a legfelkapottabb területeken ennél sokkal gyakoribb a más országból érkező vásárló. A budapesti adásvételek esetében tavaly 9 százalék volt a külföldi vevők aránya, az V. kerületben pedig minden harmadik vevő az országhatáron túlról érkezett.

Hosszabb távon még mindig Magyarország az aranyérmes

Király Boutique Residence , a belváros legújabb fejlesztése. További információkért kattints a képre!

Mivel negyedévről-negyedévre gyakran hektikusan változnak a statisztikák, érdemes hosszabb távon vizsgálni az eredményeket. Az Eurostat adatai szerint, a 2015 óta eltelt két és fél évben mért drágulásban hazánk vezeti az európai rangsort 31 százalékkal. Ezt alig lemaradva Írország és Lettország követi. Egy százalék alatti csökkenéssel Olaszország áll a rangsor másik végén."Csekély vigaszt jelent a lakásvásárlás előtt állóknak, de ha az inflációval korrigált számokat nézzük, akkor az idei első negyedévhez képest egy helyet visszacsúsztunk, a dobogó második helyére, Írország után" - mondja. A szakértő véleménye szerint, az első féléves adatokból kiindulva idén továbbra is kitarthat a százalékban mérve kétszámjegyű drágulás. Ezt erősíti, hogy 2019 után 5%-ról 27%-ra fog emelkedni az új lakások áfája, így egy szűk évig még erőteljes hajrá várható ebben a szegmensben, hogy a vevők még az alacsonyabb áfakulccsal vásárolhassanak. "Az új lakások 2016 óta tartó meredek drágulása pedig eddig is mágnesként húzta maga után a használt lakás árakat" - teszi hozzá az elemző.A lakástulajdonosok és a befektetők számára mindez jó hír, azok viszont, akik jelenleg bérelt lakásban élnek és mostanában tervezik első lakásuk megvásárlását nincsenek könnyű helyzetben.