Magyarországon is egyre népszerűbbek a készházak

Az biztos, hogy a készházak egyre keresettebbek, becslések szerint a családi házakon belül a korábbi évekre jellemző 10-12 százalékos arányuk tavaly 15 százalékra nőtt, ami azt jelenti, hogy az évente átadott szerelt technológiás házak száma elérheti az ezres nagyságrendet.

10+10 millió egy helyen minden információ elérhető az új családi otthonteremtési kedvezményről. Választ adunk az egyéni esetekre, körüljárjuk a legfontosabb gyakorlati kérdéseket, segítünk kiigazodni az új CSOK feltételeiben. Ide kattintva egy helyen minden információ elérhető az új családi otthonteremtési kedvezményről. Választ adunk az egyéni esetekre, körüljárjuk a legfontosabb gyakorlati kérdéseket, segítünk kiigazodni az új CSOK feltételeiben.

A szakember szerint a készházak piacára nem lesz hatással az ötszázalékos forgalmi adó kivezetése, mert az elmúlt évek fellendülése állandósult, a további felfutásnak alapvetően a munkaerőhiány szab gátat. A nagy társasházépítéseknél a lépés persze visszaesést hozhat.Fontos továbbá, hogy 2021-től már csak a nullaközeli energiaigényű lakóházak kapnak használatbavételi engedélyt, amit a szerelt technológiájú házak már most is teljesítenek. Az ÉVOSZ javaslata szerint a forgalmi adó visszatérítésének lehetőségét ki kellene terjeszteni a vállalkozó által felépített lakás, lakóingatlan megvásárlására is, ami a készházas építkezésekre is jellemző. A szakértő szerint a családi házaknál ha más formában is, de megmarad, sőt a 2-3 gyerekes családok számára akár ki is bővül a kistelepülési építkezések támogatása. Ez a gyakorlatban a vevő részére a most öt százalékkal számított áfához hasonló mértékű kedvezményt jelenthet, amelynek igénybevételéhez rá adásul különbséget lehetne tenni akár a magáncélú vagy befektetői célú vásárlások között.Ebben az is szerepet játszhat, hogy a készházat építtetők kétharmada a családi otthonteremtési kedvezményt (csok) is igénybe veszi, de az is fontos szempont, hogy az így készülő házak kivitelezése nem haladja meg a 3-4 hónapot, vagyis az előkészületekkel, tervezéssel és a banki ügyintézéssel is fél év alatt elkészül a ház. Ami az árakat illeti, az egyszerűbb kivitelezésű épületeket 270-300 ezer forintos négyzetméteráron lehet kihozni, de ha napelemmel, korszerű fűtési rendszerrel van felszerelve, akkor a négyzetméterár elérheti a 320-350 ezer forintot. Egy földszintes, száz négyzetméteres készházra tehát legalább 30 millió forintot kell szánni, de még ez is kedvezőbb, mint a ma piacon lévő új építésű társasházi lakások többsége.